Осторожно, спойлеры!

Все дороги ведут в Ригу. Сэм и Баки ищут пробирки с сывороткой суперсилы. Спецназ Ваканды подбирается к барону Земо. Джон Уокер вот-вот настигнет «Разрушителей флагов». А лидер этой группировки Карли Моргенто всё острее ощущает давление извне — как от правительства, так и от таинственного преступного авторитета по кличке «Торговец силой». Столкновение неизбежно, и Карли с сообщниками решают действовать на опережение. Их новая цель — убить Капитана Америку.

Четвёртый эпизод «Сокола и Зимнего солдата» преподносит немало сюрпризов. Главный из них: оказывается, Дерек Кольстад умеет писать не только боевики. После ураганных перестрелок предыдущей серии автор «Джона Уика» неожиданно притормозил и сосредоточился на драме. Персонажи, ранее прозябавшие на периферии, наконец-то вышли вперёд. Политический конфликт обострился. А вопросы наследия Капитана Америки оказались актуальны не только для его друзей, но и для всего мира.

Впрочем, экшена здесь тоже немало. В самых разных комбинациях: нож против щита, щит против копья, копьё против механической руки, реактивный ранец против потёртой куртки, пистолет против суперсилы. Боевые сцены по традиции поставлены технично и изобретательно, особенно когда дело доходит до групповых потасовок. Режиссёр Кари Скогланд специально разбивает героев на пары — Сэм и Баки, Уокер и его напарник Лемар, Карли и её адъютант Нико — что не только подчёркивает их командную работу, но и оказывается чрезвычайно важным для сюжета.

Однако главной парой серии, как ни странно, стали антагонисты. Карли и Уокер, неукротимая «Разрушительница флагов» и несгибаемый Капитан Америка. Две полные противоположности, между которыми Кольстад постоянно проводит параллели. Оба героя стремятся к свободе и справедливости, вот только понимают эти слова по-своему. Оба поневоле стали символами для многочисленных последователей и оказались к этому не готовы. Оба в некотором смысле отыгрывают навязанную им роль. Уокер старательно косплеит Стива Роджерса, улыбается фанатам и выбивает дверь с ноги. Карли притворяется безжалостной террористкой и угрожает невинным по телефону, проговаривая злодейские клише.

В предыдущих эпизодах эти персонажи были скорее на втором плане, их развитие происходило рывками — взять, к примеру, внезапное решение Карли взорвать ограбленный склад. Теперь же именно они направляют ход сюжета и в каждой сцене хоть немного, но проявляют себя как простые люди, со своими надеждами, страхами и травмами.

Впрочем, авторы ненавязчиво подыгрывают одной из сторон. Сценарий больше не скачет по всему земному шару: за редкими (и приятными!) исключениями действие разворачивается на улицах Риги, где обосновались «Разрушители флагов». А значит, героям и зрителям открывается мир, в котором живёт Карли, они поближе узнают её соратников и проникаются её мотивацией. Особый интерес представляет монолог, в котором Сэм объясняет идеологию «Разрушителей» и рассказывает о том, что случилось за кадром «Мстителей: Финал». Щелчок Таноса привёл к невиданному прежде единению: привычные границы рухнули, а выжившие рады любой помощи от тех, кого недавно боялись пускать в свою страну.

Пожалуй, никогда ещё Marvel не признавали настолько открыто, что безумному титану действительно удалось привести человечество к утопии, хотя бы ненадолго. Правда, возникает вопрос, почему эту мысль вложили в уста Сэма, когда он сам оказался в числе «развоплощённых». Но эта неувязка быстро забывается, когда начинаешь думать об открывшихся сюжетных перспективах. «Финал» подробно показал последствия щелчка с точки зрения супергероев — но в свете новой информации было бы чрезвычайно интересно увидеть эти события глазами простых людей, пусть даже во флешбэках. Мистер Файги, не упустите момент!

