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    Трейлер фэнтези Wonderwell — последнего фильма с Кэрри Фишер

    17 июня 2023
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    17.06.2023
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    В сети появился трейлер Wonderwell — последнего фильма с актрисой Кэрри Фишер. Лента была снята ещё в 2016 году, незадолго до смерти актрисы. Её выход отложили из-за пандемии и трудоёмкой работы над спецэффектами.

    По сюжету девочка Вайолет вместе с семьей приезжает в Италию и во время прогулки по средневековому городу обнаруживает легендарных волшебниц и портал в магическую страну.

    В актёрском составе также значатся Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт и Кира Милвард.

    Премьера состоится 23 июня на канале AMC.

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