В The Expanse: Osiris Reborn можно предавать компаньонов и отыгрывать тройного агента

Творческий директор The Expanse: Osiris Reborn Александр Мишулин поделился некоторыми подробностями о грядущей экшен-RPG.
Так, в игре не будет никаких маркеров и предупреждений о том, что действия игрока повлияют на дальнейшие события, как в Mass Effect или тайтлах Telltale.
Мишулин пообещал, что в The Expanse можно будет заводить романы со спутниками, строить козни, предавать и отыгрывать двойного или даже тройного агента.
Также стало известно, что многие актеры из «Пространства» вернулись к своим ролям, поэтому Osiris Reborn стала своего рода связующим звеном между экранизацией и романами. При этом в сюжете игры будут высокие ставки, которые не дадут истории сериала затмить его.
Даты релиза пока нет.
