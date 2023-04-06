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    Новости

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию

    6 апреля 2023
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    06.04.2023
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    0 минут на чтение

    «Яндекс» выпустил бета-версию своей нейросети по созданию изображений на основе текстового описания — «Шедеврум». Пока что она работает только в мобильных приложениях (iOS, Android).

    Приложение работает с запросами на русском и английском языках. Сейчас в него добавлены элементы социальной сети — на главной можно увидеть самые популярные (с наибольшим количеством лайков) результаты запросов других участников. Из-за большого числа участников появилась система заявок — составлять запросы можно будет лишь после подтверждения. Редактор «Мира фантастики» оставил заявку.

    Нейросеть умеет подражать разным стилям. Чем подробнее будет запрос, тем лучше нейросеть его «поймёт». Она использует принцип каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, затем поэтапно увеличивает их разрешение и добавляет детали.

    Вот какими получили популярные изображения (и запросы к ним):

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию

    Дед Пихто

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 1

    сферическая корова в вакууме

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 2

    взрыв на макаронной фабрике

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 7

    котенок состоящий из огня и льда 4к

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 3

    огромный люля кебаб улетел в космос

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 5

    Дождь в Питере в стиле Ван Гога

    «Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию 9

    рука с шестью пальцами

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