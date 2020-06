В 2017-м Рэй Фишер сказал, что Джосс Уидон — хорошая замена Заку Снайдеру. Теперь он отказался от этих слов

Рэй Фишер, который играет Киборга в киновселенной DC, неожиданно отказался от слов о том, что Джосс Уидон — достойная замена Заку Снайдеру на посту режиссера «Лиги справедливости».

В 2017 году на панели Comic-Con в Сан-Диего актер прокомментировал назначение нового постановщика так:

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1

— Ray Fisher (@ray8fisher) June 29, 2020