В GOG началась распродажа игр Bethesda: от Dishonored до Wolfenstein

Bethesda внезапно пополнила библиотеку GOG пятью играми, среди которых все три части Dishonored, а также Wolfenstein: The New Order и The Old Blood. А вот The New Colossus и Youngblood компания почему-то не добавила в магазин.

Вместе с этом в GOG стартовала распродажа тайтлов Bethesda, в том числе классических, со скидками до 75%. Так что мы собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Акция завершится 24 февраля в 17:00 по московскому времени.