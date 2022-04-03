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    Книги
    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022

    3 апреля 2022
    03.04.2022
    23370
    8 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 23

    Из-за известных всем событий российские любители фантастики могут лишиться переводных изданий. Однако такая печальная ситуация — дело будущего, причём далеко не обязательного. Пока же переводной фантастики достаточно — новых книг хватит как минимум до конца нынешнего года. Неудивительно, что и на обложках апрельских новинок немало ярких имён, да и интересные книги отечественных авторов имеются. Обо всех расскажет наш регулярный дайджест фантастических новинок 2022 года, на сей раз за второй весенний месяц.

    А что случилось?

    Что будет с книгами в России теперь? 6

    Что будет с книгами в России теперь?

     Алексей Ионов |  28.03.2022

    На чём печатать, когда нет бумаги? Что печатать, когда нет прав? И кто это будет покупать, когда нет денег? Анализируем кризис российского книгоиздания в новом мире 2022 года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Ольга Громыко «Карма» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022

    На галактических просторах всё как всегда. Пираты грабят корабли, змеелюды разрабатывают оружие массового уничтожения, авшуры интригуют, шоаррцы торгуют втридорога, киборги беспредельничают… В общем, рутина. И вот однажды на биржу труда планеты Шеба обращается некий киборг, который ищет работу. И находит её — попадая в команду молодых и амбициозных космических авантюристов.

    Что нас ждёт: роман в двух томах, примыкающий к циклу юмористической НФ «Космоолухи».

    Издательство, серия: «Альфа-книга» / «Фантастический боевик»

    Роберт Хайнлайн «Погоня за панкерой» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 1

    Над Землёй нависла угроза инопланетного вторжения, но несколько человек могут предотвратить его. Однако, попав в ловушку врага, они оказываются в параллельной вселенной, которая основана на… классической фантастике времён Эдгара Райса Берроуза и Э. Э. «Дока» Смита.

    Что нас ждёт: ранее неизвестный роман знаменитого американского фантаста. Книга долго лежала среди черновиков и впервые увидела свет только в 2020 году.

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

    Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 2

    В марте 1912 года на Земле случился катаклизм: место европейского континента необъяснимым образом заняли безлюдные земли, где живут необычные существа и растут странные растения. Трансформация Европы кардинально меняет мировую политику, и ведущим государством становится провинциальная доселе Америка. А новый континент, названный Дарвинией, превращается во фронтир, свободный для заселения и освоения. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман в жанре альтернативной истории, вышедший в оригинале еще в 1998 году и ставший тогда большим событием. 

    Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

    Ромен Люказо «Лаций. В поисках человека» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 3

    Цивилизация наследников погибшего человечества — ноэмов, искусственных интеллектов — столкнулась с угрозой инопланетного вторжения. Двое ноэмов, Плавтина и Отон, на гигантском звездолёте «Транзитория» отправляются в опасное путешествие, которое, возможно, позволит отыскать уцелевших людей. 

    Что нас ждёт: второй том формальной дилогии (на самом деле романа-эпопеи), чьё действие разворачивается в очень далёком будущем.

    Издательство, серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»

    ФЭНТЕЗИ

    Стивен Эриксон «Увечный бог. Том 1» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 8

    Армия под началом адъюнкта Таворе Паран на грани мятежа, однако отважная командирша, не владеющая магией, готова вступить в финальную битву с богами. И победить, если повезёт. А тем временем мир находится на грани тотального уничтожения… 

    Что нас ждёт: первый том десятой, финальной книги цикла фэнтезийной эпопеи «Малазанская “Книга Павших”». Второй том должен появиться в мае. 

    Издательство, серия: «Эксмо» / «Чёрная Fantasy»

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 6

    Мир, напоминающий вселенную Джонатана Свифта в современных декорациях — с компьютерами и социальными сетями. В двух соседних странах обитают великаны и обычные люди, которые оправданно относятся друг к другу с опаской — уж слишком они разные. Потому паре спецагентов, вместе расследующих политически значимые дела, приходится нелегко. Ведь Лео помещается у Эльзы на ладони!

    Что нас ждёт: роман в повестях, относящийся к жанру детективного технофэнтези. Кроме заглавной вещи, в сборник входят ещё две отдельные повести. 

    Издательство, серия: «Эксмо» / «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

    Фонда Ли «Нефритовое наследие»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9

    Магический нефрит дарит сверхспособности, которыми раньше обладали только кланы Зелёной Кости из далёкой восточной страны. Ныне секрет стал известен всему миру, и борьба за контроль над месторождениями нефрита приводит к постоянным конфликтам глобального уровня. Клан Коулов понёс изрядные потери в междоусобной борьбе, и наконец настал момент истины — мы узнаем, удастся ли выжить этой семье, которая долгое время находилась на вершине среди всех кланов Зелёной Кости. 

