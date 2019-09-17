Волшебный мир Тра жил в гармонии и благоденствии благодаря Кристаллу — источнику магической силы. Но однажды из другого мира пришли злые и коварные скексисы. Они подарили Огре, хранительнице Кристалла, волшебный планетарий и отправили её сознание в путешествие к далёким звёздам, а сами заняли её место. Скексисы подчинили себе гелфлингов, основных обитателей Тра, и в поисках бессмертия почти полностью истощили волшебные силы Кристалла. Никто не знает, какую опасность представляют скексисы для Тра. Лишь трое молодых гелфлингов — воин Риан, принцесса Брея и Дит, представительница клана-изгоя, — узнают страшную правду. Но им никто не верит…

Точки зрения наших авторов на новый сериал «Тёмный кристалл» разделились, поэтому мы публикуем два обзора. Второй — не столь восторженный.

Как был задуман «Тёмный кристалл»

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение

Дизайн одного из персонажей скетча The Land of Gorch послужил образцом злодеев из «Тёмного кристалла»

Кукольный фильм «Тёмный кристалл» 1982 года стал для известного кукловода Джима Хенсона первой большой работой в жанре фэнтези. Фильм рассказывал о юном гелфлинге, чей народ истребили коварные скексисы. Пророчество гласило, что гелфлинг должен найти осколок Тёмного кристалла и успеть вернуть его на место до парада Трёх Планет. Иначе царствование скексисов продлится вечно…

«Тёмный кристалл» был вдохновлён «Материалами Сета» — религиозным трудом течения «нью эйдж» от медиума Джейн Робертс. Хенсона в «Материалах Сета» заинтересовала концепция одновременного противоборства и единства духовного мистического начала и приземлённо-материалистского. Второе мешает первому расширить сознание и преодолеть ограниченность чувственного опыта, но оба начала неразделимы, и одно не может существовать без другого. Эту идею Хенсон воплотил в противоборстве двух рас, мистиков и скексисов, которые, как оказывается в финале, прежде были едины.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 1

Скексисы во всей их жутковатой и отталкивающей красе

О связи «Материалов Сета» и «Тёмного кристалла» часто забывают. А в отрыве от неё «Тёмный кристалл» выглядит прямолинейной и скучноватой сказкой про Избранного, свергающего диктатуру абсолютного зла. Сюжетно в «Тёмном кристалле» нет ничего оригинального: даже идея выкачивания скексисами жизненной энергии из волшебных существ, по сути, лишь усложнённый вампиризм.

Но «Тёмный кристалл» выделяется на фоне других фэнтези-фильмов за счёт великолепного дизайна и проработки мира. Брайан Фрауд провёл невероятную работу по созданию облика Тра и её обитателей, объединив концепт-арты Хенсона с фольклорными образами фей и троллей. Персонажи выглядят сказочными, но не примитивными: скексисы и мистики кажутся древними, а гелфлинги имеют искажённые, животные черты, чтобы не казаться совсем уж прекрасными фэйри. Мир Тра также населён карикатурными физгигами и подлингами, причудливыми небри и лендстрайдерами и ещё десятками не названных, но поражающих воображение существ.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 2

Образы мистиков прочно обосновались в творчестве Брайана Фрауда

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 3

Джим Хенсон и кукла ведьмы Огры

«Тёмный кристалл» при выходе встретили без восторгов, но после выхода «Лабиринта», успешного фэнтези-фильма Хенсона, на него взглянули по-новому. Его начали воспринимать как предтечу фэнтези-фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию, но при этом не стесняющихся насилия или жестоких сцен: «Легенда», «Возвращение в Оз», «Чёрный котёл», тот же «Лабиринт»…

Хенсон обсуждал с Дэвидом Оделлом съёмки сиквела, но до них дело не дошло. Спустя 25 лет Оделл написал на основе тех бесед сценарий The Power of Dark Crystal, но из-за финансовых проблем проект пришлось свернуть. На основе нереализованного сценария выпустили серию комиксов.

В то же время The Jim Henson Company (студия наследников Хенсона) объявила о литературном конкурсе Dark Crystal Author Quest. Участники должны были написать роман-приквел к фильму; жюри выбирало лучшую из присланных работ и публиковало как часть вселенной «Тёмного кристалла». Победителем стал Дж. М. Ли с циклом романов The Ring of Dreams. События этих книг и легли в основу сериала-приквела «Тёмный кристалл. Эпоха Сопротивления».

«Эпоха сопротивления»: сериал-предыстория

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 4

Одним из главных продюсеров проекта стала дочь Джима Хенсона, Лиза. Она же генеральный директор The Jim Henson Company

За «Эпоху сопротивления» взялись люди, которым небезразлична судьба «Тёмного кристалла». Постановку сериала контролировала дочь Хенсона. Режиссёр Луи Леттерье не раз подавал заявку на съёмки сиквела «Тёмного кристалла» и так же, как Оделл, получал отказ. В итоге Леттерье и назначили режиссёром сериала.

По тому, как выглядит «Эпоха сопротивления», очень заметно, что её снимали люди, искренне заинтересованные в оригинале. Проще всего было бы механически воспроизвести стиль и отдельные находки «Тёмного кристалла». Но этого не происходит. «Эпоха сопротивления» не только ностальгически напоминает о красоте и необычности первого фильма, но и развивает его мифологию, опираясь на идеи Джима Хенсона.

