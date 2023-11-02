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    Вылазки, зомби и собственное ранчо — финальный трейлер онлайн-выживача The Day Before

    2 ноября 2023
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    02.11.2023
    534
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    Вылазки, ранчоФинальный трейлер онлайн-выживача The Day Before

    Студия Fntastic опубликовала финальный трейлер постапокалиптического онлайн-выживача The Day Before.

    Это будет ММО-песочница, при работе над которой авторы вдохновлялись The Last of Us и The Division.

    Вместе с этим стало известно, что выход в раннем доступе немного отложили — с 10 ноября до 7 декабря.

    Страница игры вновь появилась в Steam, откуда ее убрали из-за обвинения в нарушении авторских прав.

    Разработчики отметили, что смогли вернуть себе название в суде по интеллектуальным правам.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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