Фантастическим планетам не раз давали название Пандора — например, такая есть у Стругацких в цикле о Мире Полудня. Однако в 2009 году негласное право на весь ассоциативный ряд с этим названием застолбил за собой «Аватар» Джеймса Кэмерона. Тем наглее выглядела появившаяся тогда же игра Borderlands со своей Пандорой и скагами. По случаю выхода третьей части вспоминаем, какой интересный мир нам подарили Gearbox.

Немного истории. Ну правда немного!

Разработка Borderlands началась в 2005 году силами студии Gearbox Software. Она хотела создать проект с прицелом на гипнотический гринд-геймплей в стиле Diablo, где толпы врагов предлагалось уничтожать в основном с помощью огнестрельного оружия. Рэнди Питчфорд, один из основателей Gearbox, в середине девяностых работал над Duke Nukem 3D, поэтому изометрическая ролевая игра быстро мутировала в стрелялку от первого лица с элементами RPG, или, как складно называют такие вещи сегодня, Looter Shooter. Иронично, что тогда поджанр считался рискованным и лишённым потенциала, а разработчики раздумывали, пойдёт ли на пользу их детищу неотъемлемое ныне кооперативное прохождение.

И вот, когда были готовы первые концепты, игра оказалась слишком похожей на Fallout 3, а система транспорта ассоциировалась с уже объявленной на тот момент Rage. Переделывать работу с нуля было немыслимо, и Питчфорд обратился к швейцарскому аниматору Бэну Хибону, чтобы тот помог с изменением визуальной составляющей. Бэн предложил решение, определившее визуальный облик всей серии, — технологию сел-шейдинга: из-за неё и кажется, будто картинка на мониторе буквально нарисована карандашами и красками. В своё время это не только частично помогло уйти от ненужных параллелей с конкурентами, но и отлично подчеркнуло хулиганскую атмосферу проекта. Теперь это уже был не Fallout для бедных (как будто Fallout 3 когда-то делался для богатых!), а безбашенная пародия в том числе и на каноническую историю выходца из Убежища.

Поначалу здесь планировалось три игровых персонажа, но после выхода Left 4 Dead стало ясно: их должно быть четыре, везде и всегда должно быть четыре персонажа. Каждый со своей личной харизмой, особенностями внешности и, раз уж корни тянутся от Diablo, собственными особыми боевыми навыками. Впрочем, навыков оказалось немного, так что эталонным примером билдостроения игру от Gearbox, конечно, никто не назовёт.

В итоге Borderlands неплохо продалась, имела немалый успех у аудитории и уже в 2012 году обзавелась второй частью. А ещё через пару лет — ответвлением Borderlands: The Pre-Sequel, рассказывающем о становлении Красавчика Джека, и самостоятельной Tales from the Borderlands от Telltale Games. Буквально на днях вышла Borderlands 3, которая обещает раздвинуть границы вселенной шире, чем когда-либо, — и именно поэтому мы все здесь и собрались!

Пограничный лор

В мире Borderlands на дворе уже XXIX век, человечество освоило межзвёздные перелёты и активно колонизирует космос. Разумеется, планета Пандора не избежала внимания со стороны нашего паразитирующего вида — экспансия началась прямо во время здешней долгой зимы. Холода из-за особенностей планетарной формы свирепствовали семь земных лет, да и в остальном мир Пандоры оказался не шибко дружелюбным: в основном пустынные или болотистые ландшафты на одном континенте и голые скальные массивы на другом. Ну и пустоши на обоих — куда же без них!

Но раз на планете есть кислород, вода и какая-никакая растительность, она привлечет всяких авантюристов, — и на Пандору начали стекаться мечтатели и археологи с амбициями, словно в эпоху золотой лихорадки. Правда, особых богатств нового мира толком никто не обнаружил, а с наступлением весны внезапно оттаяли не только снега, но и монстры, зимовавшие под их толщей, — и они прогнали с поверхности планеты большинство гостей.

