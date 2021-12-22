Новые авторы фэнтези, с которыми мы познакомились в 2021 году

Мир фэнтези-литературы не стоит на месте, и в жанре регулярно появляются новые достойные авторы. Вот и в подходящем к концу 2021 году российские поклонники фэнтези смогли познакомиться с рядом новых примечательных писателей. И вот несколько таких авторов, которые только недавно добрались до наших палестин, но уже завоевали интерес и положительные отзывы читателей.

Дэвин Мэдсон

Роман австралийской писательницы Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» открывает цикл «Возрождённая империя». Строго говоря, это не дебют писательницы — она начала литературную карьеру в самиздате, а затем обратила на себя внимание одного из ведущих издательств фантастики Orbit. Сеттинг «Возрождённой империи» навеян средневековым Китаем, в книгах много политики, интриг и неоднозначных персонажей, а вот концентрация сверхъестественного невелика.

В центре сюжета романа три героя. Мико, приёмная дочь императора, который некогда силой захватил власть, но стал достойным правителем. Девушка умна, амбициозна и стремится к власти, ради которой готова пойти почти на все. Намечающийся мир с давним врагом Империи, кажется, ставит крест на стремлениях Мико, но она не намерена сдаваться. Кассандра совмещает профессии проститутки и убийцы, которые подчас органично дополняют друг друга. Она способна слышать голоса мёртвых, но мечтает избавиться от этого сомнительного дара. И ради этого соглашается на весьма подозрительный заказ. А капитан кочевников Рах, изгнанный с родины, превыше всего ставит соблюдение строгих традиций своего народа. Но, чтобы выжить, ему, возможно, придётся сражаться в чужой войне.

Все трое оказываются в эпицентре политических интриг и начинающихся конфликтов. Ко всем троим автор будет весьма безжалостна, обрушивая на голову каждого изрядное количество ударов судьбы.

Р. Дж. Баркер

Британский писатель, по профессии инженер-электронщик. Он успел поиграть в музыкальной группе, но все-таки решил заняться писательством. Начинал он с рассказов (дебютный вышел аж в 2002 году), написал несколько романов, но до русского читателя пока добрался только открывающий том трилогии «Дитя приливов» — «Костяные корабли».

Роман рассказывает об экипаже корабля, созданного из костей морских драконов. Только этот материал в мире Баркера достаточно прочен, чтобы делать корабли, способные бороздить моря. Джорон — незадачливый юноша, который получил под команду чёрный, «штрафной» корабль, но не способен справиться со своими обязанностями. Команда ни во что его не ставит, а капитанская шляпа сразу уходит к деятельной и отважной Миас. Под её началом «Дитя приливов» отправится на поиски живого дракона — возможно последнего представителя своего рода, который уже считался вымершим. На дракона начинается настоящая охота, ведь тот, кто сможет заполучить его, получит решающее преимущество в войне, которая пылает уже многие поколения.

Ф. Джели Кларк

Американский писатель Декстер Габриэль публикует художественные произведения под псевдонимом Ф. Джели Кларк. Он живёт в настоящем замке, воспитывает ручного дракона (выглядит, как бостонский терьер) и дочерей, а когда не пишет романы, занимается научной работой: он историк, который изучает вопросы рабства и освобождения. Кларк далеко не новичок в литературе, но долгие годы специализировался на малой форме, в крупной же дебютировал совсем недавно.

«Хозяева джиннов» — первый роман автора, который вышел на английском прошлой весной и уже переведён на русский язык. Действие разворачивается в Каире начала XX века — в немного стимпанковом и очень магическом городе. В этом мире существуют джинны и другие существа прямиком из мифов и сказок, а главная героиня работает в Министерстве алхимии, чар и Сверхъестественных сущностей. Ей предстоит расследовать громкое преступление — убийство членов тайной организации, в котором может быть повинен человек, который некогда вернул в мир магию. Книга подкупает продуманным сеттингом, детективной интригой и удивительным сплетением мифов и реальных проблем начала века.

Дженн Лайонс

Роман Лайонс «Погибель королей» вышел в оригинале в 2019 году, а теперь добрался и до российских книжных прилавков. До этого Дженн написала несколько рассказов и даже романов, но именно «Погибель» считает своим литературным дебютом. Она любит чай, видеоигры и своего мужа-писателя Майкла, а работать предпочитает по ночам. Она вообще «сова», и выбор профессии во многом обусловлен именно возможностью спрятаться от солнечного света.

«Погибель королей» — первая книга цикла «Хор драконов». Это героическое фэнтези, главный герой которого, юноша Кирин, обладает целым букетом талантов в таких сомнительных сферах как воровство и взлом. Однажды он оказывается там, где лучше не бывать, и видит то, чего лучше не видеть. Сюжет закручен весьма хитроумным образом, в романе есть несколько рассказчиков и события разворачиваются в двух временных линиях. Книга Лайонс потребует от вас внимания, но наградит за него многослойной и захватывающей историей.

Аркадий Саульский

Молодой писатель из Польши начал творческий путь, как это часто бывает, с рассказов, а в 2016 году опубликовал первый роман. До этого он потратил некоторое время на поиски себя, но в итоге остановился на литературе как способе самовыражения — потому что, по его словам, для этого требуются только бумага и ручка. Среди его любимых авторов — Джордж Мартин и Марио Пьюзо.

До России недавно добрался «Красный лотос» — свежий роман автора, открывающий его новую фэнтезийную трилогию. Тем, кто хоть немного интересуется Востоком, название страны Ниппон и фамилия одного из центральных персонажей, Нобунага, дадут точный намёк, в какие декорации автор помещает историю. Действие разворачивается в фэнтезийной версии Японии, которая подверглась вторжению варваров с континента. Противостоять им Ниппон сможет, только если объединится, но его раздирают междоусобицы и интриги.

Пётр Гурский

Ещё один польский автор, который стал недавним открытием для российских читателей. Гурский — потомственный филолог-полонист, поэтому его интерес к книгам объясним. Однако, написав несколько рассказов, он решил заниматься «серьёзными» вещами: сначала ушёл работать в банк, потом пробовал себя в бизнесе. К литературе он вернулся только в 2013 году, начал писать рассказы, а дальше пошли и романы.

На русском языке пока вышла книга «Закон Ордена». Главный герой — охотник за головами Кестель. Ему нужно выследить, поймать и доставить в город Арголан преступницу. Рутинный заказ оказывается вовсе не таким простым, как казалось на первый взгляд, а Кестель помимо воли впутывается в поиски загадочного артефакта, который способен всерьёз изменить судьбу всего мира.

Сэм Сайкс

Русскоязычные читатели только сейчас получили возможность познакомиться с Сэмом Сайксом, а вот англоязычным поклонникам фэнтези этот автор известен не первый год. Он сын прославленной писательницы Дианы Гэблдон, но успехам обязан не родственным связям, а собственным талантам.

До нашей страны первым добрался его третий по счету цикл, «Могила империй», который рассказывает о приключениях волшебницы редкого таланта Сэл Какофонии, ставшей изгнанницей. Это история мести: её предали, бросили на верную смерть, но Сэл не так-то просто убить. У неё остался список имён и верный револьвер, и обидчикам не поздоровится…

В «Семи клинках» классическая завязка о мести удачно украшена ярким самобытным сеттингом. Действие разворачивается на фоне глобального конфликта магов с немагами, волшебства и технологии. Все это подробно и живо описано, ездовые страусы удачно соседствуют с револьверами, а идеи революции отлично уживаются с ужасами из иных миров. И сквозь этот дивный мир упорно идёт к своей цели Сэл.