Читаем рассказ «Чёрная книга» Алеф Сейны

Жизнь у Лиды, кажется, не сложилась. Ни с мужчинами, ни с денежной работой не получилось. Видимо, что на этом можно ставить точку: впереди лишь беспросветная серость одинаковых будней… Однако все меняется, когда в пункт выдачи заказов приходит странная книга. Утром воскресенья читаем фантастический рассказ Алеф Сейны, который подготовила Александра Злотницкая. В конце — немного об авторе!

Лида приехала к брату в воскресенье, и сразу поняла, что будет обузой для его семьи. Комнатка в скромно обставленной квартире для нее нашлась, но мешать привычному течению жизни она начала с порога.

Как объяснил ей брат вечером, обычно по воскресеньям он с детьми и женой ходил развлекаться, а сегодня пришлось ждать ее, непутевую, чуть не до вечера.

Он так и сказал — непутевую, так что Лида еле сдержала слезы обиды.

С самой-то характеристикой она была согласна: шутка ли — тридцать лет, а все не замужем, и ухажеров нет, но тем неприятнее оказалось услышать ее в лицо.

Поэтому, хотя сбережения еще оставались, искать работу она принялась на следующий же день.

К сожалению, куда она ни пробовала устроиться, диплом сельскохозяйственного вуза и пятилетний опыт работы на овощебазе рекрутеров только отпугивали. И только когда она, отчаявшись, стала задумываться о карьере кассира в супермаркете, немного повезло: ее приняли выдавать книги в пункте самовывоза, да и то — вместо ушедшей в декрет барышни.

Первые две недели работа казалась синекурой: за посылками приходили редко, иногда по полчаса никого и вовсе не было; потом Лида начала скучать, а еще через неделю уже вывязывала шарфы, пользуясь каждой свободной минутой.

«Как старушка», — иногда думала она про себя, считая разноцветные петли. Первые шарфы отправились брату и невестке, потом она принялась за шапки, потом стала делать комплекты на продажу.

Всё заработок.

Однажды, в самый спокойный период дня, она отлучилась на десять минут, а когда вернулась, у пункта выдачи стоял мужчина в грязнючих сапогах и старенькой куртке.

«Даже такие… покупают книги», — недовольно подумала она и, не глядя на клиента, принялась открывать дверь.

— Здравствуйте, — сказал отдаленно знакомый голос, и только тогда она перевела взгляд на «бомжа».

Сердце сбилось с ритма, дыхания резко стало не хватать.

Перед ней стоял Сергей — ее первая любовь, встретить которого в Москве она никак не ожидала. Ей казалось, они с Катькой давно должны были переехать куда-нибудь за границу, как все программисты, и жить там в богатстве.

Взяв себя в руки, она тоже поздоровалась, не помня себя, выдала заказ — и долго еще, когда Сергей ушел, сидела молча.

Перед глазами мелькали сцены их знакомства в клубе, прогулки по парку в шумной компании, концерты, а потом восторг в глазах Катьки, когда Сергей заглянул в общежитие…

С Катькой Лида дружила с детского сада, они учились в одной школе, поступили в разные вузы — но все равно часто встречались, и никогда — ни разу — не ссорились… Когда Катька, с блестящими от восторга и слез глазами, принялась рассказывать о том, какой Сергей классный, Лида отступила в тень.

Подруге нужнее. Да и что за будущее у программиста с агрономом? С дизайнером хоть общий бизнес откроют!

А она себе ухажера еще найдет, была уверена Лида.

И действительно, первое время кто за ней только не увивался — но перебить образ Сергея никому не удалось, хотя она честно старалась. И постепенно — кто знает, почему, — мужчины стали терять к ней интерес.

К тридцати годам ухажеров не осталось вовсе.

Ухоженная дама лет сорока вырвала Лиду из воспоминаний — пришлось искать заказ, одну-единственную пухлую книгу в черной кожаной обложке. На мгновение Лиде показалось, что она видит надпись золотыми буквами: «Молот ведьм», но стоило моргнуть — и никаких вообще надписей на «гримуаре» уже не оказалось, только орнаментальное тиснение.

В насыщенно-зеленых глазах дамы, когда та прощалась, сверкнул подозрительный огонек, но Лида не обратила на него внимания, торопясь вернуться к вязанию. Или убедила себя в том, что не обратила.

За следующие два месяца Лида видела Сергея еще дважды — каждый раз забирающим стопку любовных романов в мягкой обложке. На третий раз она решилась спросить:

— Для жены покупаете?

На небритых щеках появились красные пятна.

