В GOG началась распродажа игр Bethesda: от Dishonored до Wolfenstein

Bethesda внезапно пополнила библиотеку GOG пятью играми, среди которых все три части Dishonored, а также Wolfenstein: The New Order и The Old Blood. А вот The New Colossus и Youngblood компания почему-то не добавила в магазин.
Вместе с этом в GOG стартовала распродажа тайтлов Bethesda, в том числе классических, со скидками до 75%. Так что мы собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Dishonored: Complete Collection — 810 рублей (было 2699 рублей);
- Dishonored: Definitive Edition — 229 рублей (было 649 рублей);
- Dishonored 2 — 289 рублей (было 1149 рублей);
- Dishonored: Death of the Outsider — 219 рублей (было 859 рублей);
- Wolfenstein: The Two Pack — 259 рублей (было 859 рублей);
- Wolfenstein: The New Order — 199 рублей (было 649 рублей);
- Wolfenstein: The Old Blood — 199 рублей (было 649 рублей);
- Return to Castle Wolfenstein — 159 рублей (было 389 рублей);
- Wolfenstein 3D + Spear of Destiny — 199 рублей (было 649 рублей);
- The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY — 129 рублей (было 429 рублей);
- The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY — 169 рублей (было 549 рублей);
- Fallout 3 GOTY — 129 рублей (было 429 рублей);
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition — 129 рублей (было 429 рублей);
- Doom 3: BFG Edition — 129 рублей (было 429 рублей);
- Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth — 89 рублей (было 219 рублей).
Акция завершится 24 февраля в 17:00 по московскому времени.
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Забрать игры в свою библиотеку можно будет с 20 по 27 февраля.
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