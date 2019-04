2 апреля организаторы премии «Хьюго» опубликовали полный список финалистов — и это стало новым поводом обсудить, насколько политизировались западные премии. Наш обозреватель англоязычной фантастической литературы Артём Киселик изучил всех кандидатов в категориях «романы» и «повести» и попытался разобраться, кого и за что номинировали на главную премию, а главное — справедливо ли.

О том, что западные премии сильно политизировались, говорят много и с удовольствием. «Хьюго» самый яркий тому пример. Достаточно посмотреть на список номинантов, на 90% состоящий из женщин, значительная часть из которых к тому же принадлежит к национальным меньшинствам. Хотя список в этому году получился достаточно интересным, ни одно обсуждение не обошлось без упоминания этого факта.

Многократная победительница последних лет Н. К. Джемисин на сей раз на премию не претендует. В твиттере писательница в очередной раз попросила поклонников, чтобы её не номинировали, — это забавно, учитывая что в 2018 году у неё книги не выходили . Так что очевидного лидера нет ни в одной из книжных номинаций. В финал попали сильные авторы, и каждая из книг поднимает актуальные, чтобы не сказать — модные, темы.

Лучший роман

The Calculating Stars, Мэри Робинетт Коваль. Автор — обладательница трёх «Хьюго»: за лучшую короткую повесть Lady Astronaut of Mars, рассказ «Оттого, что в кузнице» и подкаст «Писательские отмазки», где она вместе с Брендоном Сандерсоном, Дэном Уэллсом и Говардом Тайлером обсуждает писательскую деятельность и даёт советы начинающим авторам.

Действие The Calculating Stars происходит в альтернативной реальности, где в 1952 году на восточное побережье США упал огромный метеорит, уничтожив большую его часть, включая Вашингтон. Вызванные падением климатические перемены сделали большую часть Земли непригодной для жизни, из-за чего интерес к колонизации космоса увеличился во много раз. Главная героиня книги Эльма Йорк — пилот и математик, работающая в Аэрокосмической коалиции. Она пытается добиться того, чтобы её взяли в космонавты.

За сильный феминистский посыл книгу отметили почти все западные обозреватели. Читатели, впрочем, тоже приняли книгу хорошо — Коваль хвалят за серьезную проработку деталей (она два года провела в архивах NASA, готовясь написать книгу) и интересных героев. Это один из основных претендентов на победу в этом году.

Record of a Spaceborn Few, Бекки Чамберс. Третья книга в цикле «Странники» (у нас переводили первый роман цикла «Долгий путь к маленькой сердитой планете»).

Чамберс — одна из немногих фантастов, у которой будущее не выглядит мрачным концлагерем, управляемым всемогущими корпорациями. Это лёгкие, но неглупые космические приключения в мире победившей толерантности и политкорректности. Хотя в её будущем хватает проблем, общее ощущение дружелюбия и стремления разобраться в точке зрения друг друга превалирует.

Здесь же лежит и главная проблема цикла — многие читатели жалуются на слабый конфликт и скучноватое развитие сюжета. Порой складывается впечатление, что Чамберс описывает огромную коммуну хиппи.

Revenant Gun, Юн Ха Ли. Третья и последняя книга цикла «Механизмов империи», у нас переведён первый роман «Гамбит девятихвостого лиса» (на осень запланирована вторая часть). Ранее автора уже прокатили мимо «Хьюго», и эта номинация выглядит попыткой всё-таки получить вполне заслуженную награду.

Военно-космическая фантастика высокой пробы, со множеством необычных идей и сложным интересным миром. Несмотря на математическую подложку, это скорей космическое фэнтези, чем научная фантастика.

Space Opera, Кэтрин М. Валенте. У нас писательница более всего известна фэнтезийной дилогией «Сказки сироты». В «Космической опере» она взялась за «звёздную» фантастику, причём с неожиданной стороны: судьба человечества зависит от победы в музыкальном конкурсе. В результате трагической случайности музыканты, которые должны были там выступить, погибают, и на конкурс отправляются постаревшие члены некогда популярного глэм-трэш-рок-трио.

