В продолжении «Аколита» были бы Дарт Плэгас и первый Рыцарь Рен

Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» не имел успеха и был закрыт после первого сезона. Истории некоторых его персонажей остались незавершёнными. Но недавно вышел артбук «Искусство Аколита», где, помимо артов, рассказано кое-что о судьбе персонажей.
Так, в финале сериала появился владыка ситхов Дарт Плэгас, будущий учитель Палпатина. Его имя не звучит в сериале, но создатели подтвердили, что это именно он, и у них были планы на развитие персонажа. Молодой ситх Кимир, главный злодей первого сезона, должен был стать при Плэгасе первым из Рыцарей Рен, к которым много веков спустя присоединится Кайло Рен.
Лесли Хэдленд
шоураннер «Аколита»
Это было частью концепции персонажа, поскольку мы знали, что введём Дарта Плэгаса, учеником которого в итоге станет Палпатин. Учитывая Правило Двух — что одновременно могут существовать лишь двое, мастер и ученик — это можно было обыграть так, что Незнакомец — первый из Рыцарей Рен, части связанного с ситхами культа, который, как мы знаем, в итоге сохранился.
Я очень хотела рассказать историю ситхов. И это казалось это самой интересной темой про ситхов: как они перешли от Правила Двух и «вымирания» к тому, что Палпатин пришёл к власти незаметно для джедаев?