После началась так называемая корпоративная колонизация: где не справились мечтатели, обязательно найдут свою выгоду крупные компании, — а дополнительной причиной их любопытства стало обнаружение так называемых Хранилищ (в оригинале те же Vaults, что и в Fallout). Оказывается, Хранилища (а вместе с ними — и множество артефактов) оставили здесь эридианцы, высокоразвитая таинственная раса, загадочные следы которой обнаруживаются на множестве планет.

Прибывшая на Пандору корпорация «Даль» решила вести разработку пещер и шахт, заложив сравнительно крупные поселения и наладив систему планетарной связи ЭХО. Но это было лишь прикрытие — на самом деле «Даль» активно искала технологии эридианцев. В качестве рабочей силы корпорация использовала заключённых, и те со временем, разумеется, подняли бунт. А некоторые из них и вовсе превратились в мутантов под действием эридия и древних артефактов эридианцев, которые их заставляли искать. Всё это вынудило «Даль» свернуть свою деятельность на Пандоре и поспешно ретироваться. На планете осталось разрозненное общество преступников и следопытов — в лучших традициях «Безумного Макса».

Именно в такие интересные условия прибывает следующая компания, «Атлас», — и тоже для поисков мифического Хранилища, теперь уже, правда, не шифруясь. Слухи о нём порождают целую касту головорезов — искателей Хранилища, которые и становятся игровыми персонажами Borderlands. Помимо необъятной харизмы и жажды прокачаться, этими ребятами движет кое-что ещё: их ведёт Ангел, одна из сирен мира Borderlands. Эти таинственные женщины явно имеют какое-то отношение к эридианцам и обладают магическими способностями. Ангел первым делом связывается с игроками, направляет их на протяжении сюжета и, в общем-то, делает их теми самыми искателями Хранилища. Тут напрашивается остроумный финал первого BioShock, но выползающая из Хранилища кракозябра для Gearbox как-то привычнее.

Флора, фауна и железяки

Отдельного рассказа достойны обитатели Пандоры. Тут Gearbox постарались на славу: мир их игры населяют и дикие животные, и крикливые бандиты, и ядовитые споры, и огненные дыни, и роботы.

Местные бандиты — это уже упоминавшиеся одичавшие рабочие корпорации «Даль», ныне образующие не одну, а множество разнообразных фракций. По игровым меркам среди бандитов достаточно много разных противников как дальнего, так и ближнего боя, — есть даже безумные карлики в масках. Кстати, в третьей части их политкорректно именуют лилипутами.

Ещё в бандитских кругах есть канализационная шайка антропоморфных крыс-отшельников, пародирующая Черепашек-ниндзя, пираты и банда Отмороженных, которые любят огонь и поклоняются Огненному ястребу, игровому персонажу первой части. Есть даже собственный супергерой человек-ракк. Хотя, если разобраться, никакой он не супер и уж точно не герой…

Помимо гуманоидов, на поверхности Пандоры можно встретить и более колоритных обитателей. Символом серии стали скаги — стайные звери с вертикальной пастью и бронепластинами, покрывающими большую часть тела. Живут эти милахи в норах, выкопанных прямо в каменной породе, — предположительно, они роют подземные ходы не только лапами, но и при помощи коррозийных веществ, выделяемых прямо из тела.

И в норах таятся не только скаги. Попадаются ещё крупные насекомые, чем-то напоминающие жуков из «Звёздного десанта», — муравьи-пауки. Эти существа, покрытые хитином, живут в строгой иерархии: у них есть король и королева, рабочие и солдаты разных мастей. Некоторые представители этого вида могут атаковать врагов электричеством, огнем или кислотой.

Еще одни насекомые, на сей раз летающие, — варкиды. Их отличает стремительный жизненный цикл: всего за несколько секунд детёныш-варкид может обернуться куколкой и воспрянуть уже взрослой крупной особью с крыльями и склонностью плеваться кислотными бомбами. Но и это не предел: взрослые варкиды могут переживать дальнейшие метаморфозы, с каждой новой стадией становясь всё злее и опаснее.