Это юмористическая фантастика, вдохновлённая Евровидением (Валенте беззаветно влюблена в это шоу). Вот что она писала в гостевом посте у писателя Джона Скальци:

Два года назад я твитила о Евровидении в режиме реального времени — так всегда бывает, если вы настолько взволнованы одной только мыслью о событии, у которого глобальная аудитория больше, чем у Суперкубка, но о котором никто в вашей стране не знает и не интересуется. И один из моих подписчиков в твиттере пошутил: мол, если мне так нравится эта странная, блестящая, глуповатая, кричащая штука, то я должна написать её фантастическую версию.

После чего ей в личку твиттера написал редактор и предложил продать права на книгу прямо сейчас.

У романа немного шансов получить «Хьюго». Во-первых, юмористические книги в принципе нечасто получают премии, а во-вторых, в Америке о Евровидении знают немногие. Впрочем, у романа хватает поклонников, так что совсем уж снимать его со счетов не получится. За книгой стоит следить хотя бы потому, что в скором времени она выйдет и на русском.

Spinning Silver, Наоми Новик. Книга попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», обласкана критиками и читателями, номинировалась на «Небьюлу» и получила премию Алекса, учрежденную Американской Библиотечной Ассоциацией. Основана на сказке про Румпельштильцхена и славянской мифологии и повествует о судьбах трёх девушек из разных сословий, а также об их сложных отношениях со сказочными существами. Совсем недавно «Зимнее серебро» выпустили и в России. Один из основных кандидатов на победу.

Trail of Lightning, Ребекка Роанхорс. Писательница, получившая в прошлом году «Хьюго» за рассказ, кажется очевидным аутсайдером. Судя по всему, она попала в номинацию по двум причинам: в книге поднимается проблема изменения климата, а история разворачивается на территории бывшей резервации навахо.

Большинство обозревателей сходится на том, что этот гибрид постапокалипсиса и городского фэнтези получился небезынтересным чтением, но это чистой воды развлекательная литература, интересная в основном экзотической индейской мифологией.

В романе рассказывается о похождениях охотницы за монстрами Мэгги Хоски в мире, который затопило после климатической катастрофы. Всё это основано на мифологии индейцев, поэтому писательницу уже успели раскритиковать все представители навахо за принижение их культуры и апроприацию.

Предположительно шансы на победу таковы:

Юн Ха Ли Мария Робинетт Коваль Наоми Новак Кэтрин Валенте Ребекка Роанхорс

Лучшая повесть

Artificial Condition, Марта Уэллс. Продолжение приключений неимоверно милого и обаятельного робота-убийцы. Звучит парадоксально, но это очень добродушная и человечная книга про героя, который сам вовсе не человек и в прошлом убил пятьдесят семь людей, находившихся под его охраной. Во второй части Убибот (Murderbot) решает отправиться на место своего преступления и разобраться, что там на самом деле произошло. Уж слишком смутные и обрывочные у него воспоминания…

Приятные НФ-приключения, с мягким юмором, интересным, но слишком уж вскользь описываемым миром и необычным главным героем. Сомнительно, что повесть получит «Хьюго», но вещь интересная.

Beneath the Sugar Sky, Шэнон Макгвайр. Третья книга подросткового цикла «Трудные дети» в жанре, который у нас называют «попаданцами», а на Западе — «портальным фэнтези». Любопытный взгляд на любимую фантастами тему про дверь в сказочное королевство. Макгвайр заходит с другой стороны: а что происходит, когда дети побеждают Тёмного Лорда, спасают волшебную страну и возвращаются домой? Каково им жить в обыденном мире после всех пережитых приключений? Неплохой цикл, но опять же «Хьюго» не заслуживает. У нас переведена первая книга цикла «В каждом сердце – дверь».

Binti: The Night Masquerade, Ннеди Окорафор. Ннеди была самой известной чернокожей фантасткой, пока не появилась Джемисин. Именно после поста Окорафор в фейсбуке начался скандал вокруг премии Лавкрафта, после которого изменили вид статуэтки.

Первая книга цикла получила «Хьюго» и «Небьюлу», вторая попала в финалисты «Хьюго», теперь дошло и до третьей. Серия рассказывает о девушке из народа Химба, отправившейся в межгалактический институт. Основной упор автор делает на разные культурные традиции, показывая, как неуважение к этим традициям приводит к конфликтам.

The Black God’s Drums, Ф. Джели Кларк. Стимпанк или альтернативная история о девушке, решившей сбежать из Нового Орлеана на воздушном корабле контрабандистов. Проезд для себя она хочет купить информацией о таинственном оружии под названием «Барабаны чёрного бога». Дело осложняется вмешательством Ойи — ориши (дух в африканской мифологии), управляющей ветром и штормом, которая может общаться с главной героиней. У книги очень хорошие отзывы, среди читателей это один из фаворитов.

Gods, Monsters, and the Lucky Peach, Келли Робсон — и снова экологическая катастрофа. События разворачиваются в 2267 году, когда мир только начинает приходить в себя. Команда поднимается к поверхности Земли, чтобы исследовать земли в бассейне Тигра и Евфрата и понять, можно ли начинать восстановление цивилизации. Но главная героиня натыкается на технологию путешествия во времени…

Вторая повесть в списке, которую с чистой совестью и почти без натяжек можно назвать научной фантастикой. Биотехнологии (у главной героини, к примеру, что-то вроде щупалец вместо ног — это позволяет ей лучше перемещаться в текущих условиях), клоны, путешествия во времени — всё при ней.

The Tea Master and the Detective, Альетт де Бодар — мой личный фаворит среди повестей. Фактически Шерлок Холмс в космосе с восточными мотивами. Отличная вещь, входящая в цикл «Вселенная Сюйа», из которого у нас переведены три рассказа. Впрочем, можно читать и отдельно.

Лучшие циклы

В число кандидатов попали серии «Странники» Бекки Чамберс и «Механизмы Империи» Юн Ха Ли. Мы писали про отдельные первые романы этих циклов, и по рецензиям вполне можно получить представление об этих вселенных.

The Centenal Cycle, Малка Олдер. Политический посткиберпанк в духе шпионских романов. В конце двадцатого столетия мир выработал новую систему управления — микродемократию. Землю поделили на участки, в каждом из которых проживают около 100 тысяч человек. Эти сектора голосуют за собственное отдельное правительство. А партия, которой принадлежит наибольшее количество таких секторов, по сути дела правит миром. Причем партии могут основываться на чём угодно: национальность, религия, политические взгляды, принадлежность к определенной корпорации и так далее. Любители политических триллеров оценили серию высоко.

The Laundry Files, Чарльз Стросс. Городское фэнтези, основанное на мифах Ктулху. В центре внимания — агентство под названием «Прачечная», разбирающееся со сверхъестественными угрозами. Изюминка цикла в том, что магическими силами здесь могут обладать только математики и программисты, так что если хотели увидеть ботана-супершпиона — здесь их целая организация.

October Daye, Шэннон Макгвайр. Городское фэнтези. Октобер Дэй — подменыш. В её мире это означает, что она полукровка: мама фэйри, отец человек. Подменышам приходится нелегко, у них, как правило, нет сил и возможностей чистокровных фэйри, зато все их слабости они обретают сполна. Макгвайр не стала гоняться за эклектикой, как тот же Батчер, и добавлять множество разных мифологий. У неё японская кицунэ — это тоже фейри, просто родилась на Востоке. Цикл не понравится любителям экшена, поскольку главная героиня особыми боевыми навыками не обладает, а проблемы предпочитает решать переговорами. На русском выходила первая книга.

The Universe of Xuya, Альетт де Бодар. Вселенная, в которой Бодар написала много не связанных между собой произведений. В этом мире Китай открыл Америку до Запада, что привело к глобальному доминированию Азии. А позже и космос стал принадлежать Конфуцианскому объединению (по сути, Китайская и Вьетнамская галактические империи). На русском вышло три рассказа.

Бонус: рассказы и маленькие повести

Почти все номинированные рассказы и маленькие повести можно прочесть бесплатно и легально: они выложены в открытый доступ (к сожалению, пока только на языке оригинала). Приводим список со ссылками — отдельно обозревать эти маленькие истории смысла нет.

Лучшая короткая повесть

Лучший рассказ