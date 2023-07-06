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    Книги

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023

    6 июля 2023
    Борис Невский
    06.07.2023
    4412
    3 минуты на чтение
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 10

    Тенденция середины лета в выпуске фантастических книг — то, что почти нет громких имён. Похоже, основной залп качественной фантастики намечен уже на август, когда, по предварительным анонсам, появится несколько ярких новинок. В июле же на безрыбье можно отметить россыпь книг для юношества — надо полагать, в связи с каникулами. И это мы ещё далеко не всё перечислили…

    Среди того, что выходит, особо стоит отметить космическую оперу Пирса Брауна, современное подражание поттериане Остина Бейли и несколько хитов азиатских авторов. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за июль нынешнего года.

     

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Пирс Браун «Железное золото» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 4

    Десять лет назад планеты Солнечной системы участвовали в кровавой усобице между высшими и низшими кастами Сообщества, которые делились по цветам. Бывший шахтёр Дэрроу, ставший императором республики, пытается примирить вчерашних врагов, но сталкивается с предательством, когда Сенат выступает против него. И Дэрроу приходится выбирать между идеалами и собственной безопасностью.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Железное золото» из цикла «Сага об Алом восстании», космической оперы с элементами технофэнтези. 

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Новая фэнтези»

    ФЭНТЕЗИ

    Дянь Сянь «Удушающая сладость, заиндевелый пепел. Книга 1» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023

    Цзинь Ми, дочь богини-повелительницы цветов, трагически погибшей от несчастной любви, получила от матери волшебную таблетку, благодаря которой не испытывает эмоций. Правда, из-за этого она не смогла достичь бессмертия и остаётся низшим духом. Но однажды девушка встречает раненого феникса, который оказывается повелителем огня Сюй Фэном, принцем Небесного царства. 

    Что нас ждёт: первый том романа, на основе которого в 2018 году вышел китайский телесериал, собравший более 15 миллиардов просмотров (с учётом 63 эпизодов цифра не кажется нереальной). 

    Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Хиты Китая. Фэнтези»

    МИСТИКА И ХОРРОР 

    Тодд Кейслинг «Девилз-Крик» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 8

    Неподалёку от городка Стауфорд, что в штате Кентукки, есть местечко Девилз-Крик. Здесь некогда была молельня зловещей секты, почти все члены которой совершили ритуальное самоубийство. Выжили лишь шесть детей, которые разъехались кто куда. Спустя 30 лет после трагедии один из выживших, преуспевающий художник Джек Тремли, по делам возвращается в Стауфорд и узнаёт, что в пещере под развалинами молельни таится древний ужас.

    Что нас ждёт: внецикловый роман, номинант премии Брэма Стокера — 2020. 

    Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

    Энди Дэвидсон «В долине солнца» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 9

    Ветеран войны Тревис Стилуэлл под влиянием ПТСР становится серийным убийцей. Однажды в баре он знакомится с очень бледной девушкой по имени Рю и… наутро просыпается вампиром. Теперь Тревису предстоит освоить новые умения, если, конечно, ему не помешает техасский рейнджер Ридер, который расследует серию убийств молодых женщин.

    Что нас ждёт: внецикловый вампирский хоррор в стилистике «южного романа», номинант премии Брэма Стокера — 2017 за лучший дебют. 

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Хозяева тьмы»

    Скотт Томас «Килл Крик» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 7

    На окраине местечка Килл Крик стоит заброшенный дом, который местные жители обходят стороной. Но однажды в этом доме, о котором ходят страшные легенды, решают остановиться четверо писателей, сочиняющих хорроры, с целью снять там шоу. Ох, не стоило им туда соваться! 

    Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат премии Грэма Мастертона — 2023, номинант премии Брэма Стокера — 2017. 

    Издательство / серия: «РИПОЛ классик» / «New Horror»

     

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Марина Ясинская «Колизион. Купол изгнанных» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 2

    Кристина из-за козней своего зеркального двойника оказалась в магическом цирке «Колизион» и после ряда приключений стала его директором. Теперь е придётся принять ответственность не только за свое будущее, но и за судьбы всех артистов.

    Что нас ждёт: финальный роман трилогии мистического фэнтези для юношества «Колизион». 

    Издательство / серия: «РОСМЭН» / «Колизион»

    Ли Мие «Дневники грёз» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 1

    Прошёл год с тех пор, как Пенни устроилась на работу в «Магазин снов» мистера Талергута, клиенты которого покупают себе сновидения на любой вкус. Девушка работает на совесть, потому ей поручено заниматься недовольными клиентами. А их запросы бывают просто невероятными. 

    Что нас ждёт: второй роман цикла «”Магазин снов” мистера Талергута», самого популярного юношеского фэнтези Кореи. 

    Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Хиты корейской волны»

    С.М. Гейзер «Песнь Отмеченной», «Взмах клинка» 

    Наёмница Кассия зарабатывает на жизнь чем придётся, не брезгуя даже разбоем. Кассии очень нужны деньги, чтобы спасти дорогого ей человека, который страдает от опасной болезни. Однажды девушка попадает в ловушку властей, но король даёт ей выбор — казнь или участие в ответственном квесте совместно с капитаном гвардии Эландером. И так получается, что это путешествие переворачивает жизнь Кассии — во всех смыслах. 

    Что нас ждёт: первый и второй романы цикла юношеского фэнтези «Тени и короны» (намечается пенталогия).

    Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Серия: Young Adult. Тени и короны»

    Остин Бейли «Костяная дверь» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2023 3

    Саймон — обычный паренёк, разве что излишне везучий. Но однажды мальчик узнаёт, что он Фейтер — так называют самых могущественных волшебников в целой Вселенной! Вскоре Саймону предстоит доказать, чего он стоит. Ведь он переносится на другой конец галактики, и ему нужно сразиться с могущественными врагами, а затем отыскать путь домой.

    Что нас ждёт: первый роман пенталогии о Саймоне Фейтере, которую называют современной версией поттерианы с элементами «Звёздных войн». 

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Саймон Фейтер. Приключения подростка в мире магии»

     

     

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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