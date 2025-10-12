В финале «Миротворца» мог появиться персонаж из Marvel (но не вышло)

Продюсер Джеймс Ганн рассказал, что хотел добавить в финал 2 сезона сериала «Миротворец» камео Дэдпула — в сцене, где агенты A.R.G.U.S. заглядывают в параллельные вселенные. Это был бы редкий кроссовер между вселенными DC и Marvel, что вполне типично для Дэдпула, осознающего, что живёт в вымышленном мире и нарушающего его правила. К сожалению, для этого потребовалось бы слишком много сложных юридических процедур.
Джеймс Ганн
Я хотел, чтобы они открыли дверь и увидели в комнате Дэдпула. Я обсуждал это с Райаном Рейнолдсом. Думаю, нам пришлось бы пройти через очень-очень серьёзные трудности для этого. Но он был за!
Ой, теперь все будут только об этом говорить, о грёбаном Дэдпуле в соседней комнате. Зря я это сказал.