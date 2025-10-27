В продолжении «Аколита» были бы Дарт Плэгас и первый Рыцарь Рен





Я очень хотела рассказать историю ситхов. И это казалось это самой интересной темой про ситхов: как они перешли от Правила Двух и «вымирания» к тому, что Палпатин пришёл к власти незаметно для джедаев?

Это было частью концепции персонажа, поскольку мы знали, что введём Дарта Плэгаса, учеником которого в итоге станет Палпатин. Учитывая Правило Двух — что одновременно могут существовать лишь двое, мастер и ученик — это можно было обыграть так, что Незнакомец — первый из Рыцарей Рен, части связанного с ситхами культа, который, как мы знаем, в итоге сохранился.