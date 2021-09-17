Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень»

У нас на сайте — отрывок из романа «Тень» польского фантаста Адама Пшехшты из цикла Materia Prima. Это третья и заключительная книга цикла. Как и всегда, у Олафа Рудницкого нет ни минуты покоя — теперь ему приходится разбираться с жертвой какого-то оккультного ритуала.

Срок мирного договора между Варшавской республикой, Российской и Германской империями подходит к концу. Новое наступление на Варшаву неминуемо. Лидер Кинжальщиков смертельно болен, и предстоят выборы преемника.

Граф Самарин оставил военную карьеру, но теперь вовлечен в придворные интриги.

Алхимик Рудницкий берется расследовать ритуальные убийства и, как обычно, разматывает клубок, ведущий к Проклятым.

Библейская легенда о нефилимах подтверждается, но Рудницкий и предположить не мог, что это коснется и его лично.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, в отрывке могут спойлеры — в конце концов, это финал трилогии!

Лампа померкла, потом внезапно засияла, как падающая звезда, и, наконец, заиграла всеми цветами радуги. Рудницкий вздохнул, подкрутил фитиль, после чего склонился над больным. Ослепленный очередной вспышкой, он потер глаза и гневным жестом отодвинул бутылочку с лекарством. Помогло. Само присутствие первичной материи влияло на реальность удивительным образом.

— Как вы себя чувствуете? — нейтральным тоном спросил он.

Яков Охлс не принадлежал к числу любимых пациентов Рудницкого, возможно, из-за его профессии: господин Охлс был ростовщиком.

— Лучше, доктор, — прохрипел тучный пожилой мужчина. — Мне стало легче дышать.

Алхимик кивнул, приложив два пальца к его сонной артерии. Липкая, влажная от пота кожа на ощупь напоминала несвежее сало.

— Девяносто в минуту, — заявил алхимик через минуту. — В последний раз было сто двадцать.

— Я же говорю, что мне уже получше! Только за такие деньги я ожидал более быстрых результатов, — грубо добавил он.

— В любую минуту вы можете отказаться от моих услуг и попросить совет у другого доктора, — холодно произнес Рудницкий.

Алхимик уже давно смирился с тем фактом, что улучшение здоровья пациента идет рука об руку с растущим нежеланием выполнять финансовые обязательства.

— Ну что вы сегодня такой вспыльчивый? — прохрипел Охлс. — Вы хотите бросить меня на половине лечения?

— Десять рублей, — заявил Рудницкий, игнорируя вопрос. — Микстуры хватит на неделю.

Ростовщик с болезненным стоном сел и потянулся к ящику в столе.

— Вот, пожалуйста, — сказал он, кидая на стол горсть серебра. — Дороговато, но что делать?! Здоровье важнее денег.

Рудницкий вытащил лупу и осмотрел одну из монет: фальшивые в основном отливали, а не чеканили, потому их легко было отличить по неточным деталям, случались небольшие углубления в местах, где металл не прилегал к форме.

— Я бы не стал вас обманывать, — отозвался Охлс с обидой в голосе.

— В течение последней недели мне уже дважды платили фальшивыми рублями, — сухо ответил алхимик. — Отсюда и предосторожность.

— Вы правы, расплодилось мошенников, — признал ростовщик. — Но не для меня, я предпочитаю честную работу.

Алхимик с трудом удержался от комментария на тему честности — Охлс действовал ему на нервы — и, попрощавшись с хозяином, вышел в коридор. Высокий слуга открыл ему двери, которые сразу же за ним запер. Судя по всему, ростовщик не доверял своим собратьям.

Стеклянные плафоны газовых фонарей светились в ночном мраке, словно миниатюрные солнца, конкурирующие с полной Луной. Заметив алхимика, кучер спрыгнул с козел и ловким движением разложил складную лестницу. Рудницкий поблагодарил кивком и занял место в карете.

— В отель! — распорядился он.

Экипаж покатил по мостовой, но резко остановился, проехав едва ли несколько метров. Тихое проклятие и щелчок взводимого курка говорили о том, что причина неожиданной остановки вызвала у кучера подозрения.

