Танец Миротворца подозревают в связи с нацистами. Его уже убрали из Fortnite

Танец из сериала «Миротворец» оказался в центре скандала. Джон Сина в роли антигероя Миротворца исполнял его в начальных титрах. Warner Bros. устоили коллаборацию с игрой Fortnite, и танец включили в состав «эмотов» — движений, которые игроки могут купить для своего персонажа.
Танец воспринимали просто как забавную сценку. До выхода 6 эпизода второго сезона.
Нажмите, если не боитесь спойлеров!
В нём нам дали понять, что альтернативная вселенная, которую Миротворец считал «идеальной» — это мир, в котором нацисты захватили власть в Америке. Потому-то отец героя, ку-клукс-клановец, считался там героем.
Многие зрители заранее угадали этот поворот по намёкам в сюжете, но только теперь теория подтверждена официально.
В прессе сразу возникли подозрения, что танец Миротворца тайно связан с нацизмом, а движения его рук символизируют свастику. Разработчики Fortnite уже убрали его из игры и пообещали вернуть деньги игрокам, купившим эмот:
Мы отключаем эмот «Peaceful Hips» в Fortnite и запрашиваем у наших партнёров по коллабу, каковы были их творческие намерения. В случае если эмот больше не вернётся, мы возвратим деньги в ближайшие несколько дней. Извините, народ.
Впрочем, не все согласны с этой версией. Многие комментаторы отмечают, что двух рук ну никак не достаточно, чтобы изобразить четырёхконечную свастику, а движения Джона Сины скорее напоминают типичный пародийный «танец египтянина». Да и танец не сводится к ним одним.