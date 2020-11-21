Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»: приключенческая лавкрафтиана для подростков

«Свет в глубине» — история четырнадцатилетнего Харка, бойкого болтуна и выдумщика, на которого наваливается груз недетской ответственности. Герой отбывает наказание, работая шпионом в богадельне на доктора Вайн — не в меру любопытную и жёсткую женщину, исследующую природу богов. Ему приходится втираться в доверие к престарелым священникам и ежеминутно опасаться, что его раскроют. Словно этого мало, на острове, где находится богадельня, объявляется Джелт, единственный друг Харка. Он требует кое-что сделать для него и банды контрабандистов, на которую работает. Из-за чудесного спасения Джелта Харку всё сложнее принимать решения, и клубок этических проблем вокруг него становится всё запутаннее.

Frances Hardinge

Deeplight

Роман

Жанр: подростковое технофэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: Aitch

Переводчик: Т. Перцева

Издательство: «Клевер-Медиа-Групп», 2020

Серия: «Романы Фрэнсис Хардинг»

512 стр., 3000 экз.

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В новом романе Фрэнсис Хардинг действие происходит в мире, напоминающем материализовавшиеся кошмары Лавкрафта. Если бы, конечно, поклонявшиеся Древним потомки людей дожили до индустриальной эпохи и построили вокруг морского промысла собственную цивилизацию. И в этом мире боготовар — останки чудовищ, некогда именовавшихся богами, — обладает разнообразными странными свойствами, подобно сталкерскому хабару из Зоны.

Писательница населяет свой мир рыбаками и контрабандистами, военными диктаторами и учёными, безрассудными взрослыми и не в меру рассудительными детьми, заодно украшая его красочными и реалистичными деталями. Например, на островах, где люди зарабатывают на жизнь добычей диковин со дна морского, неизбежно распространение среди населения характерных болезней и травм. Так появляется целая каста «поцелованных морем», то есть оглохших при погружении ныряльщиков, причём её представители пользуются всеобщим уважением. Мир Мириеда получился интересным и очень живым — даже жаль, что Хардинг не пишет циклов, так что у «Света в глубине», скорее всего, не будет ни сиквелов, ни приквелов.

Но для Хардинг создание сеттинга никогда не служит самоцелью. Она развивает очередную вариацию своей любимой темы — темы взросления, болезненного перехода из детства в зрелость. История взросления Харка — прежде всего история «вырастания» из разрушительной для него дружбы. Герою придётся многое переосмыслить в своих отношениях с Джелтом, который был его кумиром с самого детства, а на самом деле чаще использовал Харка в своих целях. По ходу действия Харк учится разбираться в людях — чтобы в ключевой момент истории сказать хотя бы самому себе: «За последнее время я научился выбирать друзей». Его отношения с новой подругой — «поцелованной морем» девочкой Селфин, дочерью известной контрабандистки, — тоже складываются непросто, но, по крайней мере, строятся на взаимном уважении и готовности помогать друг другу. Отношения, в которых один из участников только берёт, ничего не отдавая взамен, сложно назвать настоящей дружбой.

В контексте истории Харка, Джелта и Селфин глобальный сюжет о гибели богов превращается в метафору. Переходный возраст — как раз то самое время, когда можно и нужно низвергать с пьедесталов кумиров детства, страшных и прекрасных, чтобы познать их истинную природу и навсегда избавиться от них. А если самый близкий человек превращается в чудовище (буквально) — то, возможно, на самом деле чудовищем он был всегда?

Хардинг, как и в других книгах, умело касается нужных струн и задаёт читателю непростые вопросы. «Свет в глубине» нельзя назвать её лучшим романом. Второстепенные персонажи не проработаны до конца: доктор Вайн и сама Селфин так и остаются загадкой для читателя (зато с удивительным теплом передан образ ещё одного неожиданного друга Харка, старого священника Квеста), важные события из прошлого часто пересказываются скороговоркой, а экшен-сцены слишком многословны и оттого теряют в динамике. Но это можно счесть придирками — в конце концов, от Хардинг читатели привыкли ожидать многого.

К тому же роману не повезло с переводчиком — в тексте хватает неуклюжих выражений, а манера транскрибировать явно «говорящие» имена (Пейл-Соул, Уилл-оф-зе-Вейвз) выглядит довольно странно в детской книжке. Особенно когда к концу романа переводчик вдруг спохватывается и начинает их переводить.

Итог: не лучший роман Фрэнсис Хардинг, но яркий странный мир и непростая история взросления не дают оторваться от текста.

У вас мальчик Поклонники творчества Фрэнсис Хардинг привыкли, что главными героями её книг почти всегда становятся девочки-подростки. «Свет в глубине» — только второй её роман (не считая малой прозы), где протагонист — мальчик. Первым был Райан в «Колодце желаний» (2007).