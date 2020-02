Ni no Kuni — аниме, которого лучше бы не было

Два друга, обычный школьник Хару и инвалид Ю, влюблённые в красавицу Котону, становятся свидетелями нападения: Котону атакует неизвестный убийца. Пытаясь доставить пострадавшую в больницу, мальчики оказываются в волшебной стране — но уже без раненой подруги.

«Вторая страна» Ni no Kuni

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Ёсиюки Момосэ

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на:

«Девочка, покорившая время» (2006)

«Сказания Земноморья» (2006)

Игровая серия Ni no Kuni цепляет прежде всего ощущением, будто ты оказался внутри мультфильма от Ghibli. И, когда объявили о создании аниме, было естественно предположить, что оно тоже будет напоминать работы культовой анимационной студии. Но нет: пускай некая общность рисунка в играх и аниме налицо, да и половина локаций узнаваема, «Вторая страна» с Ghibli никак не ассоциируется. Ни по уровню сценария, ни по рисунку, ни по атмосфере работы Миядзаки она не напоминает. Перед глазами мелькают локации, персонажи и забавные существа, звучат знакомые по играм композиции, но все это не складывается в стройную картинку.

При просмотре Ni no Kuni меня не отпускало чувство, что это набор синематиков из гипотетической третьей части игры, — так стремительно здесь развиваются события и эволюционируют персонажи. Местами, надо признать, это чертовски красивые синематики. И да, будь это просто вставки в игру, между которыми нас ждали бы диалоги, исследование мира и сражения, это наверняка бы работало куда лучше. А так сюжет кажется спрессованным и недосказанным. Например, Хару за пару сцен умудряется пройти путь от приятного молодого человека до злодея, а потом буквально за минуту становится настоящим героем.

Помимо всего прочего, «Вторая страна» экономит на анимации в пользу диалогов везде, где только может. Апофеозом такого подхода становится момент, когда героиню берут в плен, а потом она просто оказывается свободна — и на недоумённые вопросы товарищей отвечает, что сбежала. Вот почему было не показать, как именно это происходило?

И если вы думаете, что знатоку игр приятнее смотреть «Вторую страну», чем человеку со стороны, то поспешу разочаровать. Да, при знакомстве с играми аниме смотреть куда интереснее — здесь хватает всевозможных визуальных отсылок, — но и разочаровывает оно в итоге сильнее. Создатели умудрились изрядно подпортить концовку Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Половину фильма нам только слегка намекают, когда и где разворачивается действие, но в конце концов заветное название все-таки звучит. Да, наших героев закинуло в Эвермор (он же Эвалания в русской локализации игры), то самое королевство, которое с нуля создал принц Эван. Только здесь Эвермор почему-то не объединил все окружающие страны в союз, напротив — он регулярно воюет с соседями и вообще очень мало похож на государство, где все улыбаются.

Королевство, естественно, находится в опасности: ему угрожает восстание неких Тёмных Знамён. Слово «восстание» намекает на то, что это некая социальная группа, которую кто-то угнетает, но эта тема совершенно не раскрыта. Больше всего «Знамёна» похожи на типичную армию Тёмного Властелина, которая идёт в бой потому, что начальство приказало. Во «Второй стране» не просто полно фэнтезийных штампов — они основа всего происходящего. Тут и спасение от проклятия благодаря силе любви, и Избранный, и легендарный волшебный меч, что попадёт к героям в самый ответственный момент. С мечом особенно обидно: в Revenant Kingdom такой же клинок был не уникальной реликвией, а оружием, доступным для серийного производства. Неужели Эвермор за эти годы настолько пришёл в упадок?

Перед нами тот самый случай, когда, будь произведение совершенно самостоятельным, оно бы от этого только выиграло. Да, я бы наверняка не стал смотреть на шаблонные приключения попаданцев в волшебной стране. Но уж лучше так, чем между строк рассказывать мне об упадке королевства, которое я десятки часов строил с нуля в чистом поле и вёл к процветанию.

Хотя аниме использует главную фишку игровой серии, связь волшебного мира с нашим, и даже раскрывает ее с новой стороны, забирает оно куда больше, чем даёт взамен. Напомню, что мир Ni no Kuni как бы отражает наш — и у каждого человека (и даже некоторых котов!) найдётся свой двойник по ту сторону. Более того, такие двойники влияют друг на друга: если в нашем мире человек заболеет, его двойник в другом мире пострадает, и наоборот. В Ni no Kuni: Wrath of the White Witch вокруг этих связей строился весь сюжет — если в одном из миров с важным персонажем возникали какие-то проблемы, было достаточно найти его двойника и помочь ему.

Но здесь можно было бы спокойно заменить Эвермор на какое-нибудь другое королевство, и сюжету это пошло бы только на пользу. Не возник бы целый ряд вопросов относительно того, а точно ли это то самое государство, которое мы видели в игре. Нам показывают всяких забавных существ, — но мы не видим ни единого духа, а мир игр от них буквально ломился. И, хотя в центре сюжета королевская семья и судьба страны, почему-то нигде нет духа-хранителя, который, по идее, должен помогать нашим героям бороться с угрозой. Да, это можно объяснить тем, что минули столетия и всё пришло в упадок, — но, извините, я как-то не очень рад, что мне показывают мой любимый мир в столь плачевном состоянии.

Ещё одно сомнительное решение — возрастной рейтинг. На Netflix стоит «16+», а в мультфильме есть сцена, где в человека тычут ножом, условно соблазнительная танцовщица да парочка скабрезных шуток. Но и сценарий, и экшен больше подходят рейтингу «6+». В самом деле, странно видеть эпическое сражение, где солдаты просто отшвыривают друг друга в сторону, а легендарный меч приканчивает главного плохиша без единой капли крови. Ну и упрощённая мораль «война — это плохо, понятненько?» мало годится для тех, кому больше шестнадцати.

А ведь у аниме даже с такой центральной историей был потенциал! Можно было сфокусироваться на способностях ассасина, который умеет путешествовать сквозь пространство и использовать связи между двойниками в своих гнусных целях, или подробнее рассказать о том, как и почему Ю потерял способность ходить. Но зачем это делать, когда можно ввести старичка в подозрительно знакомом одеянии, который в нужный момент выдаст героям чудесный меч для решения всех проблем?

ИТОГ: довольно слабое аниме с приятным рисунком, которое разочарует как поклонников японской анимации, так и фанатов игр. В рамках игровой вселенной «Вторая страна» ощущается чужеродной, и не хотелось бы, чтобы она была частью канона этого мира.