У Джона Уокера мотивация попроще, но Кольстад всё равно не отказывает ему в человечности и, что гораздо важнее, совести. Ближе к финалу Уокер и Лемар зализывают раны в рижском кафе и размышляют о сути героизма. Новоявленный Капитан Америка не питает иллюзий: его отмеченные медалями подвиги в Афганистане — лишь повод для ночных кошмаров. Тем сильнее он хочет стать символом «свободного мира», почувствовать свою моральную правоту.

Как «Ванда/Вижен» наконец-то дал достойный материал Полу Беттани и Элизабет Олсен, так и новый сериал Marvel ставит перед актёрами весьма непростые задачи — а те блестяще её выполняют. Эрин Келлиман (Карли) и Уайатт Рассел (Уокер) в полной мере передают неоднозначность своих героев, их сомнения, высокомерие и душевные терзания от компромиссов с избранными принципами.

В мире «Сокола…» нет однозначных героев и злодеев. Даже Земо, в одной из ранних сцен показанный чуть ли не дьяволом-искусителем, в дальнейшем ведёт себя вполне прагматично. И основная интрига сериала строится не на том, кто победит в битве суперсолдат — гораздо важнее, как изменятся персонажи к концу сезона. Удастся ли Сэму вновь поверить в идеалы своего друга? Примирится ли Баки с мрачным наследием Зимнего солдата? Кем станет Карли Моргенто, отчаянной террористкой или… новым Капитаном Америкой? Исход не самый очевидный — но один из «Разрушителей» прямым текстом сравнивает её со Стивом Роджерсом, и это навряд ли случайно.

Четвёртая серия снова и снова возвращается к центральной теме «Сокола…» (и, шире, всего супергеройского кино) — вопросам силы и ответственности. В мире сверхлюдей чрезвычайно легко почувствовать себя слабым, а это неминуемо ударяет по эго. И вот, казалось бы, решение: чудо-сыворотка, с помощью которой можно в момент побороть свой комплекс неполноценности и «восстановить баланс».

Вот только не всё так просто. Карли обрела силу, чтобы дать отпор несправедливой системе, но чем активнее эта система сопротивляется, тем болезненнее для героини воспоминания о своей слабости — и компенсировать это приходится повышенной жестокостью. Напротив, Земо восстанавливает баланс через уничтожение супергероев: в его представлении они обрушили привычный статус-кво и породили новый правящий класс. И вовсе неспроста персонажа теперь мотивирует не только погибшая семья, но и утраченный статус дворянина. Наконец, Джон Уокер полностью находится во власти уязвлённого эго. За его словами о спасении других скрывается лишь фрустрация от собственных ошибок и несовершенства. Значит, думает он, надо стать совершеннее и навязать миру свою волю в лучших традициях Энакина Скайуокера.

Дебаты о личной ответственности Кольстад ненавязчиво переплетает с геополитическим комментарием. Не раз и не два персонажи меряются юрисдикцией, словно спрашивая у зрителей: нормально ли им, что американские солдаты и африканский спецназ проводят операцию на территории суверенной Латвии? А если супергероям границы не писаны, то в чём же тогда неправа Карли Моргенто, призывающая вовсе отменить привычное разделение на страны — для всех, а не только для избранных? Мотив для жанра весьма необычный; особенно в свете того, что на Marvel регулярно обрушивается критика в продвижении империалистической повестки и излишне тесном сотрудничестве с американским военпромом.

Последним островком морали в «Соколе…» остаётся сам Сокол. Поначалу может показаться, будто Сэм в четвёртой серии находится на вторых ролях: на ход сюжета он почти не влияет, а все его планы идут прахом из-за махинаций других персонажей. Вот только пока остальные герои реализуют свои комплексы, Сэм — чуть ли не единственный, кто реально заботится о благополучии окружающих. Припомнили авторы даже его опыт работы психологом, бегло показанный в «Зимнем солдате». Чтобы спасти мир, он скорее полагается не на силу, а на эмпатию, и после данного эпизода становится кристально ясно, почему своим наследником Стив Роджерс выбрал именно Сокола.