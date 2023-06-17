Трейлер фэнтези Wonderwell — последнего фильма с Кэрри Фишер

В сети появился трейлер Wonderwell — последнего фильма с актрисой Кэрри Фишер. Лента была снята ещё в 2016 году, незадолго до смерти актрисы. Её выход отложили из-за пандемии и трудоёмкой работы над спецэффектами.

По сюжету девочка Вайолет вместе с семьей приезжает в Италию и во время прогулки по средневековому городу обнаруживает легендарных волшебниц и портал в магическую страну.

В актёрском составе также значатся Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт и Кира Милвард.

Премьера состоится 23 июня на канале AMC.