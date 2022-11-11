Netflix опубликовал полноценный трейлер аниме-сериала во вселенной Dragon Age с подзаголовком Absolution.

Шоу расскажет о эльфийке-наемнице, которая должна выкрасить могущественный артефакт у самого влиятельного человека в империи Тевинтер. Однако все идет наперекосяк, и главная героиня вынужден вступить в отчаянную борьбу за выживание.

За производство отвечает студия Red Dog Culture House, приложившая руку к «Ведьмаку: Кошмар волка». В этом ей также помогает сама BioWare.

Премьера состоится 9 декабря. В сериале будет шесть эпизодов.

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