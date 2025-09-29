Танец Миротворца подозревают в связи с нацистами. Его уже убрали из Fortnite

Танец из сериала «Миротворец» оказался в центре скандала. Джон Сина в роли антигероя Миротворца исполнял его в начальных титрах. Warner Bros. устоили коллаборацию с игрой Fortnite, и танец включили в состав «эмотов» — движений, которые игроки могут купить для своего персонажа.