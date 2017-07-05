Строительство цивилизации в играх чаще всего ассоциируется с полем, где отряды игроков исследуют мир, расширяют территорию и вступают в военные конфликты с противником. Где-то на втором плане высится величественное древо технологий, позволяющее развивать свою империю эпоха за эпохой. Настольная игра «Сквозь века» выводит этот аспект на первое место.

Through the Ages

Жанр: экономическая стратегия
Автор: Владимир Хватил
Издатель в России: GaGa Games, 2017
Количество игроков: 2–4
Возраст игроков: от 14 лет
Длительность партии: от 4 часов
Похоже на:
Nations (2013)
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Изданная в 2006 году Through the Ages: A Story of Civilization быстро оккупировала верхние строчки в большинстве настольных топов. Спустя почти 10 лет автор игры Владимир Хватил совместно с издательством Czech Games Edition подготовил новую редакцию — с переработанной механикой и улучшенным оформлением. Именно это издание перевели на русский язык и выпустили под названием «Сквозь века».

Игровой процесс состоит из нескольких эпох, в течение которых игроки последовательно совершают ходы, приобретая технологии и на их основе стараясь наиболее эффективно развивать экономику, чтобы в итоге привести свою цивилизацию к победе. Каждый ход разделён на несколько фаз: начальная, фаза политики, фаза действий и завершающая. В первой фазе пополняется ряд карт и разыгрывается ранее начатая война. В фазе политики игрок оперирует картами политических действий, разыгрывая события, заключая пакты и объявляя войны соперникам. Фаза действий — основная: игроки приобретают новые карты технологий, исследуют их, управляют рабочими ресурсами и распределяют сырьё на производство. Потратив на исследование технологии очки науки, игрок размещает карту на планшете, и технология начинает работать на благо цивилизации. Кроме подготовки к следующему ходу, в завершающей фазе игрок пожинает плоды своих трудов и начисляет себе очки науки и культуры в зависимости от соответствующих показателей прироста, а также проходит проверку на коррупцию и распределяет произведённую еду среди населения. Победителем в партии становится игрок, заработавший больше всего очков культуры.

Сквозь века. Through the Ages

Из-за множества компонентов и нюансов правил подготовка к игре, особенно к первой партии, может занять немало времени. К счастью, в коробке есть детальное и хорошо иллюстрированное руководство, которое поможет новичкам освоиться. Что до буклета правил, он скорее предназначен для опытных игроков и чаще всего требуется для разрешения отдельных игровых ситуаций. Сложность игрового процесса в первую очередь объясняется огромным числом карт — более 200 штук. Большую часть времени занимает поиск и планирование оптимальных цепочек действий в соответствии с картами на планшетах других игроков. Несмотря на переработанный по сравнению со старой редакцией порядок хода, партии в «Сквозь века» довольно длинные — в среднем часа полтора на одного игрока. При игре вдвоём это будет не критично, а вот партия на четверых может всерьёз затянуться. Правда, с каждой новой партией игроки постепенно запоминают свойства технологий и быстрее принимают решения.

Несмотря на переработанный порядок хода, партии в «Сквозь века» довольно длинные — в среднем часа полтора на игрока

Каждый игрок располагает набором цветных кубиков, несколькими фишками и маркерами, с помощью которых отслеживаются параметры цивилизации на общих для всех игроков треках: треке науки, треке культуры и треке военной силы. Для стороннего наблюдателя ход в игре выглядит как красочный танец кубиков на планшетах — большая часть событий происходит именно там. Чтобы оценить всю серьёзность того, что творится в головах стратегов, надо заглянуть за кулисы.Сквозь века. Through the Ages

Карты, изображённые на планшете игрока, — начальные технологии, то есть знания и способности цивилизации. В процессе игры старые технологии будут улучшаться с помощью более продвинутых карт, а новые типы технологий будут выкладываться по краям планшета. Хотя типов карт в игре немало, их несложно различать благодаря цветным рамкам. Среди них есть разные технологии — сельскохозяйственные и добывающие, градостроительные, военные и особые. Отдельное место занимают формы правления, лидеры и чудеса. И лишь карты действий разыгрываются вне планшета.

Сами действия выполняются с помощью кубиков. Белые и красные кубики отвечают за очки действий, доступных игроку, — гражданских и военных соответственно. Количество доступных действий определяется текущей формой правления. Как и другие технологии, форма правления может меняться через научные исследования, но есть и другой способ — революция. Последняя обойдётся дешевле по очкам науки, но потребует больше очков гражданских действий.

Сквозь века. Through the Ages

Жёлтые кубики символизируют незаселённые земли. Одно из основных гражданских действий как раз увеличивает население — для этого нужно перенести один из этих кубиков в область с резервом рабочих. Далее кубики отдельным действием переносятся уже на карты технологий, в зависимости от типа карты превращаясь или в здания (то есть рабочие места), или в военные отряды.

Синие кубы символизируют совокупные ресурсы и могут быть использованы для сельскохозяйственных или добывающих технологий. При этом много ресурсов накопить не получится: игроку с низким оборотом грозит штраф.

Сквозь века. Through the Ages

Кроме технологий, каждая цивилизации может похвастаться уникальным лидером и чудесами света. Это карты с особыми эффектами — либо постоянными, либо срабатывающими в определённых условиях. При этом лидер у цивилизации всегда один и действует сразу после розыгрыша карты, а вот чтобы использовать чудеса, потребуется приобрести карты за ресурсы в несколько этапов. Долго и дорого, но, как правило, того стоит.

Баланс в игре выстроен так, что для успеха недостаточно заниматься одними лишь гражданскими исследованиями. Потери цивилизации, отставшей в развитии военной отрасли, достаточно ощутимы. Впрочем, ситуация заметно отличается от старой редакции игры, где нападение могло быстро привести к краху более слабой в военном плане цивилизации. Теперь выиграть с помощью военных технологий стало гораздо сложнее, но без них по-прежнему можно проиграть. Чтобы удерживать силу своей цивилизации на должном уровне, необходимо разыгрывать различные военные карты в фазе политики.Сквозь века. Through the Ages

Переработке в новом издании подверглись не только механика и баланс, но и оформление компонентов. Игра выглядит более красочной и стильной, чем предшественница, в том числе благодаря аккуратному и понятному дизайну карт. Пиктограмм в игре немного, и они легко запоминаются, а цветовое кодирование позволяет быстро ориентироваться среди множества карт и компонентов. Что радует, русское издание почти не уступает по качеству оригиналу, ведь все компоненты произведены на тех же фабриках.

Итог: и без того прекрасная «Сквозь века» с новой редакцией похорошела во всех смыслах, хотя по-прежнему требует большого стола и много времени. Но удовольствие от игры окупает это сполна.

Сквозь века. Through the Ages

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«Сквозь века». Одна из лучших настольных цивилизаций
удачно
  • хорошее взаимодействие игроков
  • улучшенный баланс
  • новое удачное оформление
неудачно
  • на освоение нужно немало времени
  • долгие партии
9отлично
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Алексей Сапонов
Алексей Сапонов
Блогер, разработчик настольных игр, постоянный автор журнала «Мир фантастики»
http://ludofan.ru


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