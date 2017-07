Мир на пороге Рагнарёка. Вальхалла ждёт великих воинов. Лишь самым отважным откроются врата в пиршественные залы богов. И если битва не принесёт победы, то пусть славная смерть станет достойной наградой…

Жанр: тактическая с миниатюрами

Автор: Эрик Ланг

Художник: Адриан Смит

Издатель в России: Crowd Games, 2017

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 1 час

Похоже на:

Cthulhu Wars (2013)

Chaos in the Old World (2009)

Текст: Юрий Ануфриев, Егор Юрескул

Фото: Юрий Ануфриев, Леона Молотова

Компания Cool Mini or Not, признанный дизайнер настольных игр Эрик Лэнг (A Game of Thrones: The Card Game, Arcadia Quest, The Others: Seven Sins) и не менее признанный иллюстратор Адриан Смит (Warhammer, Warhammer 40000, The Others: Seven Sins) не могли не создать потрясающую настольную игру. «Кровь и ярость» предлагает игрокам возглавить клан северян Мидгарда. Мир уже рушится — в буквальном смысле: земли вокруг дерева Иггдрасиль одна за другой погружаются под воду. Для ваших воинов это последний шанс доказать свою доблесть и попасть в Вальхаллу.

Игра заставляет кланы воевать друг с другом в условиях постоянной нехватки места. Изначально все кланы одинаковые, но в течение игры они будут получать различные улучшения и призывать на свою сторону мифических чудовищ. Игроку в начале партии выдаётся планшет клана и фигурки восьми воинов, корабля и лидера — это начальные войска, которые можно ввести на поле. У каждого клана три характеристики: ярость (по сути, очки действия), топоры (показывают, сколько победных очков игрок получает за выигранную битву) и рогатые шлемы (максимальное число фигурок, которые игрок может вывести на поле).

В начале каждого раунда игроки вытягивают по шесть карт из колоды. Боевые карты используются, чтобы грабить территории и выигрывать битвы. Карты воли богов содержат различные задания (это может быть, например, захват определённой территории или славная смерть на поле брани), за выполнение которых игрок получает победные очки и улучшает характеристики клана. Карты улучшений позволяют развивать клан. С их помощью можно получать дополнительные очки при смерти своих воинов или дополнительные передвижения по карте. Можно прокачать отдельные виды войск: увеличить силу воинов или дать новые способности лидеру. А можно научиться призывать мощных монстров — морских змеев, гигантов и троллей.

Для воинов погибнуть в катастрофе — самая славная смерть

Карты посвящены богам скандинавской мифологии, и их эффекты подобраны в соответствии с покровителями: карты Локи постоянно подстраивают подлости оппонентам, Фригга помогает клану, а Тор и Тюр дают больше силы в бою. Важно соблюдать баланс карт на руках: недосчитавшись того или иного вида, можно вскоре отстать в развитии, недобрать победных очков или вообще остаться без своих миниатюр на игровом поле.

Игра проходит в три эпохи (игровых раунда). Игроки поочерёдно выполняют по одному действию, пока не будут захвачены все провинции или пока все игроки не останутся без ярости. Выбор действий большой: вторгаться воинами и кораблями в разные области на карте; маршировать из области в область; покупать улучшения и объявлять волю богов, лишь бы хватило ярости. Ну и самое главное — можно грабить земли, тем самым начиная сражения. В конце каждой эпохи часть острова разрушается и выводится из игры. Для воинов погибнуть в этом месте — самая славная смерть.

Как и любой еврогейм, «Кровь и ярость» предусматривает множество способов получения победных очков: это и захват территорий, и сражения (которые не обязательно выигрывать: славная смерть тоже принесёт очки), и выполнение воли богов. В Blood Rage нет кубиков — все случайности минимизированы и сводятся к вытягиванию карт из колоды. Игра рассчитана на разное число игроков, и если участников мало, поле подстраивается под их количество: часть территорий уничтожается в самом начале игры. Правда, вдвоём играть в Blood Rage неинтересно, а чтобы играть впятером, придётся купить дополнение. В отличие от таких стратегических игр, как Twilight Imperium или Civilization, за Blood Rage не получится просидеть всю ночь, выстраивая тактику, — игра очень динамичная, обстановка на поле постоянно меняется, а партия длится максимум часа полтора. Ходы и бои в игре быстрые, долго ждать своей очереди не приходится. С каждой новой эпохой остров становится всё более тесным, а карты и возможности игроков — более мощными.

Несмотря на обилие в коробке разнообразных фигурок, «Кровь и ярость» — это не типичная «тактика с миниатюрами». Не считая легендарных чудовищ, в игре всего три вида юнитов; правда, каждому клану достались две разные скульптуры обычных воинов. Качество миниатюр, хоть и достаточно высокое, всё же не дотягивает до уровня Games Workshop или Wyrd, а любителям покраски придётся намучиться с очень мягким пластиком и швами.

Итог: хотя Blood Rage не идеальна, у неё заслуженно высокий рейтинг на всех сайтах о настольных играх. Большинство её недостатков типичны для любого еврогейма; при этом игра отлично совмещает различные настольные механики и позволяет сыграть за вечер несколько партий. Если в первой Тор не принёс вам победу, то, может быть, в следующей стоит перейти на сторону Локи?

Об авторах Обзор игры сделан настольным блогом Geek Media специально для «Мира фантастики». Geek Media существует с апреля этого года в социальной сети Вконтакте. Авторы решили познакомить с этим увлекательным хобби максимально широкую аудиторию. Основное отличие от подобных проектов — удобная для пользователей Вконтакте форма подачи информации: небольшие статьи о самой сути интересных и необычных настольных игр, новости о новинках в настольном мире, статьи на околоигровую тематику. Geek Media подает информацию от первого лица и скрупулёзно подходит к её подбору: обзоры игр готовятся на основании собственного опыта и сопровождаются своими фотографиями, а подготовке каждой новости или статьи предшествует длительное изучение и обработка материала. Блог ежедневно поставляет интересную информацию так, чтобы подписчики могли изучить ее во время перерывов в работе или поездок в транспорте, и уже зарекомендовал себя среди отечественных и зарубежных издателей настольных игр. Конечно, в первую очередь информация ориентирована на «гиковую» часть сообщества, но и новичкам настольного хобби будет интересно и познавательно.

Blood Rage. Кровь и ярость. Рагнарёк на вашем столе удачно динамичный геймплей

можно выиграть, проигрывая бои

масштабируется для разного количества игроков неудачно отдельные комбинации слишком сильны

немалая цена

некоторые правила требуют пояснений 2017-07-08 8 хорошо