Брайан Фрауд вновь поработал концептуальным художником, и визуальная часть сериала — едва ли не лучшее, что в нём есть. Куклы выглядят так же разнообразно, как в оригинале, — а это важно для истории, где персонажи в основном относятся к одним и тем же вымышленным расам. Существа одного вида, например скексисы, достаточно индивидуальны, чтобы в них не путаться. Каждая кукла детализирована, каждый персонаж, даже фоновый, индивидуален и неповторим. Элементы декораций, сделанные вручную, а не с помощью графики, поражают качеством и проработкой.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 5

У кукол тоже есть недостаток: мимика гелфлингов не богата на эмоции. А это проблема, ведь большая часть центральных персонажей и есть гелфлинги…

«Эпоху сопротивления» очень приятно смотреть — пока в глаза не бросается графика. Не то чтобы это большой недостаток, но всё же неприятно, особенно по соседству с действительно качественными куклами.

Но есть и более существенный минус — сюжет.

«Эпоха сопротивления» по жанру не мистическая сказка, какой был фильм. Это приключение, рассчитанное на подростковую аудиторию. Все главные герои сериала очень юны: молодой воин Риан испытывает проблемы с жёстким авторитарным отцом, младшая принцесса Брея читает книги и испытывает проблемы с жёсткой авторитарной матерью и сестрой, а Дит получает пророчество от великого древа и, как ни удивительно, не испытывает проблем с родителями. Зато она сталкивается с расизмом в свой адрес, ведь представители её клана издревле считались… а непонятно, кем считались, просто их почему-то никто не любит.

Вот в чём проблема: подобные конфликты банальны и неинтересны. Да, в оригинальном фильма история тоже была простой, но это казалось уместным в рамках жанра. Здесь же образы персонажей попытались углубить, но при этом их характеры всё равно не выходят за рамки стереотипов: молодой воитель, принцесса-бунтарка и милая, но бесполезная и до тупости наивная девочка из деревни (то есть из подземелий, разница невелика).

Динамика отношений между героями хоть временами и трогательная, но избыточно мелодраматичная и не создаёт ощущения глубины. Они называют себя друзьями — но совершенно непонятно, с чего бы. Со второстепенными персонажами всё ещё хуже: одни просто одномерные и не развивающиеся, у других мотивация скачет от сценариста к сценаристу без внятного перехода.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 6

Особенно это касается сестры Бреи, наследной принцессы Селадон. В одних сценах она строгая девушка, жаждущая признания от матери, в других — неубедительная злая гадина в чёрном, легко обрекающая на смерть гелфлингов, которых прежде защищала

Совсем другое дело — злодеи. Удивительно, но именно скексисы оказались самыми глубокими и проработанным в сериале. Они остаются очевидными злодеями, бессмысленно жестокими и жаждущими власти и вечной жизни, но при этом у них есть мотивация. Скексисы боятся смерти потому, что уже прежде испытали боль при распаде личности на злую и добрую, и загробный мир может обернуться для них ещё большей мукой. Страх смерти по-разному проявляется у каждого скексиса. При этом их отношения развиваются, а диалоги интереснее банальностей, выдаваемых главными героями.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 7

Да и куклы куда выразительнее

Каждый сюжетный поворот в «Эпохе сопротивления» можно предсказать за десять минут. Есть и сюжетные дыры (которые начинаются уже с первой серии), и спорные поступки, из которых герои не делают никаких выводов.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 8

Прекрасный пример: героиня, прежде выступавшая против кумовства, протестует против решения мамы-королевы отправить её в Орден Скромного Служения: «Но я ведь твоя дочь!»

Впрочем, в «Эпохе сопротивления» хватает красивых и хорошо поставленных сцен и отдельных убедительных конфликтов. Да, сериал берёт сложные темы, чтобы затем их упростить, но он, по крайней мере, пытается быть чем-то большим. И отдельные выразительные эпизоды идут ему на руку: «Эпоха сопротивления» прекрасна в сценах магии (пусть и спецэффекты не всегда хороши), редких моментах душевного единения героев и просто блистает при демонстрации отвратительных скексисов.

А вот экшен вышел похуже: увы, кукольная анимация имеет ограничения, которые не преодолеть даже монтажом. Куклы не так подвижны, как человек или рисованная анимация, и иногда приходится верить на слово, что перед нами выдающийся бой. Лучшая боевая сцена — та, в которой герои вообще не фехтуют: когда атакуют разумные пауки аратимы, способные захватить разум противника. Страшная и напряжённая, эта сцена оставляет далеко позади стычки на мечах или другом оружии.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение 9

Например, на ложке!

Несмотря на графику, «Эпоха сопротивления» производит впечатление приятного ретро-сериала из девяностых: простого, молодёжного и сочетающего пафос высокого фэнтези с комедией или драмой о взрослении, но при этом вдохновенного и очень артистичного. Он, конечно, не такой рискованный, как фильм 1982 года, и уровень графического насилия заметно снижен. Таким хотели бы видеть «Тёмный кристалл» успешные голливудские продюсеры: дружелюбным и семейным, без агрессии и мрачности оригинала.

Но при этом «Эпоха сопротивления» не лишена творческого начала и хорошо работает как самостоятельная история без привязки к фильму. Это всё ещё очень смелый творческий проект (шутка ли, кукольный сериал в 2019-м!), сделанный людьми, которые действительно горят той историей, которую пытаются рассказать.

ДОСТОЙНО
Удачно
великолепные куклы
яркий сказочный сеттинг
выразительные злодеи
Неудачно
скучные герои
дырявый неаккуратный сюжет
банальность морали
7

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики

А ещё у нас есть