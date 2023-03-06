«Закончим то, что начали» — трейлер финала The Last of Us

HBO Max поделился тизер-трейлером девятого и заключительного эпизода телеадаптации The Last of Us.
Ее режиссером вновь выступил шведский постановщик Али Аббаси, снявший «На границе миров» и «Шелли», а также восьмую серию сериала.
Премьера девятой серии состоится 13 марта.
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