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    #Наталья Щерба #подростковая фантастика #сюрреализм

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    1 октября 2021
    01.10.2021
    6569
    3 минуты на чтение
    #Наталья Щерба #подростковая фантастика #сюрреализм

    Девочка Фини всегда была странной. И дело не только в её волосах, от природы ярко-синих, но и в способности надолго засыпать. Шутка ли — ребёнок не просыпается целый месяц! Испуганные родители таскали девочку по врачам, но никто так и не обнаружил у неё ничего необычного. Но вот Фини исполнилось пятнадцать, и неожиданно она поняла, что может не просто видеть сны, но также путешествовать по ним и даже создавать новые. Так Фини познакомилась со Снореальностью, её странными обитателями и неожиданно стала хозяйкой легендарного Сонного дома, из-за чего на девочку началась настоящая охота во сне и наяву.

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    Роман
    Жанр: подростковое фэнтези
    Художник: О. Закис
    Издательство: «Росмэн», 2021
    464 стр., 30 000 экз.
    «Финиста», часть 1
    Похоже на:
    Сергей Лукьяненко «Ловец видений»
    Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

    Визитной карточкой Натальи Щербы давно стало умение создавать яркие волшебные миры с оригинальными магическими системами. И в своём новом романе автор обращается к теме пусть уже довольно разработанной, но всё ещё благодатной для фэнтезийного жанра — теме сновидений.

    Главная героиня, пятнадцатилетняя Финиста, или Фини, внезапно понимает, что мир красочных снов, который она предпочитает скучной реальности, — общее для всех людей пространство грёз, или Снореальность. Причём в ней существует чёткая иерархия, и за её нарушение местные Новые Властители запросто могут навсегда лишить человека способности видеть сны. К счастью, Фини умна, находчива и, когда нужно, остра на язык. Так что, случайно став хозяйкой могущественного Сонного дома, который жаждет заполучить каждый Властитель, девочка не теряется и старается побольше разузнать о новом мире и о том, что с ней происходит.

    Персонажей, населяющих Снореальность, можно разделить на два лагеря: Арт-Хаус, а именно объединённые под эгидой Властителей уже известные Сонные дома, и «Мозаика», мастерская снов господина Кайлиха, существующая как бы за рамками общих правил. Любой, кто желает научиться создавать живые и яркие сны, должен поступить в ученики к мастеру того или иного лагеря. И на протяжении большей части книги Фини пытается расплести клубок интриг, неписаных правил и мотивов, которыми руководствуются представители каждой из фракций. Тут стоит отдать Фини должное — несмотря на одинокое детство и социальную изолированность, она довольно проницательна и быстро распознаёт тех, кто желает причинить ей вред.

    Кроме многочисленных интриг, в романе есть набросанная штрихами романтическая линия, однако Щерба не заостряет на ней внимания, видимо, желая оставить поле для манёвра уже в следующих книгах серии. А в этом направлении есть где развернуться — помимо того что претендентов на место кавалера для героини набралось аж три штуки, Фини сама толком не может определиться, испытывает ли она хоть к кому-нибудь из них искренние чувства.

    Однако стоит признать — «Сонный дом» несколько проигрывает другим книгам Щербы. Следуя своей давней схеме, где главную роль играет юная героиня со сверхспособностями, внезапно попадающая в удивительный волшебный мир, автор не привносит в неё ничего нового. Впрочем, книга очевидно служит лишь экспозицией к более грандиозным приключениям Фини в Снореальности, так что остаётся надеяться, что автор пока просто решила не раскрывать все заготовленные для этой серии карты.

    Итог: красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, живая, но порядком вторичная.

    Слово творца

    Снореальность пришла ко мне ещё десять лет назад, с тех пор я по крупице, по зёрнышку собирала всё, что связано с этим сонным миром. Вся книга полна «мерцающих смыслов», перекликающихся с реальностью, так как в ней собраны мои наблюдения за творческим сообществом — людьми, их мечтами, целями и методами, отношением к творчеству, становлением творческой личности и вечной борьбой индивидуального с общепринятым. А может, это история о каждом из нас — тех, кто видит очень реальные сны.

    Тётя Лиз утверждала, что самые сложные вопросы требуют наиболее простых ответов и ещё более простых, но решительных действий. А Фини всегда доверяла тёте Лиз.
    — Волшебство делает людей счастливыми, — сказала она. — Во всяком случае, мне так кажется.

    — Ты очень странная девочка, — сказала Садовница.
    — Вот и моя бабушка Эльвира говорит, что таких странных девочек, как я, больше нет в природе, — пожаловалась Фини. — И мне кажется, что мама с папой с ней согласны…

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности
    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам других серий Щербы однозначно придётся по вкусу.
    Удачно
    интересный мир
    живые персонажи
    сны
    Неудачно
    запутанная мифология
    невнятные злодеи
    вторичность по отношению к другим книгам автора
    7
    Достойно

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