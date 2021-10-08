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    #драконы #Йон Колфер #юмористическое фэнтези

    Йон Колфер «Последний дракон»: сага о циничном ящере с луизианских болот

    8 октября 2021
    08.10.2021
    11834
    3 минуты на чтение
    #драконы #Йон Колфер #юмористическое фэнтези

    На болотах Луизианы живёт дракон. Он любит выпить, носит футболку с Flashdance и вступает в территориальные тёрки с местными аллигаторами. Ничто не напоминает — в том числе и ему самому — о былом величии, когда дракон испепелял города и сёла, вселяя страх в сердца людей. Ныне его удел — прятаться на болотах. Пока там не появляется какой-то мальчишка…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 8

    Eoin Colfer
    Highfire
    Роман
    Жанр: юмористическое городское фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Художник: В. Половцев
    Переводчик: К. Гусакова
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: «Шедевры магического реализма»
    448 стр., 2500 экз.
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    Йон Колфер умеет писать о подростках и для подростков — о чём свидетельствует успех его цикла об Артемисе Фауле. Возможно, потому тысячелетний дракон Верн и выглядит тоже как подросток — да, умный, как вундеркинд, но при этом невероятно мизантропичный и циничный. Классический случай переходного возраста.

    Расстановка сил в романе традиционная: есть жертва, преследователь и спасатель. Жертва — Эверетт Моро по прозвищу Пшик, пятнадцатилетний проблемный мальчишка, вляпавшийся в дурную историю. Преследователь — мерзкий продажный полицейский Ридженс Хук. Спасатель — сам дракон Верн. Конечно, по закону жанра спасатель не сразу решится следовать своей роли; он станет мяться, морщиться, делать вид, что ему всё равно… но в итоге его каменная броня разрушится, и мы увидим милого рубаху-парня. Который до этого был типичным «плохишом» — неряшливым, сварливым, сторонящимся людей. В общем, здесь эксплуатируется привычный штамп, на сей раз — о вышедшем на пенсию полицейском / детективе / любом другом спасителе людей (таком как супергерой Хэнкок, например).

    Так что от «Последнего дракона» не стоит ждать разрыва шаблона. Колфер выстраивает повествование по классическим лекалам, даже мотивацию героев словно вытаскивает из запылённого сундука. Разумеется, злодей такой злодей ещё и потому, что имеет виды на маму мальчика! А мальчик очень любит маму! А дракон такой дракон, потому что у него моральная травма и он безумно одинок!

    Возможно, Колфер отдаёт себе отчёт в том, что создаёт очередную вариацию истории «крутой парень с подопечным даёт отпор злу», и просто пытается нарастить на шаблонный скелет новое, необычное, вкусное мясо, которое отвлечёт читателя от обилия клише. Что ж, это автору удаётся. Плотный, сочный, дерзкий юмор (имеет смысл отдельно похвалить переводчика — он сохранил сарказм и цинизм как нечто, на чём строится образ мыслей Верна, а не в виде обособленных шуточек) шлифует сюжетные стыки и швы, сыпет песочек на скользкие штампы и добавляет яркости персонажам.

    То, что могло быть сладенькой сказкой для детей про дружбу, взаимовыручку и «оттаявшую злобную буку», превращается в упругую быструю историю про… ну, в общем-то, тоже про дружбу, взаимовыручку и «оттаявшую злобную буку».

    В связи с этим очень сложно определить целевую аудиторию «Последнего дракона». Обилие непристойностей и завуалированных ругательств явно маркирует книгу как 14+ — хотя по сюжету, образам и развитию персонажей она рассчитана на твёрдые 12 лет.

    Однако если выйти за пределы размышлений о возрастной маркировке, клише, шаблонах и рискованном юморе, то можно увидеть, что это крепко сбитая, плотная, насыщенная история с классными второстепенными персонажами (от могвая-мутанта Ваксмена до тех же аллигаторов). Колфер создаёт особый мир на болотах Луизианы — плавильный котёл для реального и сказочного, где местных жителей не очень-то поражает, что рядом, оказывается, всё время обитал дракон. И писатель делает это так искусно, так ярко и задорно, что, увы, сериала на базе историй о драконе Верне — то есть Виверне, лорде Хайфаэр из Гнезда Хайфаэр, — вряд ли стоит ожидать. Такой задор не повторить дважды.

    Итог: динамичная, дерзкая — хоть и построенная на шаблонах — история с изрядной долей юмора и ярким нестандартным драконом.

    Слово творца

    Как и многие, я очень люблю «Игру престолов» — и драконы Джорджа Мартина великолепны. Кроме того, я считаю, что Бенедикт Камбербэтч просто фантастически сыграл Смауга! Я думаю, его игра была очень близка к тому, каким люди представляют себе голос дракона. Так что мне потребовалась масса времени, чтобы придумать новый подход к этим созданиям, но я думаю, что мой герой сможет удивить читателей.

    Может, в их ДНК и присутствовало некоторое сходство, однако сколько водки ни глотай, Верн никак не мог допиться до мысли, что можно вот так вот взять и воспользоваться более тупым биологическим видом. Не говоря уже о том, что у аллигаторов нет личности, и вообще, они страшные как жопа койота.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 8
    Йон Колфер «Последний дракон»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите циничных и острых на язык персонажей и спокойно относитесь к пересказам старых сюжетов на новый лад.
    Удачно
    обилие юмора
    яркие персонажи
    необычный главный герой
    Неудачно
    шаблонная интрига
    нечёткая целевая аудитория
    8
    Оценка

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