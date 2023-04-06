«Яндекс» представил бета-версию нейросети для создания изображений по описанию

«Яндекс» выпустил бета-версию своей нейросети по созданию изображений на основе текстового описания — «Шедеврум». Пока что она работает только в мобильных приложениях (iOS, Android).

Приложение работает с запросами на русском и английском языках. Сейчас в него добавлены элементы социальной сети — на главной можно увидеть самые популярные (с наибольшим количеством лайков) результаты запросов других участников. Из-за большого числа участников появилась система заявок — составлять запросы можно будет лишь после подтверждения. Редактор «Мира фантастики» оставил заявку.

Нейросеть умеет подражать разным стилям. Чем подробнее будет запрос, тем лучше нейросеть его «поймёт». Она использует принцип каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, затем поэтапно увеличивает их разрешение и добавляет детали.

Вот какими получили популярные изображения (и запросы к ним):