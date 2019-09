«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»: куда делась философия? Альтернативное мнение

Волшебный мир Тра жил в гармонии и благоденствии благодаря Кристаллу — источнику магической силы. Но однажды из другого мира пришли злые и коварные скексисы. Они подарили Огре, хранительнице Кристалла, волшебный планетарий и отправили её сознание в путешествие к далёким звёздам, а сами заняли её место. Скексисы подчинили себе гелфлингов, основных обитателей Тра, и в поисках бессмертия почти полностью истощили волшебные силы Кристалла. Никто не знает, какую опасность представляют скексисы для Тра. Лишь трое молодых гелфлингов — воин Риан, принцесса Брея и Дит, представительница клана-изгоя, — узнают страшную правду. Но им никто не верит…

Точки зрения наших авторов на новый сериал «Тёмный кристалл» разделились, поэтому мы публикуем два обзора. Второй — не столь восторженный.

Как был задуман «Тёмный кристалл»

Кукольный фильм «Тёмный кристалл» 1982 года стал для известного кукловода Джима Хенсона первой большой работой в жанре фэнтези. Фильм рассказывал о юном гелфлинге, чей народ истребили коварные скексисы. Пророчество гласило, что гелфлинг должен найти осколок Тёмного кристалла и успеть вернуть его на место до парада Трёх Планет. Иначе царствование скексисов продлится вечно…

«Тёмный кристалл» был вдохновлён «Материалами Сета» — религиозным трудом течения «нью эйдж» от медиума Джейн Робертс. Хенсона в «Материалах Сета» заинтересовала концепция одновременного противоборства и единства духовного мистического начала и приземлённо-материалистского. Второе мешает первому расширить сознание и преодолеть ограниченность чувственного опыта, но оба начала неразделимы, и одно не может существовать без другого. Эту идею Хенсон воплотил в противоборстве двух рас, мистиков и скексисов, которые, как оказывается в финале, прежде были едины.

О связи «Материалов Сета» и «Тёмного кристалла» часто забывают. А в отрыве от неё «Тёмный кристалл» выглядит прямолинейной и скучноватой сказкой про Избранного, свергающего диктатуру абсолютного зла. Сюжетно в «Тёмном кристалле» нет ничего оригинального: даже идея выкачивания скексисами жизненной энергии из волшебных существ, по сути, лишь усложнённый вампиризм.

Но «Тёмный кристалл» выделяется на фоне других фэнтези-фильмов за счёт великолепного дизайна и проработки мира. Брайан Фрауд провёл невероятную работу по созданию облика Тра и её обитателей, объединив концепт-арты Хенсона с фольклорными образами фей и троллей. Персонажи выглядят сказочными, но не примитивными: скексисы и мистики кажутся древними, а гелфлинги имеют искажённые, животные черты, чтобы не казаться совсем уж прекрасными фэйри. Мир Тра также населён карикатурными физгигами и подлингами, причудливыми небри и лендстрайдерами и ещё десятками не названных, но поражающих воображение существ.

«Тёмный кристалл» при выходе встретили без восторгов, но после выхода «Лабиринта», успешного фэнтези-фильма Хенсона, на него взглянули по-новому. Его начали воспринимать как предтечу фэнтези-фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию, но при этом не стесняющихся насилия или жестоких сцен: «Легенда», «Возвращение в Оз», «Чёрный котёл», тот же «Лабиринт»…

Хенсон обсуждал с Дэвидом Оделлом съёмки сиквела, но до них дело не дошло. Спустя 25 лет Оделл написал на основе тех бесед сценарий The Power of Dark Crystal, но из-за финансовых проблем проект пришлось свернуть. На основе нереализованного сценария выпустили серию комиксов.

В то же время The Jim Henson Company (студия наследников Хенсона) объявила о литературном конкурсе Dark Crystal Author Quest. Участники должны были написать роман-приквел к фильму; жюри выбирало лучшую из присланных работ и публиковало как часть вселенной «Тёмного кристалла». Победителем стал Дж. М. Ли с циклом романов The Ring of Dreams. События этих книг и легли в основу сериала-приквела «Тёмный кристалл. Эпоха Сопротивления».

«Эпоха сопротивления»: сериал-предыстория

За «Эпоху сопротивления» взялись люди, которым небезразлична судьба «Тёмного кристалла». Постановку сериала контролировала дочь Хенсона. Режиссёр Луи Леттерье не раз подавал заявку на съёмки сиквела «Тёмного кристалла» и так же, как Оделл, получал отказ. В итоге Леттерье и назначили режиссёром сериала.

По тому, как выглядит «Эпоха сопротивления», очень заметно, что её снимали люди, искренне заинтересованные в оригинале. Проще всего было бы механически воспроизвести стиль и отдельные находки «Тёмного кристалла». Но этого не происходит. «Эпоха сопротивления» не только ностальгически напоминает о красоте и необычности первого фильма, но и развивает его мифологию, опираясь на идеи Джима Хенсона.

