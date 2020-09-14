Ричард Адамс «Девушка на качелях»: готика и эротика в атмосфере классического английского романа

1960-е годы. Молодой торговец фарфором Алан Десленд встречает в Копенгагене любовь всей жизни — загадочную красавицу-немку Карин. Бурный роман заканчивается свадьбой, однако груз прошлого, преследующего Карин, в новой счастливой жизни оборачивается кошмарами…

Richard Adams

The Girl in a Swing

Роман

Жанр: неоготический роман

Выход оригинала: 1980

Художник: О. Закис

Переводчик: А. Питчер

Издательства: «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: «Большой роман»

512 стр., 4000 экз.

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Дафна Дюморье «Ребекка»

Грэм Джойс «Дом утраченных грёз»

Ричард Адамс, вошедший в историю литературы благодаря анималистическому фэнтези «Обитатели холмов», упорно отказывался оставаться только автором «сказки про кроликов». Написал за свою жизнь он немного, но почти никогда не повторялся, экспериментируя в самых разных жанрах. «Девушка на качелях» настолько далека от «Обитателей холмов», насколько это возможно. Это неоготический триллер, в котором реальное причудливо переплетено со сверхъестественным.

Правда, свою истинную природу книга открывает не сразу. Она начинается как старый добрый английский роман а-ля «Дэвид Копперфильд»: главный герой-рассказчик неспешно сообщает нам все подробности своей жизни в хронологическом порядке.

Семья и детство в живописной английской провинции, учёба в закрытой школе и затем в Оксфорде, где застенчивый и не хватающий звёзд с неба герой «усиленно постигал науку быть никем». Только один эпизод мог бы выделить его из толпы — кажется, у Алана Десленда обнаружилась скрытая способность предсказывать будущее… Однако эта тропинка теряется в сюжетных дебрях, чтобы впоследствии вынырнуть в самый неожиданный момент. Сходство с классическим английским романом усугубляется ещё и тем, что Ричард Адамс пишет так, будто XX века с модернизмом и постмодернизмом в литературе не было: длинные предложения, изысканные обороты, нарочито остроумные, почти уайльдовские диалоги.

Впрочем, в этой альтернативной литературной вселенной всё-таки написали «Любовника леди Чаттерлей»: «воспитание чувств» героя сообразуется с его сексуальным просвещением, а эротических сцен — без подробностей, но всё равно довольно раскованных — в этой книге многовато даже для 1980 года. В остальном перед нами замершая во времени «старая добрая Англия»: пока где-то за пределами книжных страниц под песни «Битлз» бушует сексуальная революция и борьба за гражданские права, здесь носят костюмы-тройки, ходят в церковь по воскресеньям, слушают классическую музыку, коллекционируют антиквариат и заводят детей только после свадьбы. Только когда ирреальный мир начинает по капле (буквально) просачиваться в упорядоченную жизнь Алана Десленда и его подозрительно идеальной молодой жены, становится понятно, почему автор так много страниц уделял конструированию этого пасторального мирка, описывая оборки на дамских платьях и рассказывая подробности из истории английской керамики — в частности, редчайшая фарфоровая статуэтка «Девушка на качелях», давшая название роману, действительно существует. Чем осязаемее будет реальность, чем охотнее читатель в неё поверит, тем скорее он вместе с героями проникнется неотвратимым ужасом «приветов из иного мира». Происходящие с персонажами странности чем дальше, тем труднее объяснить рационально. Звуки льющейся воды посреди ночи, голоса в телефонной трубке, детский плач в саду, странные сны и видения… Всё это, вместе с полунамёками героя и его жены, постепенно складывается в жуткую историю, которая не проговаривается прямым текстом — но достаточно ясна для читателя.

С «Девушкой на качелях», которую ещё при выходе сравнивали с «Ребеккой» Дафны Дюморье, Ричард Адамс явно опередил своё время. Многие критики назвали роман «нечитаемым», изругали обилие лишних подробностей, затянутый сюжет и невнятных персонажей. Заново его открыли лишь в нулевых, на волне моды на неовикторианскую готику. Пожалуй, для неподготовленного человека это и в самом деле не самое простое чтиво. Но если вы соскучились по неспешной прозе и готическим хоррорам, то этот роман может обеспечить вам пару приятных (и жутковатых) вечеров.

Итог: немного затянутый и старомодный роман, зато насыщенный атмосферными деталями, символами и по-настоящему готическим ощущением неизбежного ужаса.

Девушка на экране В 1988 году роман был экранизирован английским режиссёром Гордоном Хесслером. Карин сыграла канадка Мег Тилли, до этого прославившаяся ролями в хоррорах «Одна тёмная ночь» и «Психо 2». Фильм сосредоточен на второй половине романа — на любви Алана и Карин и на том, что последовало за их свадьбой, — и довольно скрупулёзно следует сюжету книги. Эротических сцен в нём тоже хватает.

Я оцепенел, кровь застыла в жилах, язык словно присох к нёбу. В страхе я ждал того, что неминуемо должно было случиться, но ничего не происходило. Далёкий плач

умолк, и я обессиленно опустился на ковер у окна.

— Закрой окно, Алан, — повторила Карин.