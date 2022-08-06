Фэнтези о героях, поднявшихся из грязи в князи

В литературе всегда были популярны сюжеты о героях, которые проходили путь с самого дна до вершин власти. Этот ход распространён и в фэнтези. Несмотря на тяжёлые испытания, которые претерпевают такие персонажи, они вселяют в читателя оптимизм и веру в собственные силы. Ведь если даже бездомный мальчик смог стать великим правителем или полководцем, то и у тебя получится достичь своих, более реалистичных целей. Рассказываем о пяти героях фэнтези-циклов, возвышение которых «из грязи в князи» по-настоящему вдохновляет.

Осторожно, спойлеры! Предупреждаем — в тексте содержатся небольшие спойлеры из книг и циклов, о которых идёт речь в статье.

Севериан (цикл «Книга Нового Солнца» Джина Вулфа)

Севериан с рождения воспитывался в ордене палачей, а затем стал в нём подмастерьем. Он не помнил своих родителей и почти не выходил за пределы крепости ордена. Детей воспитывали в строгости и бедности, но Севериан не знал иной жизни и был ей вполне доволен. Однако в 18 лет он совершил непростительный поступок и был изгнан в далёкий город, чтобы служить там палачом у местного правителя. Это стало началом его долгого путешествия, в ходе которого он побывает и палачом, и актёром театра, и наёмником, и Автархом — правителем всего Содружества, и даже мессией.

Вначале Севериан — наивный молодой человек, не имеющий чёткой цели и, несмотря на свою профессию, очарованный предводителем бунтовщиков. Главный герой цикла Джина Вулфа на заре своих странствий храбр, добр и всегда старается помочь спутникам, но часто предаётся излишествам и неумолим в работе палача. Но постепенно он больше узнаёт об окружающем мире (в котором технологии будущего сочетаются со средневековым бытом, а люди-мутанты — с инопланетными расами), становится циничнее и решительнее в поступках. Конечно, его возвышение до уровня Автарха не случайно и происходит благодаря вмешательству определённых внешних сил и помощи магических артефактов. Но Севериан уже первыми указами показывает свою независимость от ордена палачей и готовность защищать страну от гибели — качества истинного правителя.

Чжу (цикл «Сияющий император» Шелли Паркер-Чан)

В средневековом Китае времён монгольского нашествия будущее не несёт девочкам ничего хорошего. Но Чжу не готова покорно смириться с уготованной ей незавидной участью или тихо умереть от голода. Поэтому когда её семью убивают, она выдаёт себя за своего брата, которому с детства пророчили необыкновенные достижения. Теперь вся её жизнь подчинена одной цели — похитив судьбу брата, достичь настоящего величия, которое было предначертано ему.

Чжу нельзя назвать однозначно положительной героиней — она часто обманывает, манипулирует другими, готова идти по головам и проливать невинную кровь. Но в то же время ею нельзя не восхищаться — из-за её ума, настойчивости и изворотливости. Девушка цепляется за свою легенду и выпутывается даже из самых сложных ситуаций, находясь в полностью мужском коллективе — мужском монастыре или армии. Более того, ей удаётся не просто годами скрывать свой пол, но и добиться при этом немалых успехов на политическом и военном поприще.

Во второй книге дилогии, как мы знаем из названия цикла и истории реального прототипа Чжу, девушка достигнет последней степени могущества — станет императором и начнёт процесс объединения Китая. А значит, ставки только возрастут.

Монца (цикл «Земной круг» Джо Аберкромби)

Детство Монцы и её брата Бенны прошло в постоянной борьбе за выживание, но казалось, что после набега бандитов на их деревню судьба повернулась к ним лицом. Они вступили в отряд наёмников, и через несколько лет Монца, проявившая талант к битвам и манипулированию людьми, становится капитаном-генералом отряда и одерживает в его главе несколько блестящих военных побед. Но рост популярности Монцы вызывает недовольство герцога Орсо, которому она служит, и он приказывает убить её брата и её саму. Наёмница выживает и клянётся покарать всех, причастных к предательству, включая герцога.

Аберкромби известен своими неоднозначными персонажами, и Монца не исключение. В начале романа «Лучше подавать холодным» она предстаёт безжалостной и коварной наёмницей, готовой на всё, чтобы победить. Но именно эти качества позволяют ей выжить и отомстить всем врагам, пусть и ценой невинных жертв. Есть в ней и положительные черты — прежде всего, забота о своих людях, — но всю доброту выжгло желание мести и жажда крови. К концу книги Монца добивается всего, к чему она стремилась, и даже больше, но автор оставляет открытым вопрос, сделало ли это её счастливой.

Саймон (цикл «Светлый Ард» Тэда Уильямса)

Кухонный мальчишка-сирота Саймон ненавидит работать и всякий раз стремится улизнуть на крепостную стену, чтобы помечтать о битвах, драконах и спасении принцесс. Он жаждет приключений, магии, войны — чего угодно, только не состариться слугой в замке, так никогда и не увидев мира за его пределами. Его желание исполнилось — после столкновения с могущественным королевским колдуном Саймон вынужден бежать как можно дальше, в город, который не подчиняется власти короля. Но в реальности приключения оказались совсем не похожи на красивые картины, которые рисовало воображение мальчика.

Сначала Саймон — обычный легкомысленный подросток, не готовый к тяготам и опасностям походной жизни. Он много жалуется, злится и ведёт себя мелочно и нерационально. Но у него храброе и доброе сердце и он готов на всё для своих друзей, даже сразиться с драконом или украсть меч из-под носа колдуна. Поэтому неудивительно, что несмотря на молодой возраст Саймона довольно быстро жалуют в рыцари и приглашают на военные советы. Мальчик этому рад, но остаётся таким же импульсивным и своевольным. Это было бы проблемой, будь Саймон в организованном войске, но он предпочитает тайные вылазки и одиночные миссии, и благодаря этому оказывается в нужном месте и в нужное время, чтобы покончить с потусторонним злом, угрожающим миру.

Закалившись в этой борьбе, Саймон достигнет высот, о которых во времена беззаботной юности даже не мечтал. А из нового цикла Тэда Уильямса, «Последний король Светлого Арда», читатели могут узнать, как герой справился с ответственностью, которая легла на его плечи в конце первой трилогии.

Ранд (цикл «Колесо времени» Роберта Джордана)

В мире «Колеса времени» магию разрешено практиковать только женщинам, потому что мужчины, чья половина Единой Силы замарана порчей, от использования своих талантов сходят с ума. Ранду — новому воплощению величайшего героя прошлой эпохи — приходится овладевать секретами Единой Силы, несмотря на опасность, чтобы стать лидером в новой войне против Тёмного.

Юность Ранда прошла в глухой деревушке вдали от магии и политики. Он жил на ферме и был вполне доволен жизнью, пока заглянувшая в их края чародейка из ордена Айз Седай не заявила, что ему и его друзьям надо срочно покинуть родные края, потому что за ними охотятся прислужники Тёмного. Молодые люди мало что поняли, но отправились в путь, радикально изменивший их жизнь. Оказалось, что именно о Ранде говорится в пророчествах о Возрождённом драконе, который может принести с собой как смерть, так и восстановление. Но пророчества туманны и могут толковаться по-разному.

По мере развития сюжета Ранд овладевает Единой силой и объединяет народы для битвы с Темным. Но всё это было бы невозможно без его друзей, а также без готовности идти на риск, чтобы защитить слабых.