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    #городское фэнтези #превью #промо

    Холли Блэк и её «Книга Ночи»: что происходит в новом фэнтези-романе писательницы

    23 декабря 2022
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    23.12.2022
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    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #превью #промо
    Холли Блэк и её «Книга Ночи»: что происходит в новом фэнтези-романе писательницы

    Партнёрский материал подготовлен совместно с «Эксмо»

    Холли Блэк с детства любила придумывать фантастические истории. К этому её подталкивало буквально всё — от разрушающегося викторианского дома, где она жила, до таинственных сказок, которые ей с сестрой рассказывала мать. Будущая писательница росла в окружении творческих людей — её мать была художницей, её школьный лучший друг, а затем и муж — иллюстратором и веб-дизайнером. Но Холли больше интересовала литература: особенно те книги, где реальный мир пересекался со сверхъестественным. Больше всего она любила иллюстрированную энциклопедию «Феи» Брайана Фрауда и Алана Ли. Холли была очарована необыкновенными, немного пугающими рисунками и мрачным фольклором. Возможно, именно книга Фрауда и Ли зародила в Блэк любовь к фейри, которую она сохранила до сих пор.

    Холли Блэк и её «Книга Ночи»: что происходит в новом фэнтези-романе писательницы 5

    Карта мира из романа «Как король Эльфхейма научился ненавидеть истории», который тоже посвящён фейри!

    Литературная карьера Холли Блэк началась в 2002 году с фэнтези «Зачарованная», но настоящий успех писательница обрела годом позднее, когда вышел первый том цикла «Спайдервик. Хроники» с выразительными иллюстрациями Тони ДиТерлицци. Приключения трёх детей в мире фантастических существ, расположенном рядом с людьми, но скрытом от их глаз, покорили читателей непосредственностью, сочетанием юмора и взрослых тем, проработанной вселенной и запоминающимися картинками. За этим циклом последовало несколько других, в том числе серия «Магистериум» о нестандартной школе магии, написанная в соавторстве с Кассандрой Клэр. А в 2018–2020 годах Холли Блэк написала трилогию «Воздушный народ» о взаимоотношениях между людьми и фейри, и все её тома стали бестселлерами New York Times. Сейчас писательница — один из ведущих авторов янг-эдалт-фэнтези, её книги разошлись тиражом более 26 миллионов экземпляров и переведены более чем на 30 языков мира. Она лауреат нескольких престижных наград, в том числе Мифопоэтической премии и Премии Андре Нортон.

    Холли Блэк и её «Книга Ночи»: что происходит в новом фэнтези-романе писательницы 4

    Новейший роман Холли Блэк «Книга Ночи», вышедший в 2022 году, серьёзно отличается от её предыдущих работ —  не только потому, что это дебют автора в фэнтези для взрослых. В центре истории проблемы, хорошо понятные людям, обременённым работой и семейными обязательствами, романтическая линия не доминирует, вселенная глубже и сложнее. При этом в «Книге ночи» заметны и черты, характерные для остальных книг автора: своевольная и независимая героиня, множество неожиданных поворотов, динамичный сюжет с постоянным повышением ставок.

    Сама писательница признаётся, что этот роман стал для неё своего рода вызовом, ни одну другую свою книгу она так не переписывала в процессе, добиваясь точности и яркости в изображении мира и персонажей.

    По сюжету в конце XX века люди узнали о существовании теневой магии, что сильно повлияло на политику, экономику, культуру и даже на преступный мир. Впрочем, жизнь большинства изменились мало, ведь магией владеют только сумеречники — небольшой процент людей, у которых есть живые тени. Разные сумеречники специализируются на разных видах магии, но вся она связана с управлением тенями — от создания иллюзий до манипуляций с памятью. 

    Сюжет романа закручивается вокруг поиска таинственной Книги Ночи — манускрипта, в котором скрыты знания, обещающие невероятное могущество. Поэтому за Книгой идёт настоящая охота, и цена неудачи — смерть. Бывший владелец книги угрозами нанимает для её поиска гениальную воровку Чарли, у которой давние счёты с нанимателем.

    Развитие персонажей — одна из сильных сторон книг Холли Блэк. Герои убедительны, неоднозначны и имеют за плечами сложное прошлое, объясняющее их мотивацию и поступки. При этом проблемы Чарли и её бойфренда Винса реалистичны и вызывают большее сочувствие, чем проблемы обычных героев янг-эдалт: с фейри читатели, скорее всего, не сталкивались, а беспокойство из-за непрестижной и малооплачиваемой работы, кредитов и непутёвых родственников распространено гораздо больше.

    Чарли Холл

    Барменша во второсортном баре, живущая в дешёвой квартире вместе со своей сестрой и парнем Винсом. Раньше Чарли была талантливой воровкой магических артефактов, но теперь она хочет завязать с преступлениями и жить обычной жизнью, чтобы не подвергать близких опасности. Втайне скучает по авантюрам и адреналину и с радостью хватается за возможность провернуть ещё одну аферу.

    Винс

    Бойфренд Чарли, чистильщик мест преступлений. При невыясненных обстоятельствах лишился тени. Заботливый, надёжный и хозяйственный — он просто идеальный парень, по мнению Чарли, но скрывает много секретов.

    Поузи

    Младшая сестра Чарли, одержимая желанием стать сумеречницей. Для этого она перепробовала все возможные способы и несколько раз чуть не умерла, но не отказывается от своей мечты. Зарабатывает гаданием на картах Таро. Добрая и заботливая, готова на все ради своей сестры.

    В январе 2023 года выйдет подарочное издание «Книги ночи»: издание будет с суперобложкой, на которой — золотая фольга, конгрев, уф-лак. Также в книгу будет добавлено ляссе. Издательство обновит внутреннее оформление, форзацы будут украшены солнцем и лунами. Это первая книга Freedom с цветным узором на обложке. Невероятная красота в коллекцию фанатов Холли Блэк!

    Холли Блэк и её «Книга Ночи»: что происходит в новом фэнтези-романе писательницы 6

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