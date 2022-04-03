Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022

Из-за известных всем событий российские любители фантастики могут лишиться переводных изданий. Однако такая печальная ситуация — дело будущего, причём далеко не обязательного. Пока же переводной фантастики достаточно — новых книг хватит как минимум до конца нынешнего года. Неудивительно, что и на обложках апрельских новинок немало ярких имён, да и интересные книги отечественных авторов имеются. Обо всех расскажет наш регулярный дайджест фантастических новинок 2022 года, на сей раз за второй весенний месяц.

А что случилось? Что будет с книгами в России теперь? На чём печатать, когда нет бумаги? Что печатать, когда нет прав? И кто это будет покупать, когда нет денег? Анализируем кризис российского книгоиздания в новом мире 2022 года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Ольга Громыко «Карма»

На галактических просторах всё как всегда. Пираты грабят корабли, змеелюды разрабатывают оружие массового уничтожения, авшуры интригуют, шоаррцы торгуют втридорога, киборги беспредельничают… В общем, рутина. И вот однажды на биржу труда планеты Шеба обращается некий киборг, который ищет работу. И находит её — попадая в команду молодых и амбициозных космических авантюристов.

Что нас ждёт: роман в двух томах, примыкающий к циклу юмористической НФ «Космоолухи».

Издательство, серия: «Альфа-книга» / «Фантастический боевик»

Роберт Хайнлайн «Погоня за панкерой»

Над Землёй нависла угроза инопланетного вторжения, но несколько человек могут предотвратить его. Однако, попав в ловушку врага, они оказываются в параллельной вселенной, которая основана на… классической фантастике времён Эдгара Райса Берроуза и Э. Э. «Дока» Смита.

Что нас ждёт: ранее неизвестный роман знаменитого американского фантаста. Книга долго лежала среди черновиков и впервые увидела свет только в 2020 году.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»

В марте 1912 года на Земле случился катаклизм: место европейского континента необъяснимым образом заняли безлюдные земли, где живут необычные существа и растут странные растения. Трансформация Европы кардинально меняет мировую политику, и ведущим государством становится провинциальная доселе Америка. А новый континент, названный Дарвинией, превращается во фронтир, свободный для заселения и освоения.

Что нас ждёт: внецикловый роман в жанре альтернативной истории, вышедший в оригинале еще в 1998 году и ставший тогда большим событием.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Ромен Люказо «Лаций. В поисках человека»

Цивилизация наследников погибшего человечества — ноэмов, искусственных интеллектов — столкнулась с угрозой инопланетного вторжения. Двое ноэмов, Плавтина и Отон, на гигантском звездолёте «Транзитория» отправляются в опасное путешествие, которое, возможно, позволит отыскать уцелевших людей.

Что нас ждёт: второй том формальной дилогии (на самом деле романа-эпопеи), чьё действие разворачивается в очень далёком будущем.

Издательство, серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»

ФЭНТЕЗИ

Стивен Эриксон «Увечный бог. Том 1»

Армия под началом адъюнкта Таворе Паран на грани мятежа, однако отважная командирша, не владеющая магией, готова вступить в финальную битву с богами. И победить, если повезёт. А тем временем мир находится на грани тотального уничтожения…

Что нас ждёт: первый том десятой, финальной книги цикла фэнтезийной эпопеи «Малазанская “Книга Павших”». Второй том должен появиться в мае.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Чёрная Fantasy»

Марина и Сергей Дяченко «Масштаб»

Мир, напоминающий вселенную Джонатана Свифта в современных декорациях — с компьютерами и социальными сетями. В двух соседних странах обитают великаны и обычные люди, которые оправданно относятся друг к другу с опаской — уж слишком они разные. Потому паре спецагентов, вместе расследующих политически значимые дела, приходится нелегко. Ведь Лео помещается у Эльзы на ладони!

Что нас ждёт: роман в повестях, относящийся к жанру детективного технофэнтези. Кроме заглавной вещи, в сборник входят ещё две отдельные повести.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

Фонда Ли «Нефритовое наследие»

Магический нефрит дарит сверхспособности, которыми раньше обладали только кланы Зелёной Кости из далёкой восточной страны. Ныне секрет стал известен всему миру, и борьба за контроль над месторождениями нефрита приводит к постоянным конфликтам глобального уровня. Клан Коулов понёс изрядные потери в междоусобной борьбе, и наконец настал момент истины — мы узнаем, удастся ли выжить этой семье, которая долгое время находилась на вершине среди всех кланов Зелёной Кости.

