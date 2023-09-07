Каким получился скретч-постер от «Фантлаба» для юных читателей?

Портал «Лаборатория фантастики» (он же «Фантлаб», он же Fantlab.ru) — известнейшая база данных, жанровый рубрикатор и источник новостей и анонсов фантастической литературы. На сайте можно найти десятки подборок самых популярных и высокооценённых пользователями произведений. И недавно команда закончила работу над уже вторым скретч-постером — красивым книжным путеводителем. Если первый был составлен для всех возрастов, то второй подойдёт юным читателям. Мы попросили команду организаторов рассказать, как проходила работа над постерами, по каким критериям отбирались книги и почему в список не стали включать самые популярные произведения известных писателей.

Прежде всего, составители выбирали только из тех произведений, у которых высокая оценка на «Фантлабе».

Наряду с очевидными величинами («451 градус по Фаренгейту», «1984», «Властелин колец», «Цветы для Элджернона», «Машина времени», «Солярис») есть и не столь однозначные, но не менее интересные вещи. Например, «Нифт Проныра» Майкла Ши или, скажем, «11/22/63» Стивена Кинга.

В список вошли ветви фантастики разных стран: от научной фантастики и фэнтези до магического реализма и лавкрафтианского хоррора; от классики позапрошлого века до современных мастеров. Четверть произведений — работы русскоязычных авторов.

Постеры — это касается как основного, так и «детского» — стильно оформлены, упакованы в брендированный тубус и дополнены приятными сюрпризами. Скретч-постеры — это всегда своего рода челлендж и испытание. Учитывая, что желание проверить свои силы свойственно многим читателям, то такой постер можно считать отличным подарком для любителей книг: это и путеводитель, и вызов самому себе.

Для «детского постера» библиографисты «Лаборатории Фантастики» выбрали 80 произведений, разбитых на три возрастные категории (0+, 6+, 12+). Опять же, произведение должно было иметь достаточно высокую оценку на сайте.

У произведений для «детского постера» был и ещё один критерий. В него вошли не только сказки и фантастика (хотя сказочно-фантастические произведения — это костяк списка), но ещё и приключения, и реализм. Основные требования — богатая фантазия, безудержное воображение и вдохновляющая созидательная энергия, как например в «Острове сокровищ», «Приключениях Тома Сойера», «Зверобое» или в романе «Аня из Зелёных Мезонинов». Последний не столь известен в России — это романе о девочке-сироте, которая благодаря своей искренности и непосредственности находит новую семью и из гадкого утёнка превращается в лучшую ученицу и всеобщую любимицу.

Составители, так же как и в случае с первым постером, постарались максимально широко представить все направления детской литературы — как жанровые, так и географические. Видеть фамилии одних и тех же признанных писателей (в основном англо-американских) уже набило оскомину, поэтому в списке «Фантлаба» присутствуют авторы из Восточной Европы (поляки Шклярский и Бжехва, чехи Секора, Слабый и Незвал, болгарин Дилов), Латинской Америки (автор сказок о животных сельвы, «южноамериканский Киплинг» Орасио Кирога, бразильский классик Монтейру Лобату), Германии (Кульманн, Пройслер, Крюс, Маар, Энде, Функе), Скандинавии (Линдгрен, Хопп, Экхольм), Азии. Временной диапазон, охватывающий произведения списка: от 19 века, когда детская литература сформировалась в её современном виде, до 21 века.

У ряда авторов предпочтение было отдано не их самым раскрученным и знаменитым книгам, а другим отличным произведениям, оказавшимся в тени magnum opus: именно поэтому Линдгрен представлена не «Карлсоном» или «Пеппи», а сказкой «Рони, дочь разбойника», Толкин — не «Хоббитом», а повестью «Роверандом», Родари — не «Чипполино», а «Джельсомино в Стране лжецов». Конечно, для некоторых великих книг, изменивших облик детской литературы сделаны исключения — «Алиса в Стране чудес», «Маленький принц», «Хроники Нарнии» красуются на постере как образцы, эталоны жанра, чьё отсутствие было бы трудно объяснить.

Наряду с традиционной сказкой в список вошли сказки познавательные, как, например, «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре» Лёвшина, в игровой форме знакомящее юных читателей с основами алгебры. Развивающие воображение сказки с элементами нонсенса и весёлого сюрреализма — это, собственно, основоположник нонсенса Эдвард Лир со сказкой «Повесть о четырёх ребятишках», «Анечка Невеличка» Незвала, «Волшебный мелок» норвежки Хопп, вдохновивший бит-квартет «Секрет» на песню о Саре Барабу.

В списке масса и историй о животных, которые учат детей добру и чувству ответственности. Прекрасный роман Пола Гэллико в духе магического реализма «Томасина» о кошке (куда же без котиков!), внезапно осознавшей себя воплощением египетской богини Баст; сказки Кироги об экзотических животных из джунглей Латинской Америки; знаменитое анималистическое фэнтези «Обитатели холмов» от Ричарда Адамса, повествующее о приключениях диких кроликов; невероятно пронзительная повесть о бездомных собаках Константина Сергиенко «До свидания, овраг».

В добросовестном отношении этих писателей к работе сомневаться не приходится: в начале творческой карьеры, когда Гэллико был спортивным журналистом, чтобы почувствовать силу ударов чемпиона и описать их в статье, он провел спарринг-поединок с чемпионом мира по боксу, продержался две минуты. Так что к деталям он уже тогда относился со всем вниманием. Так же как Кирога, проживший несколько лет в тропическом лесу и наблюдавший повадки животных воочию. Ричард Адамс объединил в книге реальные событиях произошедшие с ним во время войны с особенностями жизни кроликов, взятыми из книги британского натуралиста Рональда Локли «Частная жизнь кролика».

Разумеется, заметное место в списке уделено российским и советским авторам. Владислав Крапивин, Кир Булычёв, Сергей Лукьяненко, Виталий Коржиков, Виктор Драгунский, Николай Носов — имена, не нуждающиеся в представлении.

Вениамина Каверина помнят как автора книги «Два капитана», но при этом забывают, что он написал цикл великолепных сказок, смешных, тревожных и романтичных, сказок о дружбе и любви в городе Немухине. В список вошла поздняя авторская редакция в виде объединяющей все сюжеты повести «Ночной сторож».

Философские сказки с элементами антиутопии, которые так удавались советским авторам, представлены повестями настоящих мастеров сказочного дела Софьи Прокофьевой («Лоскутик и облако») и Александра Шарова («Человек-горошина и простак»).

Талантливая сказочница Татьяна Макарова рано ушла из жизни, оставив всего несколько произведений. Все знают песенку про весёлых друзей из мультфильма «По дороге с облаками», в которой использованы стихи Макаровой. Создатели постера предлагают познакомиться с её единственной повестью «Снег отправляется в город» — мудрой сказкой, где затрагиваются разные темы, в том числе и экологическая.

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Скретч-постер работает не только как мотиватор к чтению, но и, по мнению составителей, формирует хороший литературный вкус у подрастающего поколения. Тщательно подобранный список произведений способен расширить кругозор ребенка, а также научить сопереживать героям и улавливать основную суть истории.