Другая опасная летающая фауна Пандоры — ракки: лысые, похожие на птеродактилей хищники, которые пикируют на голову жертвы с характерными криками, вырывающимся из зубастой пасти. Примечательно постоянное жилище ракков: это не обычные норы, а живой Улей, гигантское слоноподобное существо с четырьмя глазами, которое закапывается в землю, чтобы впасть в долгую спячку. Строго говоря, нельзя сказать точно, кто такие ракки — самостоятельный вид или просто порождение Улья.

Есть на Пандоре и неорганические существа. Например, роботы-грузчики, которых переоборудовали для истребления бандитов. С тех пор здесь шастает множество вооружённых механических работяг, не знающих, к чему приложить свой талант. А ещё на Пандоре обитали роботы-консультанты класса CL4P-TP, или, в простонародье, Железяки. Эти писклявые урны на одном-единственном колесе не просто способны довести своей болтовнёй до инсульта, но однажды даже устроили полноценную Роболюцию.

Мир, который разрушил Джек

Увы или к счастью, идейно-кластерная борьба кончилась поражением механических революционеров, а следом по приказу Красавчика Джека невинных Железяк вовсе сняли с производства и уничтожили. Выжил лишь один, тот самый CL4P-TP, за которого можно сыграть в Pre-Sequel и который сопровождает искателей на протяжении всей их истории.

Сам Красавчик засветился и в Borderlands 2, и в The Pre-Sequel, и даже в Tales of Borderlands. Нам показывают весь его путь — от скромного программиста до безумного тирана.

Детство у Джека, по мнению самого Джека, выдалось тяжёлым: рос без отца и матери, на попечении злой бабули (которую впоследствии и убил). Эти вещи не лучшим образом отразились на психике нашего героя, и он, строго говоря, сбрендил. Что, впрочем, не помешало Джеку устроиться программистом в корпорацию «Гиперион» и жениться. Результатом брака стала дочь Ангел, которая впоследствии будет помогать искателям. Однако буйные амбиции Джека не позволяют ему наслаждаться семейной жизнью и скромной должностью: при помощи искателей Хранилища он пытается найти артефакты и технологии инопланетной расы, чтобы использовать их для обогащения и расширения власти. Ради этого он даже запирает свою дочь в бункере на Пандоре.

5 бизнес-цитат от Красавчика Джека Когда я стану главным, тут всё будет гораздо лучше. Эй, искатель Хранилища, тащись сюда. Есть работа, которую надо… поработать. Нет, моё время мне совсем не дорого! Делай с ним что хочешь. Это была ШУТКА. А на самом деле я тебя убью. Это, дамы и господа, проект Гортис. И он приведет нас к Хранилищу. А потом я вас убью. СДЕЛАЙ ЭТО, ИЛИ Я УБЬЮ ТЕБЯ!

Джек в итоге получает глаз монстра Разрушителя, который сидел в самом первом хранилище, и с его помощью создаёт главный атрибут любого злодея — гигантский лазер, испепеляющий целые поселения. Впрочем, это даётся ему дорогой ценой: он получает ожог на всё лицо, который затем и скрывает под фирменной маской. Окончательно съехав с катушек, Джек идёт до конца: убивает своего босса, захватывает власть в корпорации, выводит её в единоличные лидеры на Пандоре и принимается очищать планету от бандитов и иных обитателей, которых для удобства тоже называет бандитами. И закономерно оказывается повержен искателями Хранилища, с которыми некогда сотрудничал.

Однако и после смерти Джек не сдаётся, пытаясь вернуть себе власть с помощью сохранённого на внешнем носителе слепка сознания. Ну прямо настоящий Волдеморт! Даже в третьей части об этом парне регулярно вспоминают — уж слишком много крови он попортил окружающим.