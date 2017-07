Строительство цивилизации в играх чаще всего ассоциируется с полем, где отряды игроков исследуют мир, расширяют территорию и вступают в военные конфликты с противником. Где-то на втором плане высится величественное древо технологий, позволяющее развивать свою империю эпоха за эпохой. Настольная игра «Сквозь века» выводит этот аспект на первое место.

Through the Ages Жанр: экономическая стратегия

Автор: Владимир Хватил

Издатель в России: GaGa Games, 2017

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: от 4 часов

Изданная в 2006 году Through the Ages: A Story of Civilization быстро оккупировала верхние строчки в большинстве настольных топов. Спустя почти 10 лет автор игры Владимир Хватил совместно с издательством Czech Games Edition подготовил новую редакцию — с переработанной механикой и улучшенным оформлением. Именно это издание перевели на русский язык и выпустили под названием «Сквозь века».

Игровой процесс состоит из нескольких эпох, в течение которых игроки последовательно совершают ходы, приобретая технологии и на их основе стараясь наиболее эффективно развивать экономику, чтобы в итоге привести свою цивилизацию к победе. Каждый ход разделён на несколько фаз: начальная, фаза политики, фаза действий и завершающая. В первой фазе пополняется ряд карт и разыгрывается ранее начатая война. В фазе политики игрок оперирует картами политических действий, разыгрывая события, заключая пакты и объявляя войны соперникам. Фаза действий — основная: игроки приобретают новые карты технологий, исследуют их, управляют рабочими ресурсами и распределяют сырьё на производство. Потратив на исследование технологии очки науки, игрок размещает карту на планшете, и технология начинает работать на благо цивилизации. Кроме подготовки к следующему ходу, в завершающей фазе игрок пожинает плоды своих трудов и начисляет себе очки науки и культуры в зависимости от соответствующих показателей прироста, а также проходит проверку на коррупцию и распределяет произведённую еду среди населения. Победителем в партии становится игрок, заработавший больше всего очков культуры.

Из-за множества компонентов и нюансов правил подготовка к игре, особенно к первой партии, может занять немало времени. К счастью, в коробке есть детальное и хорошо иллюстрированное руководство, которое поможет новичкам освоиться. Что до буклета правил, он скорее предназначен для опытных игроков и чаще всего требуется для разрешения отдельных игровых ситуаций. Сложность игрового процесса в первую очередь объясняется огромным числом карт — более 200 штук. Большую часть времени занимает поиск и планирование оптимальных цепочек действий в соответствии с картами на планшетах других игроков. Несмотря на переработанный по сравнению со старой редакцией порядок хода, партии в «Сквозь века» довольно длинные — в среднем часа полтора на одного игрока. При игре вдвоём это будет не критично, а вот партия на четверых может всерьёз затянуться. Правда, с каждой новой партией игроки постепенно запоминают свойства технологий и быстрее принимают решения.

Несмотря на переработанный порядок хода, партии в «Сквозь века» довольно длинные — в среднем часа полтора на игрока

Каждый игрок располагает набором цветных кубиков, несколькими фишками и маркерами, с помощью которых отслеживаются параметры цивилизации на общих для всех игроков треках: треке науки, треке культуры и треке военной силы. Для стороннего наблюдателя ход в игре выглядит как красочный танец кубиков на планшетах — большая часть событий происходит именно там. Чтобы оценить всю серьёзность того, что творится в головах стратегов, надо заглянуть за кулисы.

Карты, изображённые на планшете игрока, — начальные технологии, то есть знания и способности цивилизации. В процессе игры старые технологии будут улучшаться с помощью более продвинутых карт, а новые типы технологий будут выкладываться по краям планшета. Хотя типов карт в игре немало, их несложно различать благодаря цветным рамкам. Среди них есть разные технологии — сельскохозяйственные и добывающие, градостроительные, военные и особые. Отдельное место занимают формы правления, лидеры и чудеса. И лишь карты действий разыгрываются вне планшета.

Сами действия выполняются с помощью кубиков. Белые и красные кубики отвечают за очки действий, доступных игроку, — гражданских и военных соответственно. Количество доступных действий определяется текущей формой правления. Как и другие технологии, форма правления может меняться через научные исследования, но есть и другой способ — революция. Последняя обойдётся дешевле по очкам науки, но потребует больше очков гражданских действий.

Жёлтые кубики символизируют незаселённые земли. Одно из основных гражданских действий как раз увеличивает население — для этого нужно перенести один из этих кубиков в область с резервом рабочих. Далее кубики отдельным действием переносятся уже на карты технологий, в зависимости от типа карты превращаясь или в здания (то есть рабочие места), или в военные отряды.

Синие кубы символизируют совокупные ресурсы и могут быть использованы для сельскохозяйственных или добывающих технологий. При этом много ресурсов накопить не получится: игроку с низким оборотом грозит штраф.

Кроме технологий, каждая цивилизации может похвастаться уникальным лидером и чудесами света. Это карты с особыми эффектами — либо постоянными, либо срабатывающими в определённых условиях. При этом лидер у цивилизации всегда один и действует сразу после розыгрыша карты, а вот чтобы использовать чудеса, потребуется приобрести карты за ресурсы в несколько этапов. Долго и дорого, но, как правило, того стоит.

Баланс в игре выстроен так, что для успеха недостаточно заниматься одними лишь гражданскими исследованиями. Потери цивилизации, отставшей в развитии военной отрасли, достаточно ощутимы. Впрочем, ситуация заметно отличается от старой редакции игры, где нападение могло быстро привести к краху более слабой в военном плане цивилизации. Теперь выиграть с помощью военных технологий стало гораздо сложнее, но без них по-прежнему можно проиграть. Чтобы удерживать силу своей цивилизации на должном уровне, необходимо разыгрывать различные военные карты в фазе политики.

Переработке в новом издании подверглись не только механика и баланс, но и оформление компонентов. Игра выглядит более красочной и стильной, чем предшественница, в том числе благодаря аккуратному и понятному дизайну карт. Пиктограмм в игре немного, и они легко запоминаются, а цветовое кодирование позволяет быстро ориентироваться среди множества карт и компонентов. Что радует, русское издание почти не уступает по качеству оригиналу, ведь все компоненты произведены на тех же фабриках.

Итог: и без того прекрасная «Сквозь века» с новой редакцией похорошела во всех смыслах, хотя по-прежнему требует большого стола и много времени. Но удовольствие от игры окупает это сполна.