— Что случилось? — выкрикнул алхимик.

— Мне кажется, к вам гостья, — ответил кучер.

Рудницкий вышел из кареты: кучер держал на мушке одетую в черное женщину. Лицо незнакомки прикрывала вуаль.

— Чем могу помочь? — любезно спросил Рудницкий.

— Разговором. Возможно, советом.

— Сейчас? В такое время? Почти одиннадцать вечера.

— Если бы дело не было срочным, я бы не морочила вам голову. Я жду тут целый час.

— Одна?! Это небезопасный район.

— Я не безоружна, а недалеко отсюда меня ждет карета. До того как мы доедем до вашего отеля, я успею изложить свою проблему, естественно, я заплачу за ваше время.

— Ну хорошо, прошу в карету, — после недолгого размышления решился Рудницкий, сдержанным жестом останавливая кучера.

Это был один из людей Анквича, и он не только служил кучером, но и заботился о безопасности алхимика. Сейчас он собирался проверить, есть ли у незнакомки при себе оружие, однако, смертельно устав от общения с ростовщиком, Рудницкий не хотел еще и разборок с загадочной женщиной.

— Слушаю, — сказал он, усаживаясь в карету.

Женщина подняла вуаль, но царящий полумрак не позволил определить ее возраст, хотя четкий овал лица говорил, что ей не больше сорока.

— Клара Росси, — представилась она.

Рудницкий пожал тонкую ладонь в кружевной перчатке.

— Вы упоминали о какой-то проблеме, — напомнил он.

— Да, — произнесла она, закусив губу. — Одну из моих девочек нашли мертвой на свалке, а две другие пропали.

— Я не совсем понимаю, — наморщил брови алхимик. — Я думал, что речь пойдет о здоровье…

— Не совсем. Скорее, это как-то связано с магией.

— Почему вы так уверены? Вы должны сообщить об этом властям.

— Я сообщила. И, поверьте мне, полиция делает все, что может. Однако я боюсь, что это дело им не по силам.

— Если полиция…

— Алису нашли без головы, с оккультными знаками на теле, — резко прервала она его. — Что-то подобное уже случалось во времена российской оккупации, и меня проинформировали, что вы принимали участие в расследовании того дела.

— Только как консультант, — быстро ответил Рудницкий.

— И каков был финал этих консультаций?

— Насколько мне известно, убийца найден.

— И что с ним случилось? Ведь не было никакого процесса. Он убежал из тюрьмы?

— Не убежал.

— А поконкретнее?

— Это сложное дело, и я не знаю всех деталей.

— Он не мог вернуться?

— Ни в коем случае!

— Тогда у него есть последователь. Или это тоже невозможно?

— Тут как раз совсем наоборот, — хмуро сказал алхимик. — Сколько лет было девочкам? Когда они исчезли? Вы оставили их без присмотра?

— Без присмотра? Они же не дети.

— Я думал, что вы управляете пансионом для барышень или приютом.

Губы женщины дрогнули в нервной ухмылке.

— Управляю, но они все уже окончили школу. Вы не читаете газет, правда? Тех, что со сплетнями?

— Не читаю, но при чем тут это?

— Вы слышали про «Золотой дворец»? — спросила она с почти неуловимым вызовом в голосе.

Алхимик невольно скривился. «Золотым дворцом» называли элитный, доступный только для избранных публичный дом. Молва утверждала, что женщины там больше напоминают греческих гетер, чем проституток, не только из-за красоты и образования, но и потому, что они сами решали, кому и на каких условиях… составлять компанию.

— Вы уверены, что полиция действительно пыталась найти убийцу? Ведь такие дела не вызывают у властей заинтересованности. Подумаешь, одной проституткой больше, одной меньше.

— У Алисы был только один мужчина, что не могут сказать о себе те благочестивые в старости чудовища с первых лавок в костеле! И не смейте называть ее проституткой!

— Я не хотел вас обидеть, тем более…

Карета остановилась, Рудницкий через окно увидел фасад «Пристанища».

— Мы приехали, — сказал он.

