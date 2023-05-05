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    Подкасты
    #Star Wars (Звёздные войны)

    Говорим про видеоигры по «Звёздным войнам» в 78-м выпуске подкаста

    5 мая 2023
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    05.05.2023
    568
    0 минут на чтение
    #Star Wars (Звёздные войны)
    Говорим про видеоигры по «Звёздным войнам» в 78-м выпуске подкаста

    День «Звёздных войн» закончился, но мы позволим себе небольшую наглость и продлим праздник ещё на один день! В новом выпуске «Фантастического подкаста» Даниил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Никита Волкович вспоминают любимые (и не очень) игры по «Звёздным войнам».

    1. Что дали видеоигры вселенной Джорджа Лукаса? Это просто аттракционы или нечто большее?
    2. Какой должна быть идеальная игра по «Звёздным войнам»? Предлагаем наши варианты.
    3. И небольшое превью Star Wars Jedi: Survivor со страшной историей про жабу.

    Приятного прослушивания и да пребудет с вами Сила!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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    Игры по Star Wars, которые так и не вышли

     Дмитрий Злотницкий |  27.07.2018 |  5953

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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