    Что нас ждёт: третий роман технофэнтези «Сага Зелёной Кости», оригинального сплава гонконгских боевиков про восточные единоборства и мафиозной саги в духе «Крестного отца». 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    Яцек Пекара «Ловцы душ» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 10

    Мордимер Маддердин всё больше втягивается в распри и интриги, вспыхнувшие внутри Папства, что ставит отважного инквизитора в почти безвыходное положение. Ведь одни церковные иерархи, жаждущие всё больше власти, замышляют убийство Императора. Другие хотят это убийство предотвратить. Мордимер оказывается меж двух огней — впрочем, у него есть неожиданный козырь в рукаве… 

    Что нас ждёт: четвёртая книга цикла тёмного фэнтези об инквизиторе Мордимере Маддердине, сборник, куда входят четыре повести. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Я инквизитор. Премиальное тёмное фэнтези»

    Брент Уикс «Чёрная Призма»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 4

    Император Гэвин Гайл — могущественный маг, чья жизнь подходит к концу. В поисках наследника он решает призвать к себе незаконнорождённого сына Кипа, невзирая на то, что этот шаг рассорит Гэвина с чиновниками и священниками. Ведь признание бастарда наследником противоречит религии империи и может привести к гражданской войне. 

    Что нас ждёт: первый роман пенталогии «Светоносец», эпического фэнтези в духе Брендона Сандерсона. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Питер Ньюман «Семеро» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 7

    Минули десятилетия после странствий Бродяги по разрушенным землям с младенцем на руках. Подросшая Вечерница сумела закрыть разрыв между мирами и объединить остатки человечества. Однако угроза нашествия адской орды сохраняется, особенно теперь — ведь грядёт пробуждение Семерых.

    Что нас ждёт: финальный роман «Трилогии Странника», героического тёмного фэнтези про мрачный мир (и козу с козлёнком!). 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

    Джей Кристофф «Империя вампиров» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 5

    Почти тридцать лет минуло с той поры, как погасло солнце и мир захватили орды упырей. Последний из Светлых рыцарей Габриэль де Леон, сумевший убить короля-вампира, рассказывает свою историю. И главное в ней — судьба легендарного Грааля, который может положить конец власти созданий ночи.

    Что нас ждёт: первый роман одноимённой трилогии, где тёмное фэнтези соединено с вампирской мистикой. 

    Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Миры Джея Кристоффа»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Ричард Лаймон «Одной дождливой ночью» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 12

    Одной ночью на маленький американский городок Биксби обрушивается странный дождь, и все люди, попавшие под него, превращаются в кровожадных безумцев, уничтожающих всё на своём пути. Ну, а те, кто сохранил человеческий облик, пытаются выжить. Среди них и полицейский Тревор Хадсон, готовый на всё ради спасения своей невесты Морин.

    Что нас ждёт: классический хоррор ещё 1991 года, добравшийся до нас только сейчас. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

    Грег Ф. Гифьюн «Дикари. Дети хаоса» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 11

    Выжив после кораблекрушения, группа людей оказалась на необитаемом острове в Тихом океане. Вскоре становится понятно, что остров всё же обитаем — и живёт здесь настоящий монстр, могучий, древний и жестокий… 

    Трое подростков встречают загадочного человека, покрытого страшными шрамами. Возможно, это не совсем человек — спустя тридцать лет последствия той встречи приведут бывших друзей к трагической развязке.

    Что нас ждёт: сборник из двух не связанных между собой романов от известного мастера хоррора. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

    Рэймонд А. Вилларил «История возвышения вампиров, рассказанная людьми» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 13

    Страшная эпидемия, разразившаяся по всему миру, приводит к обращению людей в вампиров — сильных, умных, властных. Точнее, часть заражённых умирает насовсем, а часть обращается. Постепенно вампиры возвышаются во всех сферах современного общества.

    Что нас ждёт: роман, стилизованный под документальные хроники, написанные разными людьми и рассказывающие историю трансформации современного общества.

    Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Альберт Санчес Пиньоль «Фунгус» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 14

    В 1888 году боевик-анархист Рик-Рик, спасаясь от полиции, прячется в маленькой деревушке посреди Пиренеев. Там он случайно пробуждает неких сверхчеловеческих существ, которых пытается превратить в инструмент для совершения революции. Правда, это приводит к непредсказуемым последствиям. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман самого популярного писателя Каталонии, который кроме исторических книг сочиняет и аллегорическое фэнтези. 

