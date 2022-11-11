    3
    Новости

    «Я больше не буду рабыней» — вышел трейлер аниме Dragon Age: Absolution от Netflix

    11 ноября 2022
    Avatar photo
    11.11.2022
    471
    0 минут на чтение
    «Я больше не буду рабыней» — вышел трейлер аниме Dragon Age: Absolution от Netflix 1

    Netflix опубликовал полноценный трейлер аниме-сериала во вселенной Dragon Age с подзаголовком Absolution.

    Шоу расскажет о эльфийке-наемнице, которая должна выкрасить могущественный артефакт у самого влиятельного человека в империи Тевинтер. Однако все идет наперекосяк, и главная героиня вынужден вступить в отчаянную борьбу за выживание.

    За производство отвечает студия Red Dog Culture House, приложившая руку к «Ведьмаку: Кошмар волка». В этом ей также помогает сама BioWare.

    Премьера состоится 9 декабря. В сериале будет шесть эпизодов.

    Трейлер

    Постер

    «Я больше не буду рабыней» — вышел трейлер аниме Dragon Age: Absolution от Netflix

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор A Plague Tale: Requiem. Реквием по видеокарте
    0
    9800
    Обзор A Plague Tale: Requiem. Реквием по видеокарте

    Крысы! Ну почему опять крысы?!

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 2
    0
    25060
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022)

    Мифы и легенды во всех проявлениях.

    «Чёрный Адам»: второе дыхание DC или тупой боевичок? 4
    0
    53929
    «Чёрный Адам»: второе дыхание DC или тупой боевичок?

    Фильм полностью заслужил всю критику в свой адрес, как стереотипный супергеройский боевик без какой-либо изюминки.

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа 1
    0
    65553
    Джин Вулф «Тень и коготь». Поучительные странствия палача

    Классика научного фэнтези в новом переводе.

    Обзор New Tales from the Borderlands. Не те дроиды, которых вы ищете 6
    0
    122204
    Обзор New Tales from the Borderlands. Не те дроиды, которых вы ищете

    Игра с минимальной художественной ценностью

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  6
    0
    125413
    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер

    А ещё будет несколько небезынтересных анимационных проектов и комедия про разработчиков видеоигр.

    С чего начать читать комиксы Bubble? 2
    0
    375912
    Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

    Продолжаем отмечать десятилетие издательства Bubble!

    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022? 1
    0
    191566
    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022?

    Новая сказка Cartoon Saloon, возвращение любимой принцессы и рождество заранее.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить