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    В 2017-м Рэй Фишер сказал, что Джосс Уидон — хорошая замена Заку Снайдеру. Теперь он отказался от этих слов

    30 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    30.06.2020
    1531
    1 минут на чтение
    Рэй Фишер отказался от слов о том, что Джосс Уидон — хорошая замена Заку Снайдеру в «Лиге справедливости»

    Рэй Фишер, который играет Киборга в киновселенной DC, неожиданно отказался от слов о том, что Джосс Уидон — достойная замена Заку Снайдеру на посту режиссера «Лиги справедливости».

    В 2017 году на панели Comic-Con в Сан-Диего актер прокомментировал назначение нового постановщика так:

    Джосс — отличный парень. Это подходящий человек, чтобы навести порядок и закончить фильм.

    Мне хотелось бы воспользоваться моментом, чтобы отказаться от каждого слова в этом заявлении.

    В комментариях пользователи заметили, что Заку Снайдеру понравился аналогичный пост актера на Vero. Кроме того, фанаты обратили внимание на красноречивое лицо Джейсона Момоа, сидящего рядом с Фишером.

    Вместе с этим некоторые посчитали, что подобное заявление со стороны Рэя неэтично.

    Зачем забирать слова о том, что ты называешь <Джосса> отличным парнем? Это несколько подло, разве нет? Мы не знаем всех обстоятельств на съемках, но это не круто. Он не отзывался негативно об актерах или команде. Он просто делал свою работу.

    Напомним, Зак Снайдер во время работы над «Лигой справедливости» был вынужден покинуть проект в связи с трагедией в семье.

    В 2021 году на HBO Max выйдет режиссерская версия картины — в нее вложили больше 30 миллионов долларов.

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     Кот-император |  25.06.2020 |  9 422

    Актёр обычно «забывает» об этой роли или всячески её высмеивает.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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