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    #Виктор Пелевин #социальная фантастика

    Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. ». Ироничное будущее России

    6 ноября 2021
    06.11.2021
    7738
    3 минуты на чтение
    #Виктор Пелевин #социальная фантастика

    В России произошла очередная революция, мир почти полностью перешёл на «зелёную» энергию, Москва стала деревянной и двухэтажной, население Земли сильно сократилось, большинство считает, что матриархат победил, всеми тяжёлыми работами занимаются клоны-«хелперы», а сильные мира сего теперь могут обрести бессмертие — правда, их ждёт жизнь в виде мозга в банке…

    Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. ». Ироничное будущее России

    Роман
    Жанр: роман Пелевина
    Издательство: «Эксмо», 2021
    Серия: «Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин»
    608 с., 75 000 экз.
    Похоже на:
    Владимир Сорокин «Теллурия»
    другие романы Пелевина

    Та-дам! Пришло время новой книги Виктора Пелевина, которую ждут, читают и обсуждают — хотя с каждым годом обсуждать её всё сложнее. Заранее известно, что в ней будет буддизм, многочисленные отсылки к самому себе и ирония, что устаревает всё больше и больше и уже изрядно отдаёт нафталином. Впрочем, такая предопределённость не смутит ни одного из множества пелевинских фанатов. Правда, кое-что новое всё-таки есть. «TRANSHUMANISM INC. » — первый у автора роман в новеллах, разноплановых и сюжетно самостоятельных, но объединённых одной идеей, одними героями (частично) и одним сеттингом. Действие происходит в той же вселенной, что и события «iPhuck 10», «Empire V» и «Бэтмана Аполло». Читателя ждут семь историй: забавных («Гольденштерн всё»), трогательных («Поединок»), драматичных («Митина любовь»), чудовищных и психоделических («Свидетель прекрасного»), — а также сквозной сюжет о мировой закулисе. В конце действие изящно закольцовано. Всё это изрядно вторично, но подано увлекательно или хотя бы занятно.

    Есть здесь и всё прочее, чего ждёшь от Пелевина, от множества отсылок и цитат (из раннего себя и из замшелой классики), до буддизма, описания жизни вымышленных элит и редких хлёстких фраз, которые можно запоминать и цитировать. Не обошлось также без шуток и каламбуров — впрочем, некоторые из них могут показаться пошлыми и даже унизительными. В этом основная беда романа — подобный циничный юмор сейчас, скажем так, уже почти «не носят». Но в том же заключается и одно из основных достоинств книги — в её предсказуемости, которую верные фанаты сочтут уютной.

    Итог: выход нового романа Виктора Пелевина, безусловно, культурное событие общероссийского масштаба. Однако неслучайно год назад появилась очаровательная и злая пародия под названием «Рецензия на нового Пелевина»: человек, хорошо и давно знакомый с творчеством автора, легко предугадает общее настроение, проблематику и некоторые сюжетные ходы ещё не написанной им книги. Вот и «TRANSHUMANISM INC. » — просто очередной роман Пелевина, не больше и не меньше.

    Смерти.net

    Основным конкурентом Пелевина в этом сезоне стала — внезапно — молодая белорусская писательница Татьяна Замировская со своим первым романом «Смерти.net», тоже посвящённым теме цифрового бессмертия. Конечно, эти две книги не отменяют друг друга, но «Смерти.net» кажется более искренней и интересной по сюжету, нежели «TRANSHUMANISM INC. ». Роман можно было бы посоветовать всем, интересующимся вопросом, — однако он написан хоть и безупречным, но переусложнённым языком, способным отпугнуть многих.

    Преподавательница, старенькая Анна Натальевна, не мучала учащихся строгостями. Она была из идейных сердоболок, называла лицеистов «детками» и не упускала случая пнуть павшую династию — даже провела один раз урок на тему «Трагедия и подвиг русского народа как кормовая база семьи Михалковых». На уроке показали лихой киноотрывок про ограбление поезда, а потом Анна Натальевна долго рассказывала про Михалковых-Ашкеназов.

    Оказывается, династия произошла не из чресел великого русского режиссёра — клонов вырастили из нескольких волосков его левого уса сохранившихся в качестве вещдока в архиве Департамента Юстиции. Михалковы не размножались обычным порядком — по мере необходимости их, как выразилась Анна Натальевна, «допечатывали». Ашкеназами династию называли потому, что в её геном были добавлены сегменты кода Четырех Великих Матерей, от которых вела род почти половина евреев-ашкеназов. Это превратило клонированных государей в галахических евреев по DNA-Галахе. Вдобавок их сделали ещё и генетическими неграми — во всяком случае, people of color по американским понятиям.

    Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. ». Ироничное будущее России
    Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. »
    Стоит ли читать?
    Необязательно, но многие всё равно прочитают.
    Удачно
    привычный всем Пелевин
    ирония
    Неудачно
    самоповторяющийся Пелевин
    унылая ирония
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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