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    #технофэнтези #Фрэнсис Хардинг

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»: приключенческая лавкрафтиана для подростков

    21 ноября 2020
    Светлана Евсюкова
    21.11.2020
    7917
    2 минуты на чтение
    #технофэнтези #Фрэнсис Хардинг

    «Свет в глубине» — история четырнадцатилетнего Харка, бойкого болтуна и выдумщика, на которого наваливается груз недетской ответственности. Герой отбывает наказание, работая шпионом в богадельне на доктора Вайн — не в меру любопытную и жёсткую женщину, исследующую природу богов. Ему приходится втираться в доверие к престарелым священникам и ежеминутно опасаться, что его раскроют. Словно этого мало, на острове, где находится богадельня, объявляется Джелт, единственный друг Харка. Он требует кое-что сделать для него и банды контрабандистов, на которую работает. Из-за чудесного спасения Джелта Харку всё сложнее принимать решения, и клубок этических проблем вокруг него становится всё запутаннее.

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»

    Frances Hardinge
    Deeplight
    Роман
    Жанр: подростковое технофэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художник: Aitch
    Переводчик: Т. Перцева
    Издательство: «Клевер-Медиа-Групп», 2020
    Серия: «Романы Фрэнсис Хардинг»
    512 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Грэй Ф. Грин «Кетополис»
    Роберт Джексон Беннетт «Город лестниц»

    В новом романе Фрэнсис Хардинг действие происходит в мире, напоминающем материализовавшиеся кошмары Лавкрафта. Если бы, конечно, поклонявшиеся Древним потомки людей дожили до индустриальной эпохи и построили вокруг морского промысла собственную цивилизацию. И в этом мире боготовар — останки чудовищ, некогда именовавшихся богами, — обладает разнообразными странными свойствами, подобно сталкерскому хабару из Зоны.

    Писательница населяет свой мир рыбаками и контрабандистами, военными диктаторами и учёными, безрассудными взрослыми и не в меру рассудительными детьми, заодно украшая его красочными и реалистичными деталями. Например, на островах, где люди зарабатывают на жизнь добычей диковин со дна морского, неизбежно распространение среди населения характерных болезней и травм. Так появляется целая каста «поцелованных морем», то есть оглохших при погружении ныряльщиков, причём её представители пользуются всеобщим уважением. Мир Мириеда получился интересным и очень живым — даже жаль, что Хардинг не пишет циклов, так что у «Света в глубине», скорее всего, не будет ни сиквелов, ни приквелов.

    Но для Хардинг создание сеттинга никогда не служит самоцелью. Она развивает очередную вариацию своей любимой темы — темы взросления, болезненного перехода из детства в зрелость. История взросления Харка — прежде всего история «вырастания» из разрушительной для него дружбы. Герою придётся многое переосмыслить в своих отношениях с Джелтом, который был его кумиром с самого детства, а на самом деле чаще использовал Харка в своих целях. По ходу действия Харк учится разбираться в людях — чтобы в ключевой момент истории сказать хотя бы самому себе: «За последнее время я научился выбирать друзей». Его отношения с новой подругой — «поцелованной морем» девочкой Селфин, дочерью известной контрабандистки, — тоже складываются непросто, но, по крайней мере, строятся на взаимном уважении и готовности помогать друг другу. Отношения, в которых один из участников только берёт, ничего не отдавая взамен, сложно назвать настоящей дружбой.

    В контексте истории Харка, Джелта и Селфин глобальный сюжет о гибели богов превращается в метафору. Переходный возраст — как раз то самое время, когда можно и нужно низвергать с пьедесталов кумиров детства, страшных и прекрасных, чтобы познать их истинную природу и навсегда избавиться от них. А если самый близкий человек превращается в чудовище (буквально) — то, возможно, на самом деле чудовищем он был всегда?

    Хардинг, как и в других книгах, умело касается нужных струн и задаёт читателю непростые вопросы. «Свет в глубине» нельзя назвать её лучшим романом. Второстепенные персонажи не проработаны до конца: доктор Вайн и сама Селфин так и остаются загадкой для читателя (зато с удивительным теплом передан образ ещё одного неожиданного друга Харка, старого священника Квеста), важные события из прошлого часто пересказываются скороговоркой, а экшен-сцены слишком многословны и оттого теряют в динамике. Но это можно счесть придирками — в конце концов, от Хардинг читатели привыкли ожидать многого.

    К тому же роману не повезло с переводчиком — в тексте хватает неуклюжих выражений, а манера транскрибировать явно «говорящие» имена (Пейл-Соул, Уилл-оф-зе-Вейвз) выглядит довольно странно в детской книжке. Особенно когда к концу романа переводчик вдруг спохватывается и начинает их переводить.

    Итог: не лучший роман Фрэнсис Хардинг, но яркий странный мир и непростая история взросления не дают оторваться от текста.

    У вас мальчик

    Поклонники творчества Фрэнсис Хардинг привыкли, что главными героями её книг почти всегда становятся девочки-подростки. «Свет в глубине» — только второй её роман (не считая малой прозы), где протагонист — мальчик. Первым был Райан в «Колодце желаний» (2007).

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»
    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам Хардинг и любителям мрачного и жёсткого Young Adult — непременно.
    Удачно
    яркий проработанный мир
    сложные этические проблемы
    путь взросления главного героя
    Неудачно
    непроработанные второстепенные персонажи
    шероховатый перевод
    7
    Достойно

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    Светлана Евсюкова
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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