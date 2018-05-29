Бекки Чамберс «Долгий путь к маленькой сердитой планете»

Розмари Харпер, выросшая на Марсе в богатой семье, вынуждена бежать в открытый космос — и стать делопроизводителем на корабле «Странник», чей экипаж зарабатывает строительством межпространственных туннелей.

Becky Chambers

The Long Way to a Small, Angry Planet

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2014

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: С. Саксин

Издательство: fanzon, 2017

Серия: Sci-Fi Universe

496 стр., 4000 экз.

«Странники», часть 1

Похоже на:

Ольга Громыко, цикл «Космоолухи»

телесериал «На краю Вселенной» (1999–2003)

Аннотация к дебютному роману американки Бекки Чамберс обещает задорное космическое приключение в духе сериала «Светлячок». А под обложкой обнаруживается малый типовой набор, свидетельствующий о том, что автор обладает изрядной начитанностью (и «насмотренностью»). В романе нашлось место и космическому кораблю-развалюхе (при этом летает он всё равно лучше всех, потому что у него, как вы догадываетесь, идеальная команда), и немногословному капитану с душой бунтаря, и комичной девушке-механику, и обаятельному искусственному интеллекту с женским голосом, и шумным межпланетным рынкам, и колониям киберпанков-модификантов…

В области технологий Чамберс также не стала изобретать велосипед: «Странник» пробивает туннели через загадочный «подслой» пространства, о котором читатели так ничего толком и не узнают — просто потому, что и жители этой вселенной (читай — автор) не очень-то в курсе. Галактика, в которой несколько технологически развитых рас образовали Сообщество и далеко не сразу приняли в него людей, тоже придумана не вчера. А в отношении будущего человечества автор явно не знала, какую из популярных концепций выбрать — колонизацию Марса с попутным уничтожением биосферы Земли или исход в глубокий космос, — и в итоге взяла для своего цикла обе, разделив человечество на множество крупных и мелких групп, порой разительно несхожих между собой.

Однако надо отдать Бекки Чамберс должное: не подарив жанру ничего принципиально нового, детали своей вселенной она прорабатывает весьма тщательно. История человечества и других рас, общественное и семейное устройство на разных планетах, мелочи вроде еды, одежды, повседневных обычаев — этой информации в романе так много, что сюжет быстро в ней тонет, а заворожённый читатель даже не провожает его глазами. К тому же автор увлечённо пересказывает предыстории даже второстепенных персонажей — из каждой такой истории мог бы вырасти отдельный роман. Что до главных героев, членов экипажа «Странника», то у каждого из них к концу романа обнаруживается как минимум по одному скелету в шкафу. У Розмари он тоже есть — правда, мелкий и причиняющий больше неудобств самой героине, чем её новой «семье».

Не подарив жанру ничего нового, детали своей вселенной автор прорабатывает весьма тщательно

Слово «семья» не случайно: именно её находит героиня, когда ищет всего-навсего возможность «залечь на дно» (причём эта семья не только платоническая — сексуальной темы писательница не избегает). Работа на «Страннике», экипаж которого относится к Розмари по-дружески тепло, позволяет девушке раскрыть свои лучшие качества и стать такой же незаменимой в этой компании, как капитан Эшби, рептилия-навигатор Сиссикс или искусственный интеллект Ловелас (на самом деле она, конечно, Лавлейс — аллюзия на имя первой программистки Ады Лавлейс, упущенная переводчиком). Если и есть читатели, которым «Долгий путь…» должен понравиться не меньше, чем фанатам «Светлячка», то это подростки, ищущие себя и «свою стаю».

В отличие от нуарного мира «Светлячка», вселенная Чамберс исполнена надежды на будущее. Это мир, в котором большинство разумных рас уже осознало бессмысленность войн. Мультирасовый экипаж «Странника» отнюдь не служит образцом политкорректности — в нём тоже случаются стычки, в том числе из-за непонимания особенностей друг друга, но общая цель и дружеские чувства побеждают. О чувствах тут говорят даже слишком много — сентиментальность на некоторых страницах перехлёстывает через край. А личной жизни героев уделено куда больше внимания, чем политическим перипетиям, от которых зависит благополучие «Странника». Беседы в общей столовой звездолёта запросто можно себе представить на кухне студенческого общежития. Впрочем, «низведение» загадочного космоса до повседневного, бытового уровня как раз и делает его близким, тёплым и не таким опасным, как в книгах большинства авторов современной НФ.

Итог: Чамберс написала роман, который мечтал написать любой подросток, выросший на Кларке, Азимове, «Звёздных войнах» и «Вавилоне 5». Редкая для нашего времени оптимистичная космоопера о поисках места в большом мире и своей настоящей семьи.

Самиздат с хэппи-эндом До того как решиться на дебютную книгу, Бекки Чамберс была автором популярного гик-сайта themarysue.com, который особое внимание уделяет представлению женщин в массовой культуре. Средства на издание «Долгого пути…» она собирала с помощью сервиса Kickstarter. После выхода «самиздата» ей позвонил знакомый с одного из «Ворлдконов», оказавшийся сотрудником британского издательства Hodder & Stoughton, которое захотело напечатать роман. По словам Чамберс, перед изданием текст вычитывали и «переводили на британский английский» — а затем, для американской версии, «переводили» обратно.

Сиссикс поправила очки. — Насколько я помню, Киззи сказала: «Ты знаешь, что нам нужно», а ты ответил: «Что?», а она сказала: «Оружие», а ты ответил: «Никакого оружия», а она сказала: «Ну, тогда защитная решётка» и добавила, что у неё есть знакомые, которые всё устроят, и для этого нам нужно будет не так уж и сильно отклониться от пути… — Я отлично всё помню, — перебил её Эшби. — Наверное, на самом деле я хотел спросить, почему я согласился на все это? — Ты получил сотрясение мозга и находился под воздействием болеутоляющих лекарств. — А, это всё объясняет.