Брайан Фрауд вновь поработал концептуальным художником, и визуальная часть сериала — едва ли не лучшее, что в нём есть. Куклы выглядят так же разнообразно, как в оригинале, — а это важно для истории, где персонажи в основном относятся к одним и тем же вымышленным расам. Существа одного вида, например скексисы, достаточно индивидуальны, чтобы в них не путаться. Каждая кукла детализирована, каждый персонаж, даже фоновый, индивидуален и неповторим. Элементы декораций, сделанные вручную, а не с помощью графики, поражают качеством и проработкой.

«Эпоху сопротивления» очень приятно смотреть — пока в глаза не бросается графика. Не то чтобы это большой недостаток, но всё же неприятно, особенно по соседству с действительно качественными куклами.

Но есть и более существенный минус — сюжет.

«Эпоха сопротивления» по жанру не мистическая сказка, какой был фильм. Это приключение, рассчитанное на подростковую аудиторию. Все главные герои сериала очень юны: молодой воин Риан испытывает проблемы с жёстким авторитарным отцом, младшая принцесса Брея читает книги и испытывает проблемы с жёсткой авторитарной матерью и сестрой, а Дит получает пророчество от великого древа и, как ни удивительно, не испытывает проблем с родителями. Зато она сталкивается с расизмом в свой адрес, ведь представители её клана издревле считались… а непонятно, кем считались, просто их почему-то никто не любит.

Вот в чём проблема: подобные конфликты банальны и неинтересны. Да, в оригинальном фильма история тоже была простой, но это казалось уместным в рамках жанра. Здесь же образы персонажей попытались углубить, но при этом их характеры всё равно не выходят за рамки стереотипов: молодой воитель, принцесса-бунтарка и милая, но бесполезная и до тупости наивная девочка из деревни (то есть из подземелий, разница невелика).

Динамика отношений между героями хоть временами и трогательная, но избыточно мелодраматичная и не создаёт ощущения глубины. Они называют себя друзьями — но совершенно непонятно, с чего бы. Со второстепенными персонажами всё ещё хуже: одни просто одномерные и не развивающиеся, у других мотивация скачет от сценариста к сценаристу без внятного перехода.

Совсем другое дело — злодеи. Удивительно, но именно скексисы оказались самыми глубокими и проработанным в сериале. Они остаются очевидными злодеями, бессмысленно жестокими и жаждущими власти и вечной жизни, но при этом у них есть мотивация. Скексисы боятся смерти потому, что уже прежде испытали боль при распаде личности на злую и добрую, и загробный мир может обернуться для них ещё большей мукой. Страх смерти по-разному проявляется у каждого скексиса. При этом их отношения развиваются, а диалоги интереснее банальностей, выдаваемых главными героями.

Каждый сюжетный поворот в «Эпохе сопротивления» можно предсказать за десять минут. Есть и сюжетные дыры (которые начинаются уже с первой серии), и спорные поступки, из которых герои не делают никаких выводов.

Впрочем, в «Эпохе сопротивления» хватает красивых и хорошо поставленных сцен и отдельных убедительных конфликтов. Да, сериал берёт сложные темы, чтобы затем их упростить, но он, по крайней мере, пытается быть чем-то большим. И отдельные выразительные эпизоды идут ему на руку: «Эпоха сопротивления» прекрасна в сценах магии (пусть и спецэффекты не всегда хороши), редких моментах душевного единения героев и просто блистает при демонстрации отвратительных скексисов.

А вот экшен вышел похуже: увы, кукольная анимация имеет ограничения, которые не преодолеть даже монтажом. Куклы не так подвижны, как человек или рисованная анимация, и иногда приходится верить на слово, что перед нами выдающийся бой. Лучшая боевая сцена — та, в которой герои вообще не фехтуют: когда атакуют разумные пауки аратимы, способные захватить разум противника. Страшная и напряжённая, эта сцена оставляет далеко позади стычки на мечах или другом оружии.

Несмотря на графику, «Эпоха сопротивления» производит впечатление приятного ретро-сериала из девяностых: простого, молодёжного и сочетающего пафос высокого фэнтези с комедией или драмой о взрослении, но при этом вдохновенного и очень артистичного. Он, конечно, не такой рискованный, как фильм 1982 года, и уровень графического насилия заметно снижен. Таким хотели бы видеть «Тёмный кристалл» успешные голливудские продюсеры: дружелюбным и семейным, без агрессии и мрачности оригинала. Но при этом «Эпоха сопротивления» не лишена творческого начала и хорошо работает как самостоятельная история без привязки к фильму. Это всё ещё очень смелый творческий проект (шутка ли, кукольный сериал в 2019-м!), сделанный людьми, которые действительно горят той историей, которую пытаются рассказать.