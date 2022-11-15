«Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди

Люси Чемберс кажется, что она сходит с ума. Каждую ночь она просыпается ровно в 3:33. Порой она видит то, чего на самом деле нет — или не было, или не будет. Её жизнь с каждым днем всё больше походит на мрачный, безумный хаос, но в конце концов серия жестоких убийств приводит Люси к разгадке главной тайны в её жизни.

The Devil’s Hour Жанр: триллер, драма, фантастика

Шоураннер: Том Моран

В ролях: Джессика Рейн, Никеш Патель, Питер Капальди

Премьерный показ: 28 октября 2022 года на Amazon Prime Video

Продолжительность: 6 серий по часу

28 октября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video сразу целиком вышел первый сезон психологического триллера под названием «Час дьявола». Довольно сложно рассказывать о нём, не раскрывая суть, которую создатели почти до самого конца стремятся сохранить в тайне. Однако в общих чертах догадаться о том, что происходит, можно уже после первой пары-тройки серий, но что любопытно — скучнее просмотр после этого не становится. Наоборот, даже интереснее подмечать детали, на которые в противном случае зритель бы внимания не обратил, и убеждаться в верности собственной догадки.

Главное, что нужно знать: это, безусловно, фантастика. Но какая именно? Мистика про потерю памяти? Мрачное фэнтези про призраков? НФ про путешествия во времени?

Героиня сериала Люси (Джессика Рейн) — социальный работник, свою жизнь она посвятила помощи другим. Каждый день Люси видит чужую боль и страдания, и удивительно, как ей до сих пор хватает сил выдерживать это, потому что жизнь у неё и без того непростая. Сын Люси по неизвестным медицине причинам оторван от реальности и живёт на своей волне. Её мать больна шизофренией, разговаривает с пустыми стульями и почти не узнает родную дочь. Да и с самой Люси что-то неладно — она просыпается в одно и то же время каждую ночь, и её беспрестанно преследуют загадочные видения и воспоминания. Обычные ли это кошмары или следствие неких забытых травм прошлого?

Параллельно история повествует о сотруднике полиции Рави Диллоне (Никеш Патель), который плохо переносит вид крови, и потому работать по профессии ему непросто, особенно когда приходится расследовать зверские убийства. Но он продолжает делать это, также стремясь помогать людям и докапываться до истины.

Есть на доске и третья важная фигура — Гидеон Шеперд (Питер Капальди), устрашающий и, возможно, выживший из ума преступник, чьи мотивы туманны, но злодеяния — неопровержимы. Что-то незримо объединяет этих троих, рано или поздно их пути пересекутся, и только тогда мы, вероятно, узнаем правду о сути происходящего.

Фантастический элемент здесь важен, но ничуть не менее важен и человеческий. Удивительно, как на фоне всех этих сверхъестественных хоррорных событий разворачивается более чем приземлённая человеческая драма. Люси отчаянно пытается вылечить сына и достучаться до него, но найти с мальчиком общий язык не так-то легко, как и с его отцом, которому «неудобный» ребенок не нужен. В своей профессии Люси очень хороша, но загадочные видения начинают влиять и на её работу, и неизвестно, могут ли они помочь или навредить ей. Каждый день становится для Люси очередным испытанием.

Поверить в реальность персонажа Люси очень легко, и проникнуться к ней сопереживанием тоже. Это можно сказать и о детективе Диллоне, и о некоторых второстепенных персонажах, и даже с Шепердом в исполнении Капальди всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. Герои «Часа дьявола» — живые люди, и живут они не в вымышленном мире, а во вполне реальном — пусть даже экстраординарные события снова и снова нарушают их привычный уклад.

Атмосфера сериала отличается ощутимой мрачностью и, пожалуй, даже безысходностью — но всё же не лишена надежды. Смотреть «Час дьявола» иногда жутковато, иногда грустно, но большую часть времени от него попросту не по себе. Сериал позволяет зрителю самому решить, какие эмоции испытывать от происходящего, и эмоций хватает вдоволь — к примеру, когда один из значимых героев умирает, это вообще не показывают и некоторое время даже не говорят об этом — но мы прекрасно понимаем, что произошло, и нам не всё равно.

Джессику Рейн, которая сыграла Люси, зритель может знать по сериалу «Вызовите акушерку» или по роли экстрасенса Эммы Грейлинг в серии «Доктора Кто» под названием «Прячься» (и ещё — по роли продюсера Верити Ламберт в докудраме «Приключение в пространстве и времени» о создании этого сериала). В рассказе о «Часе дьявола» вообще грех не приплести «Доктора Кто», потому что большая часть основного состава «Часа» снималась в нём: Никеш Патель сыграл второстепенного героя Митча в спецвыпуске «Решение» в 2019 году, Мира Сайал сыграла Назрин Чаудри в двухсерийке «Голодная земля / Холодная кровь» 5-го сезона, ну а Питер Капальди, конечно же, известен ролью Двенадцатого Доктора.

Что особенно интересно, пусть даже в целом персонажи Капальди в этих двух сериалах очень различны, можно увидеть сходство между событиями, которые происходят с ними. То же касается и персонажей, сыгранных Джессикой Рейн. Да и вообще очень вероятно, что автор сериала смотрел «Доктора Кто» и любит его: например, в «Часе» есть сцена, в которой один персонаж предлагает другому съесть мармеладку jelly baby, чем в «Докторе Кто» славился Четвёртый Доктор, и это может быть намеренной отсылкой.

К слову об авторе. Создатель сериала — британский сценарист Том Моран, он же и написал все шесть серий сезона. В послужном списке у Морана, помимо «Часа», всего пара проектов, но сериал оттого не становится хуже ни на йоту — и очень высокие оценки как от критиков, так и от зрителей доказывают это. Производством сериала заведует студия «Хартсвуд-филмс», продюсируют его Сью Вертью и её супруг Стивен Моффат, который в своё время отвечал за производство «Шерлока» и как раз «Доктора Кто». Вполне может быть, что Моффат тоже повлиял на сюжет «Часа дьявола», и хотя на его личные проекты это не очень похоже, некоторые сходства и с «Шерлоком», и с «Доктором Кто» в «Часе» тоже можно усмотреть.

Режиссировали сериал восходящие звёзды индустрии Джонни Аллан и Изабель Сиб. Это второй проект Джонни после нетфликсовских «Нерегулярных частей», в то время как у Изабель за плечами уже десяток проектов. Но оба актёра уже успели стать номинантами BAFTA и премии Королевского телевизионного сообщества.

За музыку в «Часе дьявола» отвечали The Newton Brothers, которые не раз выступали композиторами разных хорроров, таких как «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай», «Окулус», «Уиджи. Проклятие доски дьявола», «Игра Джеральда», «Доктор Сон», «Навстречу тьме». Они же, кстати, занимались саундтреком второго сезона «Холистического детективного агентства Дирка Джентли».

Повествование «Часа» довольно неторопливо, особенно в начале, но постепенно действие набирает обороты. Многие художественные приёмы хорошо знакомы зрителям, как хоррорные, так и детективные, да и фантастические тоже, всё это по отдельности мы уже где-то да видели. Но в конечном счёте фрагменты мозаики выстраиваются в нечто самобытное. Подсказки о происходящем разбросаны по всей истории с самого начала, но до определённого момента мы просто не знаем, что это подсказки. Возможно, позднее вам даже захочется пересмотреть сезон заново, уже зная, в чём разгадка.