КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Лучшие фильмы про супергероев
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Новости

«Я люблю Снежную королеву» — трейлер фэнтези «Ледяная башня»

Дмитрий Кинский
8 сентября 14:23
1
1 минута на чтение
Кинокомпания Yellow Veil Pictures выпустила трейлер фэнтезийной картины The Ice Tower (или «Ледяная башня»).
В центре сюжета 15-летняя сирота по имени Жанна, которая становится свидетельницей съемок фильма по «Снежной королеве» и очаровывается исполнительницей главной роли Кристиной.
Режиссером выступает Люсиль Адзиалилович. Главную роль исполняет Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете»).
Премьера состоится 3 октября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый тизер сериала «Последний выживший самурай»

Новости

«Заклятие 4» побеждает Marvel в прокате (но не нравится критикам)
Теперь это самая кассовая часть серии, несмотря на средние оценки.

Новости

Съёмки сериала по God of War — уже через полгода
Руководит процессом создатель «Галактики».

Новости

Писатели отсудили 1,5 миллиарда долларов у ИИ-компании
Однако обучение ИИ на чужих книгах признано законным.

Новости

Умер писатель Василий Головачёв
Ему было 77 лет.

Новости

«Пингвин», «Андор» и «Аркейн» — объявлены победители Creative Arts Emmy 2025
Лидером по числу наград стала «Киностудия».

Новости

Amazon снимет сериал по Life is Strange

Новости

«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Последний книжный магазин»
Смотрим трейлер!

Новости

Сэм Рэйми продюсирует ремейк хоррора «Магия» 1978 года

Новости

«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США
Спойлер: нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты