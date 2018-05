Бекки Чамберс «Долгий путь к маленькой сердитой планете»

Becky Chambers

The Long Way to a Small, Angry Planet

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2014

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: С. Саксин

Издательство: fanzon, 2017

Серия: Sci-Fi Universe

496 стр., 4000 экз.

«Странники», часть 1

Похоже на:

Ольга Громыко, цикл «Космоолухи»

телесериал «На краю Вселенной» (1999–2003)