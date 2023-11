Вылазки, зомби и собственное ранчо — финальный трейлер онлайн-выживача The Day Before

Студия Fntastic опубликовала финальный трейлер постапокалиптического онлайн-выживача The Day Before.

Это будет ММО-песочница, при работе над которой авторы вдохновлялись The Last of Us и The Division.

Вместе с этим стало известно, что выход в раннем доступе немного отложили — с 10 ноября до 7 декабря.

Страница игры вновь появилась в Steam, откуда ее убрали из-за обвинения в нарушении авторских прав.

Разработчики отметили, что смогли вернуть себе название в суде по интеллектуальным правам.