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Вышел финальный трейлер «Дикого робота». Критики в восторге от мультфильма
Андрей Квасков
11 сентября 14:50
1106
1 минута на чтение
Компания DreamWorks опубликовала финальный трейлер нового анимационного фильма «Дикий робот».

Это экранизация одноименной книги Питера Брауна. По сюжету, робот-помощник по имени Роз оказывается на необитаемом острове, где пытается подружиться с местными животными. Режиссером и сценаристом выступил Крис Сандерс, работавший над мультфильмами «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан». Главные роли озвучили Педро Паскаль (The Last of Us), Марк Хэмилл («Звездные войны») и Лупита Нионго («12 лет рабства»).

Картина уже получила восторженные отзывы от критиков. Автор IGN, например, называет мультфильм душераздирающим и непредсказуемым анимационным приключением, который стал очередным триумфом Сандерса. Журналист Collider вовсе считает, что новинка может стать новой классикой DreamWorks.

Премьера «Дикого робота» запланирована на 27 сентября.

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Андрей Квасков
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