— Я не вложилась в отведенное время, — вздохнула Клара Росси. — Если мне не удалось заинтересовать вас этим происшествием, то я заплачу вам сто рублей, согласно моему обещанию. Но если вы мне позволите закончить, то заплачу пятьсот.

Алхимик молча помог женщине выйти из кареты и проводил ее в холл отеля. Яркий электрический свет позволил ему лучше оценить ее возраст: госпоже Росси было за пятьдесят, хотя на первый взгляд ее лицо могло принадлежать и тридцатилетней красивой молодой женщине. Только сеточка тонких, как паутинка, морщинок в уголках глаз и теряющий упругость подбородок свидетельствовали о том, что она была старше, чем выглядит.

— Что вы решили? Мы можем продолжать?

— Конечно, вы меня заинтересовали. Чай, может, кофе?

— Кофе, пожалуйста.

Они устроились в углу зала за любимым столиком алхимика. Присутствие работодателя явно подстегнуло официантов к молниеносному выполнению заказа: в воздух взлетела белоснежная накрахмаленная скатерть, как по взмаху волшебной палочки появилась фарфоровая посуда.

Клара Росси выразила свою признательность взмахом руки в кружевной перчатке.

— Прекрасное обслуживание!

— Стараемся, — ответил Рудницкий. — Вернемся к делу…

— Вы должны понять одно, — сказала она, помешивая кофе серебряной ложечкой. — У нас много могущественных врагов.

— И каковы причины?

— Что вы о нас знаете?

— Ничего конкретного. — Он пожал плечами. — До меня доходили какие-то сплетни, только и всего.

— Мы не продаемся, как проститутки, — сказала она. — Телесные наслаждения — это только дополнение. Прежде всего мы предлагаем красоту, интеллект и, как бы это странно ни звучало, верность. Наши девочки знают несколько языков, начитанны и образованны, они могут легко себя чувствовать и при королевском дворе.

— Несмотря на все это…

— Мы никого не заставляем, — настойчиво продолжила она. — Девочки сами выбирают свою судьбу, а также партнеров. На время, на сезон, на несколько лет или на всю жизнь. Да, многие из них выходят замуж, — добавила она, заметив недоверчивый взгляд алхимика. — Они пользуются уважением и почетом, а благодаря контракту становятся богатыми.

— Контракту?

— Клиент должен финансово обеспечивать ее. Это основное, хотя не единственное условие. Потому большинство желающих уходят ни с чем.

— А конкретнее, кто именно?

— Я бы перечисляла их всех до утра, — заверила она. — Всех мастей хлыщи, ловеласы, игроки, сифилитики… Те, кто, несмотря на состояние, не может иметь ни одну из нас. Ну и самое важное: клиент должен понравиться своей избраннице. Если я буду вдаваться в подробности, это займет слишком много времени, просто поверьте мне на слово.

— Я так понимаю, что эти пропавшие девочки не могли просто взять и уехать по собственному желанию?

На лице Клары Росси промелькнула злость, но женщина быстро взяла себя в руки:

— Только не таким образом! Я вам повторяю, я никого не удерживаю! Да, мы не благотворительная организация, и процент, какой мы берем с каждого контракта, дает нам значительную прибыль.

— Нам? То есть не только вы управляете этим… предприятием?

— Это не имеет никакого отношения к делу, — сказала она тихо. — Скажем так, я представляю администрацию.

Рудницкий глотнул кофе, чтобы потянуть время. Проблема была серьезной: с одной стороны, ему не хотелось принимать участие в расследовании дела даже самых эмансипированных проституток, с другой — если в игру вступает магия, а что еще хуже — theokataratos, рано или поздно власти обратятся к нему за помощью. Отношения Рудницкого с правительством Варшавской республики были довольно сложными, он не выполнял никакой официальной функции, но в связи с его предыдущими достижениями к нему относились особым образом, обеспечивая привилегированное положение в продаже первичной материи, а также, как он предполагал, и тайную охрану. А врагов у него было достаточно… Если власти обратятся к нему, он не сможет отказаться.

— Ну ладно, — наконец сказал он. — Я займусь этим.

