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    Трейлер, скриншоты и детали Life is Strange: True Colors

    19 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    19.03.2021
    167
    1 минута на чтение
    Черновик 820

    18 марта Square Enix провела трансляцию, в рамках которой анонсировала новую Life is Strange с подзаголовком True Colors.

    Это полноценная третья часть игры, но от цифры в названии отказались, чтобы подчеркнуть способности протагонистки.

    Разработкой занимается студия Deck Nine, ответственная за приквел первой части Before the Storm. Сразу после его выхода она взялась за следующий проект.

    Все пять эпизодов будут доступны сразу — 10 сентября. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S, Stadia и ПК.

    Трейлер

    Подробности

    Действие True Colors разворачивается в небольшом городе Хейвен-Спрингс, куда девушку по имени Алекс Чэнь приглашает брат, с которым она не виделась много лет. Увы, вскоре он погибает. Одни считают, что это несчастный случай, а другие в это не верят. В любом случае разобраться с загадкой предстоит главной героине.

    Алекс способна видеть чувства и эмоции других людей в форме цветной ауры. Но если она будет неосторожна, то девушка может «заразиться» ими и потерять контроль.

    Еще одна важная особенность новой Life is Strange — некое подобие открытого мира. Героиня может свободно исследовать Хейвен-Спрингс, но все события будут привязаны к конкретным главам.

    И не менее интересно, что на этот раз авторы вывели анимацию на новый уровень с помощью полного захвата движений и мимики актеров.

    На выбор у Алекс будет два романтических интереса — девушка Стефани из Before the Storm и парень Райан.

    Большую роль в сюжете также сыграет музыка, поскольку протагонистка — начинающая певица. И во всех музыкальных эпизодах ее озвучит mxmtoon.

    В игре прозвучит даже песня Creep группы Radiohead в ее исполнении.

    Скриншоты

    Вместе с этим Square Enix объявила, что осенью выйдут ремастеры первой Life is Strange и Before the Storm — как в составе одного сборника, так и по отдельности.

    Так, разработчики подтянули графику и полностью обновили анимацию, использовав полный захват движений, как в True Colors.

    Релиз состоится на PS4, Xbox One, Stadia и ПК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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