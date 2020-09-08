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    #авторский сборник #Джо Хилл #рецензии на книги

    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца

    8 сентября 2020
    Ирина Нечаева
    08.09.2020
    2258
    3 минуты на чтение
    #авторский сборник #Джо Хилл #рецензии на книги

    В наше время успешные романисты редко пишут рассказы просто ради написания рассказов. Вот и в этом сборнике три вещи посвящены памяти усопших писателей, ещё три написаны для различных антологий, а одна вообще сначала вышла в виде аудиокниги на виниловой пластинке. Такие «технические задания» могут принести вдохновение, но могут и поставить слишком жёсткие рамки. Джо Хиллу, впрочем, они не помешали создать очень разные рассказы про обычных людей, с которыми в самых обычных обстоятельствах вдруг случается что-то совсем уж необычное.

    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца

    Joe Hill «Full Throttle»

    Жанр: мистика, хоррор
    Выход оригинала: 2019
    Переводчики: А. Панасюк, Н. Холмогорова, Н. Казанцева
    Издательство: «Эксмо», 2020
    Похоже на: Дарья Бобылева «Забытый человек» • рассказы Рэя Брэдбери

    Джо Хилл довольно долго и успешно скрывал имя своего отца, но в какой-то момент это перестало быть тайной. Сборник «Полный газ» начинается обширным предисловием, так и озаглавленным — «А кто у нас папа?». Из него можно многое узнать и о Стивене Кинге, и о детстве самого Джо Хилла. Кроме того, Кинг принял участие в написании двух произведений из сборника, включая заглавное. И если довольно часто в вещах, созданных несколькими авторами, хорошо заметны швы, то в «Полном газе» ничего подобного нет. Эта история о банде байкеров и водителе грузовика написана скорее в традициях «крутого детектива», чем хоррора.

    Да и сольные рассказы этого сборника представляют собой не только хоррор в чистом виде, и по ним явно видно, что на творчество автора повлиял скорее не отец, а, например, Рэй Брэдбери. Скажем, в рассказе «У серебристых вод озера Шамплейн», посвящённом границе между сказкой и реальностью, автор показывает мир глазами ребёнка. Или взять рассказ о роботах «Всё, что мне важно, — это ты». Стивен Кинг такое бы точно создать не сумел. И добавить в свои тексты столько доброты, тепла, лиризма и меланхолии — тоже.

    Тем не менее хоррора в «Полном газе» предостаточно. В примечаниях Джо Хилл пишет, что «когда-нибудь всё-таки научится писать истории с хорошим концом», но пока что у него гораздо лучше получаются финалы очень нехорошие. Горькие, жуткие, злые — и неожиданные. Мастерские финалы. Впрочем, зачины им не уступают, и развитие действия обычно не отстаёт, и все концы оказываются увязаны с концами. При этом довольно часто потусторонние ужасы лишь оттеняют ужасы повседневности.

    2 марта 19:38
    А вот это для Эрика! И для папы, наверное, тоже. Вышла ведущая — на ходулях и почти голая. Только в каких-то рыбацких сетях и в шляпе.

    2 марта 19:40
    Странная она какая-то. Говорит так, словно обкурилась. А я написала, что вокруг на арене зомби в костюмах клоунов?

    2 марта 19:43
    Зомби реально страшненькие. На них большие клоунские башмаки, костюмы в горошек и клоунский грим.

    2 марта 19:44
    Но грим облезает клочьями, а под ним все черное и гнилое. Ух ты!

    «Твиты из цирка мертвых»

    Как и в любом сборнике, рассказы получше здесь соседствуют с рассказами похуже. Например, «Дьявол на ступенях» намного сильнее бледной, ничем не запоминающейся «Карусели». Лучший же рассказ сборника — это, пожалуй, «Запоздалые», трогательная история о переживании горя. Хотя именно в этом рассказе ярче всего проявляется свойственный Джо Хиллу недостаток: порой он открытым текстом объясняет читателю немного больше, чем следовало бы. И «Запоздалые» стали бы ещё лучше, будь они процентов на десять короче. Это касается и рассказа «В высокой траве», тоже написанного в соавторстве со Стивеном Кингом (и уже экранизируемого Netfix): авторы прекрасно нагнетают ужас и закручивают интригу, но развязка оказывается слишком уж многословной. Ещё стоит отметить, что мораль в рассказах временами подаётся несколько прямолинейно, — хотя это можно счесть чистой вкусовщиной.

    Итог: очень достойный сборник рассказов, демонстрирующий, что его автор многому научился со времён «Коробки в форме сердца». Конечно, Джо Хилла ещё какое-то время будут сравнивать со Стивеном Кингом, но это время закончится уже скоро. А может быть, и вовсе сменится временем, когда сын превзойдёт отца.

    Имя в честь псевдонима

    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца 2

    Настоящее имя писателя — Джозеф Хиллстром Кинг, и имя это он получил в честь видного революционера, американского поэта шведского происхождения Джозефа Хиллстрома (которого, в свою очередь, при рождении звали Йоэль Эммануэль Хеглунд). Джозеф Хиллстром был казнён в 1915 году после очень сомнительного и очень громкого судебного разбирательства и считается мучеником рабочего движения.

    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца 1
    Джо Хилл «Полный газ»: сын Стивена Кинга вот-вот уделает отца
    Стоит ли читать?
    Удачно
    предисловие
    сочетание рассказов
    Неудачно
    отдельные рассказы
    избыток объяснений
    8
    Оценка

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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