Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
В финале «Миротворца» мог появиться персонаж из Marvel (но не вышло)

Кот-император
12 октября 11:45
73
1 минута на чтение
Продюсер Джеймс Ганн рассказал, что хотел добавить в финал 2 сезона сериала «Миротворец» камео Дэдпула — в сцене, где агенты A.R.G.U.S. заглядывают в параллельные вселенные. Это был бы редкий кроссовер между вселенными DC и Marvel, что вполне типично для Дэдпула, осознающего, что живёт в вымышленном мире и нарушающего его правила. К сожалению, для этого потребовалось бы слишком много сложных юридических процедур.
Джеймс Ганн
Я хотел, чтобы они открыли дверь и увидели в комнате Дэдпула. Я обсуждал это с Райаном Рейнолдсом. Думаю, нам пришлось бы пройти через очень-очень серьёзные трудности для этого. Но он был за! Ой, теперь все будут только об этом говорить, о грёбаном Дэдпуле в соседней комнате. Зря я это сказал.

Танец Миротворца подозревают в связи с нацистами. Его уже убрали из Fortnite

Кот-император

29.09.2025

1555

Свастика или «египтянин»?

