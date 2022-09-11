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    Новости

    Трогательный дебютный трейлер «Фабельманов» Стивена Спилберга

    11 сентября 2022
    11.09.2022
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    Universal представила первый трейлер «Фабельманов» — частично автобиографического фильма Стивена Спилберга.

    Сюжет вращается вокруг мальчика по имени Сэмми, который с детства очарован кино и его тонкостями. Он мечтает в будущем стать режиссёром и снимать фильмы, но отец не поддерживает мальчика и считает его увлечения несерьёзным хобби.

    Картина снята по воспоминаниям Спилберга о его детстве и юности, большую часть которых он провёл в местном кинотеатре и попытках снять собственные любительские фильмы.

    Лента станет первой совместной работой Спилберга и Дэвида Линча.

    Роль Сэмми Фабельмана, увлекающегося кино, исполнил Гэбриел Лабелль («Хищник»). Его родителей сыграют Пол Дано («Бэтмен») и Мишель Уильямс («Остров проклятых»). В актёрском составе также значатся Сет Роген и Джадд Хирш.

    Мировая премьера состоялась этой ночью на кинофестивале в Торонто.

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