    Издательство, серия: «АСТ», CORPUS / Corpus [roman]

    Эрик-Эмманюэль Шмитт «Потерянный рай» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 15

    Человек по имени Ноам живёт вечно. Начинается всё ещё в эпоху неолита, где он, живя в деревне, становится вождем и целителем и пытается спасти родное племя от Всемирного потопа. А затем Ноаму предстоит увидеть Вавилонское царство, Древнюю Грецию, Средневековье, Ренессанс, эпоху революций… Наконец, XXI век: Ноам просыпается в пещере под Бейрутом, бродит по городу, размышляет о человеческой натуре и цикличности Истории, пишет воспоминания о своей жизни.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Путь через века», который французский писатель создавал 30 лет. Это философско-романтическая эпопея о человеке, проходящем через всю мировую историю.

    Издательство, серия: «Азбука», «Иностранка» / «Большой роман»

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Виктор Диксен «Двор чудес» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 16

    Баронесса-самозванка Жанна стала фавориткой Людовика Нетленного, Короля Тьмы. Однако истинная цель девушки — низвергнуть власть верховного вампира, некогда бывшего королем Франции Людовиком XIV. Пока же Жанна пытается завоевать доверие тирана. А для этого ей нужно поймать таинственную Даму Чудес.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Вампирия», тёмного фэнтези о современном мире, которым вот уже более трех веков правят вампиры. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Вампирия»

    Э. Дж. Меллоу «Танец пылающего моря» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 18

    Три сестры, обладающие смертоносными способностями, помогают правителю Королевства воров держать в узде местную аристократию. Правда, одна из сестёр, Ния, стала заложницей в руках могущественного главаря пиратов, и двум другим девушкам придётся постараться, чтобы ей помочь. 

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Магия Мусаи», авантюрного юношеского фэнтези с элементами кровавого триллера. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Магия Мусаи. Тёмное романтическое фэнтези»

    Эдриенн Янг «Фейбл» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 19

    Фейбл — дочь самого могущественного торговца в Проливах, однако безжалостный отец бросил девочку на острове, полном преступников. К счастью, Фейбл обладает особыми способностями — и мечтает с их помощью вернуть своё законное место. Даже если для этого потребуется вступить в ряды пиратов.

    Что нас ждёт: первый роман дилогии «Фейбл», юношеского фэнтези с элементами морских приключений. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Фейбл. История наследницы моря»

    Морган Родес «Эхо и империи» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 17

    Аристократка Джослин Дрейк случайно заражается опасной магией, но не может попросить о помощи. Ведь магия под запретом — любой, кто вольно или невольно получит к ней доступ, обречён на казнь. Джослин вынуждена сотрудничать с известным вором Ноксом. Постепенно познавая новый для себя мир, молодая аристократка начинает понимать, что вся её привычная жизнь пропитана ложью.

    Что нас ждёт: первый роман цикла юношеского авантюрного фэнтези с элементами романтики — «Королевство запрещённой магии». 

    Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Королевство запрещённой магии»

    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

    Оливье Суйе, Лоран Суйе, Паскаль Могеру «Мир драконов. Второе дыхание» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 21

    Тысячелетиями драконы были союзниками эльфов, вместе они жили в самом сердце Альманейского леса. Но их мирному существованию пришёл конец, когда в лес нагрянули люди и орки. Началась многолетняя война…

    Что нас ждёт: антология легенд о драконах, оформленная полусотней иллюстраций, которые служат фактическим дополнением к тексту. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Скандинавские боги»

    НОН-ФИКШН

    С.Т. Джоши «Лавкрафт. Я — Провиденс. Книга 1»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 22

    Говард Филлипс Лавкрафт стоял у истоков сразу нескольких жанров, в том числе современного фэнтези и хоррора. Он прожил всего 46 лет, полных противоречий, и оказал огромное влияние на культуру нашего времени. Работа видного литературоведа С. Т. Джоши — самое масштабное исследование жизни и творчества Лавкрафта, получившее премию Брэма Стокера и Британскую премию фэнтези.

    Что нас ждёт: исследование настолько велико, что разбито на две книги. Первая из них, объёмом в 816 страниц, охватывает период жизни Лавкрафта с 1890 по 1924 год. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Всё о великих фантастах»

    Джон Гарт «Толкин и Великая война. На пороге Средиземья» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 20

    В этой книге показано становление Толкина как писателя и мифотворца на фоне его участия в Первой мировой войне, конкретно — в жестокой битве на Сомме. Гарт использовал материалы из неизданных личных архивов и другие уникальные документы. 

    Что нас ждёт: монография получила Мифопоэтическую премию и считается одним из самых значительных исследований молодых лет жизни Толкина.

    Издательство, серия: «АСТ» / «Толкин — творец Средиземья»

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