Что нас ждёт: третий роман технофэнтези «Сага Зелёной Кости», оригинального сплава гонконгских боевиков про восточные единоборства и мафиозной саги в духе «Крестного отца».

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Яцек Пекара «Ловцы душ»

Мордимер Маддердин всё больше втягивается в распри и интриги, вспыхнувшие внутри Папства, что ставит отважного инквизитора в почти безвыходное положение. Ведь одни церковные иерархи, жаждущие всё больше власти, замышляют убийство Императора. Другие хотят это убийство предотвратить. Мордимер оказывается меж двух огней — впрочем, у него есть неожиданный козырь в рукаве…

Что нас ждёт: четвёртая книга цикла тёмного фэнтези об инквизиторе Мордимере Маддердине, сборник, куда входят четыре повести.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Я инквизитор. Премиальное тёмное фэнтези»

Брент Уикс «Чёрная Призма»

Император Гэвин Гайл — могущественный маг, чья жизнь подходит к концу. В поисках наследника он решает призвать к себе незаконнорождённого сына Кипа, невзирая на то, что этот шаг рассорит Гэвина с чиновниками и священниками. Ведь признание бастарда наследником противоречит религии империи и может привести к гражданской войне.

Что нас ждёт: первый роман пенталогии «Светоносец», эпического фэнтези в духе Брендона Сандерсона.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Питер Ньюман «Семеро»

Минули десятилетия после странствий Бродяги по разрушенным землям с младенцем на руках. Подросшая Вечерница сумела закрыть разрыв между мирами и объединить остатки человечества. Однако угроза нашествия адской орды сохраняется, особенно теперь — ведь грядёт пробуждение Семерых.

Что нас ждёт: финальный роман «Трилогии Странника», героического тёмного фэнтези про мрачный мир (и козу с козлёнком!).

Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

Джей Кристофф «Империя вампиров»

Почти тридцать лет минуло с той поры, как погасло солнце и мир захватили орды упырей. Последний из Светлых рыцарей Габриэль де Леон, сумевший убить короля-вампира, рассказывает свою историю. И главное в ней — судьба легендарного Грааля, который может положить конец власти созданий ночи.

Что нас ждёт: первый роман одноимённой трилогии, где тёмное фэнтези соединено с вампирской мистикой.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Миры Джея Кристоффа»

МИСТИКА И ХОРРОР

Ричард Лаймон «Одной дождливой ночью»

Одной ночью на маленький американский городок Биксби обрушивается странный дождь, и все люди, попавшие под него, превращаются в кровожадных безумцев, уничтожающих всё на своём пути. Ну, а те, кто сохранил человеческий облик, пытаются выжить. Среди них и полицейский Тревор Хадсон, готовый на всё ради спасения своей невесты Морин.

Что нас ждёт: классический хоррор ещё 1991 года, добравшийся до нас только сейчас.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

Грег Ф. Гифьюн «Дикари. Дети хаоса»

Выжив после кораблекрушения, группа людей оказалась на необитаемом острове в Тихом океане. Вскоре становится понятно, что остров всё же обитаем — и живёт здесь настоящий монстр, могучий, древний и жестокий…

Трое подростков встречают загадочного человека, покрытого страшными шрамами. Возможно, это не совсем человек — спустя тридцать лет последствия той встречи приведут бывших друзей к трагической развязке.

Что нас ждёт: сборник из двух не связанных между собой романов от известного мастера хоррора.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

Рэймонд А. Вилларил «История возвышения вампиров, рассказанная людьми»

Страшная эпидемия, разразившаяся по всему миру, приводит к обращению людей в вампиров — сильных, умных, властных. Точнее, часть заражённых умирает насовсем, а часть обращается. Постепенно вампиры возвышаются во всех сферах современного общества.

Что нас ждёт: роман, стилизованный под документальные хроники, написанные разными людьми и рассказывающие историю трансформации современного общества.

Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Альберт Санчес Пиньоль «Фунгус»

В 1888 году боевик-анархист Рик-Рик, спасаясь от полиции, прячется в маленькой деревушке посреди Пиренеев. Там он случайно пробуждает неких сверхчеловеческих существ, которых пытается превратить в инструмент для совершения революции. Правда, это приводит к непредсказуемым последствиям.

Что нас ждёт: внецикловый роман самого популярного писателя Каталонии, который кроме исторических книг сочиняет и аллегорическое фэнтези.

