Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»

Девочка Фини всегда была странной. И дело не только в её волосах, от природы ярко-синих, но и в способности надолго засыпать. Шутка ли — ребёнок не просыпается целый месяц! Испуганные родители таскали девочку по врачам, но никто так и не обнаружил у неё ничего необычного. Но вот Фини исполнилось пятнадцать, и неожиданно она поняла, что может не просто видеть сны, но также путешествовать по ним и даже создавать новые. Так Фини познакомилась со Снореальностью, её странными обитателями и неожиданно стала хозяйкой легендарного Сонного дома, из-за чего на девочку началась настоящая охота во сне и наяву.

Роман

Жанр: подростковое фэнтези

Художник: О. Закис

Издательство: «Росмэн», 2021

464 стр., 30 000 экз.

«Финиста», часть 1

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Визитной карточкой Натальи Щербы давно стало умение создавать яркие волшебные миры с оригинальными магическими системами. И в своём новом романе автор обращается к теме пусть уже довольно разработанной, но всё ещё благодатной для фэнтезийного жанра — теме сновидений.

Главная героиня, пятнадцатилетняя Финиста, или Фини, внезапно понимает, что мир красочных снов, который она предпочитает скучной реальности, — общее для всех людей пространство грёз, или Снореальность. Причём в ней существует чёткая иерархия, и за её нарушение местные Новые Властители запросто могут навсегда лишить человека способности видеть сны. К счастью, Фини умна, находчива и, когда нужно, остра на язык. Так что, случайно став хозяйкой могущественного Сонного дома, который жаждет заполучить каждый Властитель, девочка не теряется и старается побольше разузнать о новом мире и о том, что с ней происходит.

Персонажей, населяющих Снореальность, можно разделить на два лагеря: Арт-Хаус, а именно объединённые под эгидой Властителей уже известные Сонные дома, и «Мозаика», мастерская снов господина Кайлиха, существующая как бы за рамками общих правил. Любой, кто желает научиться создавать живые и яркие сны, должен поступить в ученики к мастеру того или иного лагеря. И на протяжении большей части книги Фини пытается расплести клубок интриг, неписаных правил и мотивов, которыми руководствуются представители каждой из фракций. Тут стоит отдать Фини должное — несмотря на одинокое детство и социальную изолированность, она довольно проницательна и быстро распознаёт тех, кто желает причинить ей вред.

Кроме многочисленных интриг, в романе есть набросанная штрихами романтическая линия, однако Щерба не заостряет на ней внимания, видимо, желая оставить поле для манёвра уже в следующих книгах серии. А в этом направлении есть где развернуться — помимо того что претендентов на место кавалера для героини набралось аж три штуки, Фини сама толком не может определиться, испытывает ли она хоть к кому-нибудь из них искренние чувства.

Однако стоит признать — «Сонный дом» несколько проигрывает другим книгам Щербы. Следуя своей давней схеме, где главную роль играет юная героиня со сверхспособностями, внезапно попадающая в удивительный волшебный мир, автор не привносит в неё ничего нового. Впрочем, книга очевидно служит лишь экспозицией к более грандиозным приключениям Фини в Снореальности, так что остаётся надеяться, что автор пока просто решила не раскрывать все заготовленные для этой серии карты.

Итог: красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, живая, но порядком вторичная.

Слово творца Снореальность пришла ко мне ещё десять лет назад, с тех пор я по крупице, по зёрнышку собирала всё, что связано с этим сонным миром. Вся книга полна «мерцающих смыслов», перекликающихся с реальностью, так как в ней собраны мои наблюдения за творческим сообществом — людьми, их мечтами, целями и методами, отношением к творчеству, становлением творческой личности и вечной борьбой индивидуального с общепринятым. А может, это история о каждом из нас — тех, кто видит очень реальные сны.

Тётя Лиз утверждала, что самые сложные вопросы требуют наиболее простых ответов и ещё более простых, но решительных действий. А Фини всегда доверяла тёте Лиз.

— Волшебство делает людей счастливыми, — сказала она. — Во всяком случае, мне так кажется. — Ты очень странная девочка, — сказала Садовница.

— Вот и моя бабушка Эльвира говорит, что таких странных девочек, как я, больше нет в природе, — пожаловалась Фини. — И мне кажется, что мама с папой с ней согласны…