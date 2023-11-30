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    #Ребекка Куанг #рецензии на книги

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи

    30 ноября 2023
    Мария Лебеденко
    30.11.2023
    11610
    3 минуты на чтение
    #Ребекка Куанг #рецензии на книги

    Сирота Робин Свифт поступает в «Вавилон» — на факультет перевода Оксфордского университета, где, помимо изучения языков, занимаются лингвистической магией. Ни один перевод не может быть абсолютно точен — именно из расхождений смыслов учёные Вавилона и стали добывать волшебство: слово в Британии двигает ткацкие станки, увеличивает дальнобойность пушек и даже лечит людей от смертельных недугов. Проникнуть в тайны этого искусства — мечта Робина. Вот только довольно скоро он понимает, что языковая магия — лишь орудие, заставляющее вертеться безжалостные жернова империи…

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи

    R.F. Kuang
    Babel, or The Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution
    Роман
    Жанр: лингвистическое фэнтези
    Выход оригинала: 2022
    Художник: Николя Дело
    Переводчик: Н. Рокачевская
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023
    Серия: «Fanzon. Ребекка Куанг»
    Возрастной рейтинг: 16+
    640 с., 10 000 экз.
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    Новый роман Ребекки Куанг посвящён тому, что она хорошо знает, — университетской жизни и лингвистике. Факультет перевода в Оксфорде, где полиглоты гравируют на серебряных пластинах слова и творят с их помощью бытовые чудеса, — весьма интересная задумка, которая смотрится ещё выигрышней благодаря недюжинной эрудиции автора. Рассуждения о происхождении понятий и их связи на разных языках вышли действительно занятными — узнать, что английское «взрыв» происходит от греческого «провожать аплодисментами», или обнаружить нечто общее в латыни и китайском — и впрямь сродни волшебству.

    Да и родной Оксфорд Куанг описывает с любовью. Студенческие будни, занимающие всю первую половину книги, не могут похвастаться разнообразием: зубрёжка, экзамены, лекции — но атмосфера уюта и юношеской свободы делает их невероятно привлекательными. В Вавилоне и правда хочется поучиться — хоть автор постоянно напоминает о чудовищной нагрузке на уроках и бессонных ночах, которые приходится проводить за рефератами. Главы, где герои грызут гранит науки, можно использовать как мотиватор — они вызывают желание открыть учебники и снова вернуться в беззаботное студенчество.

    Правда, когда книга стряхивает с себя флёр институтского очарования, становятся заметны все её недостатки. Сколько-нибудь динамичный сюжет начинается лишь в последней трети немаленького текста — и похвастаться оригинальностью он, увы, не может. Это стандартная история о юношах (и девушках) бледных со взором горящим, которые противостоят бездушной системе — в роли Большого Брата на сей раз выступает Британская империя со своими колониями и притеснением «низших народов».

    Придать всему этому свежее звучание могли бы персонажи — но они здесь тоже не на высоте. Робин Свифт не справляется с возложенной на него ролью главного героя — это достаточно блёклый юноша, который большую часть повествования никак не может определиться, каковы же его убеждения. Действует он под влиянием кого-то или чего-то другого: друзей лингвистов, брата-революционера, а то и просто чувства вины. И, даже находя наконец внутренний стержень, яркой личностью он не становится — но хотя бы двигает вперёд буксующий сюжет. Что до окружения Робина, то оно (что вполне согласуется с юношеским максимализмом местных студентов-бунтовщиков) прописано крупными мазками, без полутонов — и поведение большинства персонажей определяется их оттенком кожи. В романе нет ни одного симпатичного европейца — все они, как на подбор, лжецы, расисты и негодяи.

    Хотя для некоторых действующих лиц Куанг всё же потрудилась придумать внятную предысторию, поиграв с «серой» моралью, эти попытки плохо работают на фоне многословных лекций об ужасах колониализма и рабства, критики сексизма и притеснений по признаку расы. Социальный комментарий занимает в «Вавилоне» чересчур много места — он внезапно вклинивается даже в описания оксфордской природы. Учитывая неспешное повествование, это довольно скоро начинает утомлять — особенно когда одни и те же аргументы повторяются по несколько раз. Впрочем, обращение к подобным вопросам делает книгу весьма современной — несмотря на то, что действие разворачивается в самом начале викторианской эпохи.

    Итог: не столько роман, сколько шестисотстраничное высказывание автора на злободневные темы. Но тем, кому в фантастике не хватало именно прямого разговора о язвах нынешнего общества, творение Ребекки Куанг понравится.

    Учёная дама

    В отличие от своих героев, Ребекка Куанг не спешила вступать в борьбу с западным образованием. На её счету Джорджтаунский университет, степень магистра философии по китаеведению в Кембридже, степень магистра в области современного китаеведения в Оксфорде и докторская степень в области восточноазиатских языков и литературы в Йельском университете.

    Через час «Графиня Харкорт» вышла из гавани.

    Робин устроился на койке, завернувшись в толстое одеяло, и с радостью остался бы там на весь день, но миссис Пайпер позвала его на палубу: посмотреть на удаляющийся берег. Когда Кантон скрылся с горизонта, у Робина заныло в груди, а потом он ощутил щемящую пустоту, словно из тела выдернули крючком сердце. До сих пор он не осознавал, что теперь не ступит на родную землю многие годы, а то и никогда. Он не понимал, что с этим делать. Слово «потеря» казалось неадекватным.

    Потеря означает отсутствие чего-то, но не охватывает всей громадности этого отрыва, как будто у Робина выдернули якорь, лишив всего, что он когда-либо знал.

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     Кот-император |  26.08.2023 |  4459

    Главный герой, потерявший семью, обретает неожиданного покровителя.

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи
    Стоит ли читать?
    Тем, кто интересуется лингвистикой и критикой колониализма, — можно попробовать.
    Удачно
    лингвистическая составляющая
    атмосфера Оксфорда
    прекрасный перевод
    Неудачно
    блёклые герои
    затянутость
    навязчивое морализаторство
    7
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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