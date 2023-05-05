Говорим про видеоигры по «Звёздным войнам» в 78-м выпуске подкаста

День «Звёздных войн» закончился, но мы позволим себе небольшую наглость и продлим праздник ещё на один день! В новом выпуске «Фантастического подкаста» Даниил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Никита Волкович вспоминают любимые (и не очень) игры по «Звёздным войнам».

1. Что дали видеоигры вселенной Джорджа Лукаса? Это просто аттракционы или нечто большее?

2. Какой должна быть идеальная игра по «Звёздным войнам»? Предлагаем наши варианты.

3. И небольшое превью Star Wars Jedi: Survivor со страшной историей про жабу.

Приятного прослушивания и да пребудет с вами Сила!

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