Вылазки, зомби и собственное ранчо — финальный трейлер онлайн-выживача The Day Before

Студия Fntastic опубликовала финальный трейлер постапокалиптического онлайн-выживача The Day Before.
Это будет ММО-песочница, при работе над которой авторы вдохновлялись The Last of Us и The Division.
Вместе с этим стало известно, что выход в раннем доступе немного отложили — с 10 ноября до 7 декабря.
Страница игры вновь появилась в Steam, откуда ее убрали из-за обвинения в нарушении авторских прав.
Разработчики отметили, что смогли вернуть себе название в суде по интеллектуальным правам.
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