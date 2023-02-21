    11
    Книги | Обзоры книг
    #Екатерина Звонцова #магический реализм

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

    21 февраля 2023
    Avatar photo
    21.02.2023
    13527
    4 минуты на чтение
    #Екатерина Звонцова #магический реализм

    Молодая писательница Варвара Перова выпала из окна. Самоубийство? Злой умысел? Больше всего смерть Вари поразила трёх любивших её людей — редактора Павла, писателя-коллегу Женю и следователя Дмитрия. Искать ответы им предстоит не только в омрачённом настоящем, но и в светлых воспоминаниях…

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

    Роман
    Жанр: магический реализм
    Художник: Лоренцо Конти
    Издательство: Popcorn Books, 2022
    Возрастной рейтинг: 18+
    384 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    Кэтрин Валенте «Сияние»
    Ася Володина «Протагонист»

    «Таинственная смерть писателя» — согласитесь, сюжетный ход звучит очень привлекательно, на ум сразу приходят интригующие ужастики Стивена Кинга. На деле «Теория…» имеет больше общего с мемуарами Кинга «Как писать книги», чем с его романами. Детективная линия здесь служит лишь нитью, которая связывает судьбы трёх персонажей. Наблюдать читателю предстоит не за леденящим душу сюжетом о поиске преступника (хотя без этого не обойдётся), а за вереницей «прохладных историй», которых о Варваре накопилось предостаточно.

    Павел — редактор в годах, человек советской закалки, строгий руководитель. И вместе с тем, что неожиданно, возлюбленный Варвары. Его воспоминания о Варе, пожалуй, самая трогательная и самая эмоциональная часть романа — и это несмотря на внешний сухой прагматизм. Коллегу Женю — автора, известного под псевдонимом Джуд Джокер, и большого любителя писать посты в соцсетях — смерть Вари подвигает на активизм (и почти акционизм), он призывает на помощь аудиторию, он ищет виноватых. К несчастью, весь «движ» Джуда закономерно привлекает внимание стороны, которая предпочитает действовать из-за кадра. Для Дмитрия же расследование становится своего рода делом чести. Тайная любовь к писательнице не позволяет превратить дело в «висяк». Звонцова подчёркивает индивидуальность персонажей разнообразием стилей и жанров: здесь есть мемуары, посты в ЖЖ, ретроспективы, интервью в газете. Богатство языка и формы позволяет, с одной стороны, отдать дань уважения литературе как таковой, а с другой — глубже изучить миры героев, особенно тех, кого убили на первых страницах. Благодаря воспоминаниям и книгам сама Варвара ощущается даже более прописанной, чем остальные, живые персонажи. Смерть автора? Как бы не так, Ролан Барт!

    Больше всего «Теория…» напоминает роман Кэтрин Валенте «Сияние». Перекличек масса: обе книги — сложные по структуре и богатые стилистически романы-оды, которые построены вокруг детективного сюжета, связанного с девушками-творцами. Причём обе девушки предстают перед читателями чаще всего во флешбэках или в воспоминаниях других персонажей. Ну а главное, оба романа так или иначе исследуют темы любви, творчества, смерти и принятия — вечные темы, которые переплелись очень схожим образом.

    И если Валенте ищет ответы в искусстве кино, изображая фантастическую вселенную альтернативного XX века, то Звонцова посвящает свою книгу издательскому делу, растворяя читателей в нашей реальности со всеми существующими в ней брендами, писателями и великими (и не очень) романами. Если ситуация напомнит что-то книжное, то герои обязательно об этом скажут. Если подозреваемую зовут Алиса, то сравнение с Кэрроллом неизбежно. Если говорят о мероприятии, то обязательно о ММКВЯ. Причём ворох отсылок — почти столь же бесконечных, как и обезьяны из названия, — не успевает наскучить. Наоборот, это редкий случай уместного отражения реальности, тем более что речь идёт о книжном бизнесе. Персонажи успевают поговорить о таком популярном у молодых читателей янг-эдалте, пожурить надоевших всем попаданцев, обсудить любовь к ширпотребу (и его немаловажную роль в формировании вкусов) и даже вспомнить о якобы самой читающей стране. При этом голос автора почти не выделяется среди голосов её персонажей, нельзя отметить какую-то одну приоритетную позицию или доминирующий взгляд.

