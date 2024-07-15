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    #авторский сборник #городское фэнтези #рецензии на книги

    Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник». Californication

    15 июля 2024
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    15.07.2024
    7442
    2 минуты на чтение
    #авторский сборник #городское фэнтези #рецензии на книги

    Раз в двенадцать лет ткань реальности истончается, и становится возможным контакт с иными мирами. В маленьком калифорнийском городке происходит странное… А в это время некто Пенниман уже нашёл двадцать девять из тридцати сребреников, которые Иуда получил за предательство Христа, причём последняя монета позволит их обладателю обрести невероятную магическую силу, так что ничем не примечательному мистеру Ванбергену приходится против своей воли спасать мир.

    Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник». Californication

    James Paul Blaylock

    Land of Dreams. The Last Coin

    Романы

    Жанр: городское фэнтези

    Выход оригинала: 1987, 1988

    Переводчик: Г. Крылов

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    608 с., 2000 экз.

    Похоже на:

    Рэй Брэдбери «Что-то страшное грядёт»

    Кристофер Мур «Агнец. Евангелие от Шмяка»

    Джеймс Блэйлок считается одним из основоположников жанра стимпанк, но в этом сборнике он выступает скорее как магический реалист или даже сказочник — автор волшебных, но довольно реалистичных историй, в которых наш обычный мир предстаёт чуть более красочным, странным, жутковатым и причудливым, а временами смешным.

    «Земля мечты» — история сюрреалистическая, яркая и, безусловно, красивая. Грядёт Солнцеворот, который бывает раз в двенадцать лет, и наступает время зловещего карнавала и странных чудес. Море выносит на берег ботинок размером с лодку и гигантские очки, трое сирот относят их доктору Дженсену, у которого уже собралась целая коллекция таких же огромных артефактов, в город приезжает бродячий цирк, которым управляет зловещий джентльмен, умеющий превращаться в ворона… Здесь есть великан и крошечный человек (возможно, это один и тот же персонаж), странные разрывы времени, призраки на чердаке, нераскрытое убийство, могильщики, скелеты, странные сны и, наконец, эликсир, с помощью которого можно во время Солнцеворота отправиться в землю мечты — землю, скрывающую ключ ко всем тайнам прошлого, землю, где каждый получает вовсе не то, о чём мечтает, а то, чего заслуживает.

    Сначала история кажется довольно тёмной, а после первых нескольких глав становится очевидно, что этот роман — явный оммаж Рэю Брэдбери и его классической злой сказке «Что-то мрачное грядёт». Оммаж, но не подражание и не пересказ. Роман Блэйлока куда более легкомысленный, и, когда его юные герои наконец узнают, как земля мечты связана с Солнцеворотом и загадочными событиями в городке Рио-Делл, история окончательно превращается в сказку, неотвязно напоминающую и «Алису в стране чудес», и попытку рассказать очень интересный и красочный сон.

    «Последний сребреник» же — история о человеке, пытающемся собрать все сребреники Иуды и готовом ради них на всё. Жюль Пенниман — злодей очень убедительный и совершенно очаровательный в своём злодействе, а вот герой нелеп до анекдотичности. Это эксцентричный мечтатель по имени Эндрю, с наполеоновскими планами и без малейшей способности их воплотить, к тому же не очень умный. Но его тётушке Наоми принадлежит некая загадочная серебряная ложка, которая постепенно становится центром сюжета, а приятель героя Бимс Пиккетт хорошо разбирается в теориях заговора, и им всем приходится вступить в борьбу со злодеем библейского масштаба.

    Это очень смешной роман. Чудовищное нагромождение не связанных друг с другом происшествий, шуток и аллюзий, которые постепенно собираются воедино. Неожиданные странности повседневной жизни, опоссумы, рыбацкие легенды, гамбо, игрушечные машинки, попугаи, свиньи на парковке… Когда наступает кульминация и все персонажи собираются на пирсе, мимо проплывает Левиафан и одновременно появляются сообщения о гигантской свинье — в рамках этой истории подобный абсурд выглядит почти нормальным. Роман Блэйлока вышел на пятнадцать лет раньше «Кода да Винчи», но выглядит идеальной пародией на него, предназначенной для интеллектуалов.

    Итог: два коротких романа, не связанные ничем, кроме Калифорнии как места действия. Один — очаровательная, хоть и мрачноватая вначале сюрреалистическая сказка. Второй — поэтичная, дурацкая и странная история о библейском артефакте. Очень, очень смешная, хотя и временами перебирающая с абсурдом.

    Почти победитель

    Роман «Последний сребреник» в 1989 году был номинирован на Всемирную премию фэнтези и Мифопоэтическую премию. Но проиграл книгам Питера Страуба «Коко» и Майкла Бишопа «Гора Единорога».

    Провозить старые еврейские монеты довольно проблематично, эти тридцать сребреников — из которых Пенниману принадлежали двадцать пять — происходили из более дальнего востока, гораздо более дальнего, а потому не имели здесь исторической ценности.

    <…> Монеты были старыми уже в те времена, когда сгорели Содом и Гоморра, их разбросали по всему миру, чтобы собрать только один раз за последние тысячи лет. Человек, который на короткое время получил эти монеты, закопал их в землю и повесился, мучимый угрызениями совести за смерть, которую вызвала его жадность.

    «Последний сребреник»

    Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник». Californication
    Стоит ли читать?
    Жаждущим оригинальности в фантастике — обязательно.
    Удачно
    атмосфера
    юмор
    оригинальное безумие
    Неудачно
    временами — перебор с абсурдом
    9
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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