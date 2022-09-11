Трогательный дебютный трейлер «Фабельманов» Стивена Спилберга

Universal представила первый трейлер «Фабельманов» — частично автобиографического фильма Стивена Спилберга.

Сюжет вращается вокруг мальчика по имени Сэмми, который с детства очарован кино и его тонкостями. Он мечтает в будущем стать режиссёром и снимать фильмы, но отец не поддерживает мальчика и считает его увлечения несерьёзным хобби.

Картина снята по воспоминаниям Спилберга о его детстве и юности, большую часть которых он провёл в местном кинотеатре и попытках снять собственные любительские фильмы.