    Как ни странно, сама развязка и её мистическое обоснование выписаны более скупо и раскрыты меньше, чем любая другая тема в книге. И в то же время неверно говорить, что линия выписана плохо — нет, её столько, сколько нужно для замысла, она оставляет пространство для толкования и пищу для размышлений о писательском ремесле и цене вдохновения. Просто мистическую сторону Звонцова выводит подальше за кадр, не давая ответов на многие вопросы. Но, похоже, если бы автор отпустила поводья, то это была бы совсем другая история — отнюдь не такая, какую просили рассказать персонажи книги.

    Итог: признание в любви книгоизданию и фантастическим мирам. Вечная история о любви, творчестве, смерти, принятии в жанре магического реализма и с нотками детективного расследования.

    Не как в кино

    Помимо книжного бизнеса, в «Теории…» уделено много внимания следователям. Их Екатерина стремилась изобразить «не как в кино», а совершенно обычными, «земными». Всё дело в том, что писательница когда-то хотела даже стать следователем, а потому очень интересовалась этой профессией.

    Первая часть вышла. На четвёртой сторонке обложки красовался светловолосый тип с глазами сурового лётчика и улыбкой примерного отца — наш свежий менеджер в парике с антресоли корректора. <…> Книжка продалась не феноменально, но нормально. Неожиданно обласкалась некоторыми представителями РПЦ и в довесок стала фаворитом «Мира фантастики», вторая — тоже. К допу всё труднее стало отмахиваться от СМИ и блогеров, клянчащих интервью у «нового таланта с непростой судьбой», и от вопросов, где этого самого автора можно найти.

    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество
    Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян»
    Стоит ли читать?
    Рекомендуется всем влюблённым в книги.
    Удачно
    рефлексия на тему любви, смерти и принятия
    богатый стиль
    уместные отсылки
    Неудачно
    мистическая линия прописана хуже остальных
    8
    Оценка

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия! 4
    0
    6660
    «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это не фильм, а демоверсия!

    Канг Завоеватель начинает свой поход, Человек-муравей спасает разумную слизь, а зрители стонут под грузом нескончаемой экспозиции.

    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор
    0
    61131
    Обзор Atomic Heart. Вместо сердца — ядерный мотор

    Осмысленная и беспощадная.

    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    130615
    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

    Из него вы узнаете, на какие игры стоит обратить внимание, как разворачивается рекламная кампания Atomic Heart, почему чуть не уволили Кевина Файги и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально.

    Читаем рассказ «Механическая осень» — из фантастического сборника про роботов и осень
    0
    119579
    Читаем рассказ «Механическая осень» — из фантастического сборника про роботов и осень

    Грустная зарисовка из умирающего мира.

    Главные герои Умирающей Земли
    0
    227822
    «Умирающая Земля» Джека Вэнса: главные герои

    Волшебники, которые странствуют по миру, полному опасностей, в поисках новых знаний или могущественных артефактов.

    Мир фантастики №231 (февраль 2023)
    0
    331817
    Мир фантастики №231 (февраль 2023)

    Любовь и итоги во всех проявлениях.

    Роман Суржиков «Стрела, монета, искра». Трое против судьбы
    0
    290046
    Роман Суржиков «Стрела, монета, искра». Трое против судьбы

    Малотиражное издание одного из лучших отечественных авторов фэнтези по версии «Лаборатории фантастики».

    1
    0
    273286
    «Антология русского хоррора: Красный состав»: любовь, смерть, русская литература

    Жуковский в жанре «киберпанк» и тайный заговор крыс-мутантов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить