Мария Семёнова. «Братья. Книга 1: Тайный воин»

В глухой деревне на краю света подрастают двое братьев. Старший, черноволосый Сквара, честный, заботливый и несгибаемый, как отец. И младший, Светел, мечтающий стать лекарем, ни на кого в семье не похожий, с золотистыми волосами и непривычным выговором — как у правителей этой земли, что несколько лет назад были убиты. Однажды на празднике братья попадаются на глаза Ветру, воспитателю наёмных убийц. Кого из них он заберёт с собой? И как приёмыш царских кровей оказался в чужой семье?

Роман

Жанр: подростковое фэнтези, роман-воспитание

Художник: С. Шикин

Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2015

Серия: «Миры Марии Семёновой»

608 стр., 30000 экз.

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«Тайный воин» — это, пожалуй, образец того, как нужно писать подростковое фэнтези о семейных ценностях. Здесь собраны ключевые вопросы, с которым сталкивается каждый в процессе взросления. Уважение к родителям, дружба между братьями и сёстрами, соперничество и ревность, сомнения и метания: «Любят ли меня? Оценивают ли по достоинству?». И поданы эти темы настолько занимательно, в таких интересных декорациях, что книга не воспринимается как нравоучение или морализаторство.

Это Приключение с большой буквы. Причём не одномерный квест с единой сюжетной линией — здесь несколько историй, переплетённых между собой, с разными героями и обстоятельствами. С самого начала любопытному читателю подкидывают несколько загадок, а далее повествовательные нити по-

степенно разматываются, приоткрывая всё новые и новые ответы, вопросы и элементы фантастической действительности.

Кстати, читателям, которые хотят сполна насладиться исследованием здешнего мира, ни в коем случае не стоит читать аннотацию к роману. Куда интереснее реконструировать историю этих мест по авторским намёкам и подсказкам. Реки, промёрзшие до дна, бесконечно длящаяся зима, оплавленные развалины городов, селения вокруг горячих ключей и гейзеров, еда из водорослей, странные, на первый взгляд, обычаи и верования… Несмотря на то, что формально «Тайный воин» относится

к миру «Волкодава», мир книги получился гораздо более любопытным и целостным, чем в прошлых произведениях Семёновой.

По интонации эта книга напоминает предыдущий роман автора — «Мир по дороге». Огромное значение приобретают сказы, заклинания, стихи и песни. Они не просто присутствуют в тексте, но и играют важную роль в сюжете. Ловко срифмованной фразой можно нанести смертельную обиду или поддержать друга, когда, казалось бы, пиши пропало. От души сложенная песня может оскорбить богов или избавить от страха смерти. Главный герой, Сквара, умеет петь и играть на музыкальных инструментах, — и это даёт ему великую силу, делает на голову выше, чем большинство противников.

Именно противников, не врагов. Потому что, несмотря на постоянные конфликты и противостояния, однозначных «плохих людей» в книге нет. Это не чёрно-белый мир с людьми-функциями. Каждый персонаж многогранен, прорисован с разных сторон, и потому история получается очень живой, психологически достоверной, настоящей.

Правда, иногда кажется, что в стремлении показать границы человеческих сил автор перегибает палку. Некоторых героев слишком часто и сильно бьют, воспитывают силой, издеваются над ними… а те не ломаются и не сходят с ума. На Сквару сыпется такое количество оплеух, что в какой-то момент перестаёшь их воспринимать как испытание для героя. Ну, подумаешь, ещё раз избили до полусмерти. В прошлый раз оклемался, значит, и теперь справится. Из-за этого драматичные сцены, которые должны вызывать сильные эмоции, несколько обесцениваются. Однако герои настолько симпатичны, а их приключения так интересны, что избыток испытаний не мешает всё быстрее перелистывать страницы — что же будет дальше?

Итог: Отличный подарок всем любителям приключенческого фэнтези, по-детски наивных героев и семейных ценностей. Скучно точно не будет.

Исландский мох Основная пища бедняков в книге Семёновой — водоросли и лишайники. Звучит не слишком аппетитно,

однако это вовсе не выдумка. У северных народов в неурожайные годы исландский мох служил большим подспорьем в питании. Его ели свежим, сушили, измельчали для варки студня.

Нет таких слов: «не могу». Есть слова «я не пробовал» и «я плохо старался». Если якобы не можешь чего, значит не больно-то и хотелось.