— Спасибо! Я…

Алхимик остановил Росси решительным жестом.

— Я не закончил. Я возьмусь за это дело при условии, что все мои распоряжения будут выполняться сразу и без обсуждений. Буквально! Если я прикажу вам стоять на одной ноге и крутить руками восьмерки, вы будете это делать без возражений!

— Согласна! — быстро ответила она. — Я согласна на все.

— В таком случае увидимся завтра. Куда вас отвезти?

— Во дворец Любомирских, на Пулавскую.

Рудницкий позвал стоящего невдалеке Маевского.

— Ты знаешь, что должен делать, — сказал он.

Щуплый мужчина окинул Клару Росси оценивающим взглядом, после чего кивнул.

— Мне нужно два экипажа, — заметил он. — И парочка парней.

— Бери, — разрешил алхимик. — Работай.

Маевский подтвердил принятие приказа невнятным бормотанием и поспешил к выходу.

— Моя карета будет тут с минуты на минуту, нет надобности привлекать ваших людей. К тому же наше здание хорошо охраняется, — заверила женщина. — Да, чуть не забыла… ваши деньги.

Она полезла в сумочку и положила на стол банковский чек на пятьсот рублей. Рудницкий спрятал чек в бумажник и покачал головой. Похоже, госпожа Росси не стала исключением и, как большинство других, считала, что, несмотря на волнения в анклаве, изменилось не многое. Конечно, он мог бы сослаться на обещание, данное минуту назад, и заставить собеседницу подчиниться, но некоторые вещи лучше объяснять на примере. Во избежание недопонимания в будущем.

— Вы понятия не имеете об опасностях, связанных с магией или theokataratos, — сказал он уставшим тоном. — Вы взяли с собой охранника?

— Двоих. Они ждут в экипаже.

— Позовите их.

Клара Росси молча поднялась и через минуту вернулась в компании мужчин мощного телосложения. Она подняла брови, увидев на столе огромный арбуз.

— Это десерт? — спросила она.

— Нет, представьте себе, что это ваша голова, — предложил алхимик. — А я — злодей, которого нужно остановить.

— Мои люди застрелят вас до того, как вы вытащите оружие, — заверила его женщина.

— Правда? Давайте убедимся.

Рудницкий произнес несколько слогов с такой скоростью, что звук слился, и в его ладони ниоткуда появился нож. Короткое, четкое движение — и лезвие раскололо арбуз надвое. Один из мужчин успел дотянуться до кармана, второй стоял с выпученными глазами, пытаясь понять, что же случилось.

— Теперь вы поняли?

Клара Росси кивнула, в ее глазах появился страх. Когда вернулся Маевский, она послушно приняла протянутую руку и попрощалась с алхимиком легким кивком.

Рудницкий допил почти холодный кофе, вытер салфеткой вымазанные соком арбуза пальцы. Часы в холле пробили полночь, начинался новый день. Алхимик жестом подозвал портье.

— Разбудите меня в шесть, завтрак в половину седьмого, — распорядился он.

— Вызвать мастера?

— Нет, на этом этапе не будем привлекать господина Анквича, — решил Рудницкий после недолгого размышления. — Но проинформируйте его.

По дороге в свои апартаменты он ощущал легкое возбуждение, смешанное — и нечего тут скрывать! — со страхом. Со времени окончания военных действий Варшава переживала период покоя. Можно даже сказать: расцвета. Никаких битв, проблем с анклавом, экономическое положение республики улучшалось. Бизнес алхимика тоже процветал: отель и гильдия работали как хорошо отлаженный механизм. И приносили немалый доход, особенно прибыльным оказалось производство первичной материи методом «экстракции Рудницкого». Только всем этим успехам сопутствовала непреодолимая скука. «Этот новый день точно не будет скучным», — пришел к выводу алхимик. Лишь бы это не оказалось слишком интересным…

Перевод И. Шевченко

* * *

fanzon рассказывал, что уже работает над Materia Secunda — следующим циклом фантаста, с которым он вернулся в знакомый мир. Первый том называется «Слуга крови». Выпуск романа запланирован на следующий год.