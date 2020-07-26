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    #топ книг #Филип Дик

    Филип Дик, которого вы не знаете

    26 июля 2020
    Издательство fanzon
    26.07.2020
    5829
    4 минуты на чтение
    #топ книг #Филип Дик
    Филип Дик, которого вы не знаете 5

    Филипа Дика знают, наверное, все поклонники фантастики. Один из самых ярких и эпатажных писателей ХХ века, Дик существенно расширил границы жанра, показав, какой глубокой может быть фантастическая литература. Он работал с мотивами антиутопий, психоделики и философскими вопросами, не позволяя границам реальности ограничивать полёт своей мысли и фантазии.

    Филип Дик написал более 30 романов и сотни рассказов. Некоторые из произведений автора, например, «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», «Человек в высоком замке» или «Убик» стали визитными карточками автора, пользуются неослабевающим интересом читателей и регулярно переиздаются. Другие работы Дика зачастую не менее смелы и оригинальны, но подчас не столь известны. Именно о нескольких таких книгах мы хотим рассказать.

    Мы вас построим

    Филип Дик, которого вы не знаете

    История безумной любви, разворачивающаяся на фоне капиталистической гонки. Двое партнёров по убыточному бизнесу решаются на отчаянный шаг: берутся за создание симулякров реальных исторических личностей времён Гражданской Войны. Первым становится военный советник президента Линкольна мистер Стэнтон, а следующим и сам президент.

    «Электронные люди» оказываются неожиданно удачным проектом. Например, появляется олигарх, занимающийся продажей недвижимости на Луне, у которого есть к симулякрам определённый интерес. Вот только копия Линкольна оказывается не способна к адаптации в современном мире. Единственная возможная причина — что «оригинал» некогда страдал от шизофрении. Несмотря на это, у него просит совета в любовных делах Луи Розен, один из бизнесменов, благодаря которому симулякры появились на свет. Он влюблён без памяти, причём в женщину непостижимую и не вполне нормальную…

    Здесь реальность начинает переплетаться с галлюцинациями, потому что, не в силах перенести накала страстей между ним и холодной, амбициозной Прис, Розен решает, что шизофрения у него. Он поступает в клинику, где от того же недуга лечилась сама Прис, а читатели остаются с немым вопросом, где кроется правда. Был ли Розен болен всё время, можно ли «заболеть от любви» или этот побег — симуляция недуга? И какое место в этой истории отведено Линкольну и планам самой Прис?

    Электрические сны

    Филип Дик, которого вы не знаете 2

    Сборник рассказов Дика, которые легли в основу одноимённого сериала-антологии. Десяток историй — ироничных, умных и неожиданных. Есть мнение, что именно короткая форма лучше всего демонстрирует мастерство писателя. Когда нужно заинтриговать, познакомить с персонажами и быстро, но эффектно развить историю, нет времени на лишнее и напускное. Если так, то «Электрические сны» убедительно доказывают, что мастерство писателя Филип Дик освоил в совершенстве.

    Рассказы способны не на шутку удивить тем, насколько точным было у Дика предвидение будущего — от вездесущей рекламы и общества потребления до нарастающей по мере безумного прогресса ностальгии по утраченному. И несмотря на очень разные сюжеты, где вам встретятся и пришельцы, и антиутопическая политика, и временные парадоксы, будущее Дика мало где противоречит друг другу. Это не одна вселенная, но рассказы объединены одним взглядом, узнаваемым стилем автора.

    Будьте готовы к смелым поворотам сюжета и парадоксам, ощущению нарастающего безумия и паранойи, а также очень светлой и человеческой грусти. Пожалуй, «человеческое» — главное связующее звено всего сборника. В будущем, в космосе, в киберпанке люди остаются людьми, которым приходится делать сложные выборы и платить по счетам. В этом смысле Дик почти беспощаден, но в то же время изящен и правдив.

    Порог между мирами

    Филип Дик, которого вы не знаете 1

    2080 год. Земля столкнулась с глобальной проблемой перенаселения. Миллионы людей спят крепким сном в криогенных камерах в ожидании шанса на жизнь. Жизнь, которую им негде прожить. Ситуация накалена до предела. И тут работник ремонтной мастерской обнаруживает проход в иной мир. Это ли не самая желанная находка в подобном положении?

    Джим Брискин изо всех сил цепляется за власть. Он первый афроамериканец, подошедший так близко в президентскому креслу. Позволит ли он здравому смыслу встать у себя на пути, если есть шанс решить проблему и подарить спящим гражданам настоящий дом? Вот только у этого дома есть свои хозяева и свои порядки.

    «Порог между мирами» рождается в переплетении множества сюжетных линий: хаотичный, великолепный и сложный. Антиутопия с привкусом тоски по временам, когда всё было гораздо проще. Как здорово не решать, кто заслуживает права на жизнь, не так ли? А если такая роскошь недоступна, как следует поступить?

    Симулякры

    Филип Дик, которого вы не знаете 3

    Остросюжетная политическая драма, в которую вовлечены люди с необычными способностями, андроиды и неандертальцы. А также, как ни странно, психоанализ и нацизм. Пожалуй, «Симулякры» — наиболее сумбурное воплощение талантов Филипа Дика. Здесь всё происходит одновременно, и не всегда линия успевает дойти до логического завершения, прежде чем мы с ней простимся. Это зарисовка, отрывок, будто вырванный по живому из реальности альтернативного будущего Земли.

    Вот безумный пианист — последний человек на планете, кому позволено проходить психотерапию. А вот его лечащий врач. Вот первая леди, в чьих руках вся реальная власть. Её муж, кстати, симулякр. Да, андроиды у власти: это такой альтернативный рукав будущего «Мы вас построим», расходящийся с «Мечтают ли андроиды об электроовцах» примерно… всем.

    Интриги внутри интриг, когда до правды допущены редкие избранные, что делают правду серьёзным оружием. Именно её готовы обратить сильные мира сего против первой Леди, стоящей за главным креслом. Тень Третьей Мировой перестала быть столь пугающей, и люди снова готовы сражаться за власть. Но кто станет главным врагом? Может, наша собственная природа?

    Когда наступит прошлый год

    Филип Дик, которого вы не знаете 4

    Инопланетяне, война, путешествие во времени, наркотики? Смешайте, но не взбалтывайте, и получите «Когда наступит прошлый год».

    Доктор Эрик Свитсент совсем не подходит на роль героя и вершителя человеческих судеб. Он простой, средний обыватель. И просто хочет убежать куда-то от семейной драмы, непонимания и одиночества. Но результатом этого побега оказывается наркотик йот-йот-180, вызывающий спонтанные путешествия во времени. Или это просто видения? Так или иначе, Эрик видел кошмарное будущее человечества, и ему надо сделать всё, чтобы избежать его.

    Так перед Эриком возникает дилемма. Человечество вовлечено в войну двух инопланетных рас. Но кто станет причиной упадка Земли: победившие враги или ненадёжные союзники? Стоит ли герою на самом деле бороться с болезнью генерального секретаря ООН, который, по сути, представляет интересы всей планеты?

    Атмосфера фатализма пронизывает роман, но до последней страницы вы вряд ли разгадаете, где правда, а где иллюзия. Это подлинное мастерство Филипа Дика, который, как фокусник, отвлекает нас одной рукой, другой тихо проводя сюжетную линию к задуманному финалу. Он вряд ли будет обнадёживающим. Но читателям найдётся, над чем подумать.

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    Издательство fanzon
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