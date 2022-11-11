Netflix опубликовал полноценный трейлер аниме-сериала во вселенной Dragon Age с подзаголовком Absolution.
Шоу расскажет о эльфийке-наемнице, которая должна выкрасить могущественный артефакт у самого влиятельного человека в империи Тевинтер. Однако все идет наперекосяк, и главная героиня вынужден вступить в отчаянную борьбу за выживание.
За производство отвечает студия Red Dog Culture House, приложившая руку к «Ведьмаку: Кошмар волка». В этом ей также помогает сама BioWare.
Премьера состоится 9 декабря. В сериале будет шесть эпизодов.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Так и запишем«Мы — хорошие! Они — плохие!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.