В The Expanse: Osiris Reborn можно предавать компаньонов и отыгрывать тройного агента

Александр Мишулин поделился некоторыми подробностями о грядущей экшен-RPG. The Expanse: Osiris Reborn

Так, в игре не будет никаких маркеров и предупреждений о том, что действия игрока повлияют на дальнейшие события, как в Mass Effect или тайтлах Telltale.

Мишулин пообещал, что в The Expanse можно будет заводить романы со спутниками, строить козни, предавать и отыгрывать двойного или даже тройного агента.

Также стало известно, что многие актеры из «Пространства» вернулись к своим ролям, поэтому Osiris Reborn стала своего рода связующим звеном между экранизацией и романами. При этом в сюжете игры будут высокие ставки, которые не дадут истории сериала затмить его.

Даты релиза пока нет.