— Для любовницы, — с кривой улыбкой ответил Сергей, и Лида не решилась переспрашивать.

Вечером, лежа в кровати и прокручивая в уме прошедший день, Лида поймала себя на мысли, что даже такой — в грязной куртке, с немытыми сапогами и щетиной — Сергей ей по-прежнему дорог. И хотя она не знала подробностей его жизни, ясно было одно: светлого будущего, ради которого она уступила его Катьке, он так и не достиг.

Зачем же она отходила в тень? Разве кто-то стал счастливее?

Ответа на эти вопросы Лида так и не нашла.

Прошел еще месяц, наступила весна, и как-то, принимая воскресным утром свежие заказы, Лида увидела пухлую книгу в черной коже с надписью «Не читай меня».

То же золотое тиснение, и точно так же надпись исчезла, стоило на мгновение отвлечься.

Зеленоглазую даму Лида запомнила очень хорошо именно потому, что увидела ту сразу после Сергея. Вероятно, эта книга тоже для нее… Неприятно.

Обычно Лида не обращала особого внимания на клиентов, но вот эту даму запомнила. Что-то нехорошее таилось в ее зеленых глазах… Так что Лида понадеялась, что книгу выдавать придется сменщице.

Однако прошла одна смена, вторая, а книга все лежала на полке, и срок хранения подошел к концу, а продлевать его не стал никто.

Дама как будто забыла о своей покупке.

Надписи на книге появлялись и пропадали: «Не открывай», «Ну, если только…», «Куда катится мир», «Пособие по вязанию» — а один раз Лида увидела даже провокационное «Магия секса».

Находиться в одном помещении с книгой становилось жутковато, поэтому, пакуя ее в коробку для возвратов, Лида улыбнулась.

На книге тут же появилась надпись: «Прочти меня». Черный томик выпал из рук, стукнулся о картонное ребро коробки, неестественно медленно перевалился на внешнюю сторону и сполз — не свалился, именно сполз! — на пол.

Прозрачная упаковка повисла на стенке коробки клочьями. Лиде показалось, в грудь дует теплый ветер от несуществующего вентилятора.

Глубоко вздохнув, Лида подняла книгу, погладила шероховатую кожу. Надпись никуда не исчезла.

«А, ладно, хотя бы один раз в жизни воспользуюсь случаем!» — решила Лида, стянула остатки упаковки и открыла томик ровно посередине.

«Лида, — гласила золотая надпись на черном фоне, — исправить главную ошибку жизни можно, прочитав заклинание со страницы 150. Шанс только один».

Лида вздрогнула и разжала пальцы. Томик опять стукнулся об пол и улегся на нем обложкой вверх.

— Можно мне заказ? — послышался голос Сергея, и Лида отвлеклась, выдавая ему очередную пачку макулатуры.

«Шанс только один», — сообщил заголовок, когда Лида случайно посмотрела вниз.

«Только до полуночи», — красовалось на обложке через две минуты.

«Последнее предложение», — увидела Лида после того, как шаги уходящего Сергея окончательно стихли.

«Может быть… хоть раз в жизни?» — подумала Лида, дрожащей рукой подняла обтянутый кожей томик и раскрыла его на случайном месте.

«Страница 150», — прочитала она, а потом ее словно затянуло в омут.

Бедная, бедная ведьма Никанора… Она не успела вырваться из магической ловушки и забрать свой заказ, а когда Единственный Шанс Столетия изменил временную кривую — восстанавливать справедливость стало уже поздно. На то шанс и единственный.

* * *

В воскресенье Лида заехала к брату вместе с детьми и мужем: Сергей хотел что-то обсудить с партнером по бизнесу «без лишних ушей», а Лида, пользуясь случаем, утащила невестку с племянниками развлекаться.

— Как вам живется на новом месте? — спросила она, выруливая за ворота коттеджного поселка.

Невестка, как обычно, принялась восхищаться просторным домом и делиться планами по его обустройству, а Лида чувствовала, как в груди будто распускается цветок гордости за помощь близким.

Об авторе По профессии я айтишник, но быть писателем — голубая мечта, прилепившаяся ко мне ещё в детском саду. Записывать истории начала в первом классе школы — слишком рано, чтобы «настоять на своем», когда взрослые выдали в ответ сдержанное осуждение. Поддавшись ему, безуспешно искала «разрешения экспертов» на то, чтобы писать, очень долго, пока в ноябре 2022 года не догадалась наконец, что выдать его себе могу только я сама. Разумеется, «разрешение» тут же было выдано, а я начала писать рассказы, а потом и более крупную форму…