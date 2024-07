James Paul Blaylock

Land of Dreams. The Last Coin

Романы

Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 1987, 1988

Переводчик: Г. Крылов

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

608 с., 2000 экз.

Похоже на:

Рэй Брэдбери «Что-то страшное грядёт»

Кристофер Мур «Агнец. Евангелие от Шмяка»