Издательство, серия: «АСТ», CORPUS / Corpus [roman]

Эрик-Эмманюэль Шмитт «Потерянный рай»

Человек по имени Ноам живёт вечно. Начинается всё ещё в эпоху неолита, где он, живя в деревне, становится вождем и целителем и пытается спасти родное племя от Всемирного потопа. А затем Ноаму предстоит увидеть Вавилонское царство, Древнюю Грецию, Средневековье, Ренессанс, эпоху революций… Наконец, XXI век: Ноам просыпается в пещере под Бейрутом, бродит по городу, размышляет о человеческой натуре и цикличности Истории, пишет воспоминания о своей жизни.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Путь через века», который французский писатель создавал 30 лет. Это философско-романтическая эпопея о человеке, проходящем через всю мировую историю.

Издательство, серия: «Азбука», «Иностранка» / «Большой роман»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Виктор Диксен «Двор чудес»

Баронесса-самозванка Жанна стала фавориткой Людовика Нетленного, Короля Тьмы. Однако истинная цель девушки — низвергнуть власть верховного вампира, некогда бывшего королем Франции Людовиком XIV. Пока же Жанна пытается завоевать доверие тирана. А для этого ей нужно поймать таинственную Даму Чудес.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Вампирия», тёмного фэнтези о современном мире, которым вот уже более трех веков правят вампиры.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Вампирия»

Э. Дж. Меллоу «Танец пылающего моря»

Три сестры, обладающие смертоносными способностями, помогают правителю Королевства воров держать в узде местную аристократию. Правда, одна из сестёр, Ния, стала заложницей в руках могущественного главаря пиратов, и двум другим девушкам придётся постараться, чтобы ей помочь.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Магия Мусаи», авантюрного юношеского фэнтези с элементами кровавого триллера.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Магия Мусаи. Тёмное романтическое фэнтези»

Эдриенн Янг «Фейбл»

Фейбл — дочь самого могущественного торговца в Проливах, однако безжалостный отец бросил девочку на острове, полном преступников. К счастью, Фейбл обладает особыми способностями — и мечтает с их помощью вернуть своё законное место. Даже если для этого потребуется вступить в ряды пиратов.

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Фейбл», юношеского фэнтези с элементами морских приключений.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Фейбл. История наследницы моря»

Морган Родес «Эхо и империи»

Аристократка Джослин Дрейк случайно заражается опасной магией, но не может попросить о помощи. Ведь магия под запретом — любой, кто вольно или невольно получит к ней доступ, обречён на казнь. Джослин вынуждена сотрудничать с известным вором Ноксом. Постепенно познавая новый для себя мир, молодая аристократка начинает понимать, что вся её привычная жизнь пропитана ложью.

Что нас ждёт: первый роман цикла юношеского авантюрного фэнтези с элементами романтики — «Королевство запрещённой магии».

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Королевство запрещённой магии»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

Оливье Суйе, Лоран Суйе, Паскаль Могеру «Мир драконов. Второе дыхание»

Тысячелетиями драконы были союзниками эльфов, вместе они жили в самом сердце Альманейского леса. Но их мирному существованию пришёл конец, когда в лес нагрянули люди и орки. Началась многолетняя война…

Что нас ждёт: антология легенд о драконах, оформленная полусотней иллюстраций, которые служат фактическим дополнением к тексту.

Издательство, серия: «АСТ» / «Скандинавские боги»

НОН-ФИКШН

С.Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс. Книга 1»

Говард Филлипс Лавкрафт стоял у истоков сразу нескольких жанров, в том числе современного фэнтези и хоррора. Он прожил всего 46 лет, полных противоречий, и оказал огромное влияние на культуру нашего времени. Работа видного литературоведа С. Т. Джоши — самое масштабное исследование жизни и творчества Лавкрафта, получившее премию Брэма Стокера и Британскую премию фэнтези.

Что нас ждёт: исследование настолько велико, что разбито на две книги. Первая из них, объёмом в 816 страниц, охватывает период жизни Лавкрафта с 1890 по 1924 год.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Всё о великих фантастах»

Джон Гарт «Толкин и Великая война. На пороге Средиземья»

В этой книге показано становление Толкина как писателя и мифотворца на фоне его участия в Первой мировой войне, конкретно — в жестокой битве на Сомме. Гарт использовал материалы из неизданных личных архивов и другие уникальные документы.

Что нас ждёт: монография получила Мифопоэтическую премию и считается одним из самых значительных исследований молодых лет жизни Толкина.

Издательство, серия: «АСТ» / «Толкин — творец Средиземья»