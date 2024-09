Вышел финальный трейлер «Дикого робота». Критики в восторге от мультфильма

Это экранизация одноименной книги Питера Брауна. По сюжету, робот-помощник по имени Роз оказывается на необитаемом острове, где пытается подружиться с местными животными. Режиссером и сценаристом выступил Крис Сандерс, работавший над мультфильмами «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан». Главные роли озвучили Педро Паскаль (The Last of Us), Марк Хэмилл («Звездные войны») и Лупита Нионго («12 лет рабства»).





Сандерса. Журналист Collider вовсе считает , что новинка может стать новой классикой DreamWorks.

Премьера «Дикого робота» запланирована на 27 сентября. Картина уже получила восторженные отзывы от критиков. Автор IGN, например, называет мультфильм душераздирающим и непредсказуемым анимационным приключением, который стал очередным триумфом

Компания DreamWorks опубликовала финальный трейлер нового анимационного фильма «Дикий робот».