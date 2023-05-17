В Каннах покажут документальный сериал про Тима Бертона

Тара Вуд, известная по «Однажды… Тарантино», сняла четырехсерийный документальный сериал про Тима Бертона, который будут продавать разным площадкам на Каннском кинофестивале.

В нем приняли участие многие коллеги Бертона, среди которых Джонни Депп, Майкл Китон, Дженна Ортега, Дэнни Де Вито, Кристоф Вальц и не только.

Сериал обещает «потустороннее путешествие в разум» человека, стоящего за «Битлджюсом», «Эдвардом руками-ножницами», «Бэтменом возвращается», «Кошмаром перед Рождеством», «Уэнздей» от Netflix и другими проектами.

Документалка расскажет о том, как Бертон воплощает свое видение в жизнь благодаря способности сочетать нечто зловещее и юмор.

В безымянном сериале будут ранее не публиковавшиеся кадры, а также свежие интервью.