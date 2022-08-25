Тони Гилрой переделал сценарий «Андора»

Шоураннер и исполнительный продюсер «Звездных войн: Андор» Тони Гилрой рассказал, что переделал сценарий сериала, когда взялся за проект.

Первоначальная версия, по его словам, была хороша, но не сработала бы на длинной дистанции.

Он не хотел участвовать в работе над «Андором», но все-таки рассказал о своем «радикальном» видении сериала Lucasfilm, и студия внезапно одобрила его.

Я хотел сделать сериал о реальных людях. Они хотели построить повествования вокруг королевской семьи, по сути. Но в галактике миллиарды других существ. Сантехники, косметологи. Журналисты! Какова их жизнь? Революция затрагивает их так же сильно, как и всех остальных. Почему бы не использовать канон «Звездных войн» для абсолютно реалистичного, страстного и драматического повествования? Что касается известных персонажей, которые могут появиться в первом сезоне, то они здесь не для фан-сервиса.

Гилрой считает, что «Андор» получился более взрослым сериалом, чем «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби».

Премьера состоится 21 сентября.