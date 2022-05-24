Возвращение Нетесаного трона: жестокое фэнтези от добродушного поэта

В тихих омутах водятся черти, а в обаятельных гуманитариях — кровожадные писатели, демиурги мрачных миров: это подтверждает и Брайан Стейвли, бакалавр изящных искусств, поэт, учитель со стажем и автор «Хроник Нетсаного трона». Прямо сейчас есть отличный повод познакомиться со Стейвли поближе: в мае «Азбука» выпустила «Клинки императора», первый роман «Хроник», с которого и начинается перезапуск этого цикла на русском языке. Почему «Хроники» и их автор заслуживают внимания — рассказываем новым читателям и напоминаем тем, кто уже знаком с первым романом.

О чем книги?

«Хроники» рассказывают о троих детях убитого императора, на плечи которых после смерти отца ложится много забот: нужно и себя спасти, и разобраться с обязанностями, и найти убийцу. Наследник трона Каден осваивает древние умения в отдалённом монастыре, его младший брат Валин готовится стать элитным бойцом, а их сестра Адер разбирается со своей новой высокой должностью и придворными интригами, достойными Джорджа Мартина.

Братья и сестра не встречались уже давно, и за время разлуки явно не стали ближе друг к другу — впрочем, с проблемами в их отношениях читатель по-настоящему познакомится уже после первой книги. Сюжетные линии каждого выписаны со своими особенностями, но окружение Валина придется особо по сердцу любителям фэнтези: воины летают на гигантских птицах, как завещал великий Толкин. Кстати, представления о таких полётах у Стейвли очень своеобразное: он как-то сказал, что для их описания мысленно соединял собственные ощущения от полёта на самолете с адреналиновыми всплесками от скалолазания.

Кто вы, мистер Стейвли?

«Это всё гниль»: с таких слов начинаются «Хроники Нетесаного трона», настраивая на мрачную и временами довольно неприятную историю. Пролог первого романа вообще заманивает читателей не хуже насекомоядного цветка: вот вы прочитали пару задающих атмосферу страниц, и вырваться уже сложно — захватывает. Что за мир он показывает? Однозначно, безжалостный, причём в такой степени, которую сложно ожидать от обаятельного человека на фотографии.

Брайан Стейвли проводит много времени со своими детьми, обожает тайскую еду, не любит вытаскивать дохлых мышей из домашней мышеловки и говорить в интервью мрачные вещи (за последнее отвечает его творчество). Хотя, как оказалось, уже в первые годы карьеры он успел нажить себе сумасшедшего фаната из штата Огайо, который регулярно присылал ему кадры из фильма «Мизери», где героиня Кэти Бейтс держит молоток. Но на деле Стейвли оказался заложником не ожиданий сумасшедшей фанатки, а своей собственной тяги к литературе и истории: он любил поэзию и прозу, особенно фэнтези и фантастику, а также историю Средневековья, которая так часто заглядывает в эскапистский жанр фэнтези. С поэзией не сложилось, в том числе из-за невозможности прожить на копеечный доход от публикаций, и будущий писатель стал учителем старших классов: его вотчиной были история, литература, философия и религиоведение.

Стейвли много времени провел за пределами родной Америки, работал в азиатских странах, от Китая до Лаоса, и именно в это время написал большую часть романа «Клинки императора». Что интересно, дальневосточные мотивы прослеживаются в «Хрониках» невооруженным глазом: к примеру, история империи Аннур, основного места действия, отсылает к истории Древнего Китая. Тесная связь времен играет важную роль и в самих книгах: уже упомянутая сцена пролога рассказывает о далеком прошлом, влияние которого на настоящее героев читатели поймут не сразу. Размах истории тоже раскрывается постепенно, а сейчас Стейвли уже и вовсе пишет новую историю из этого же мира, так что бойся, Брендон Сандерсон…

Гуманитарные веяния

Благодаря образованию Брайан Стейвли иногда с неожиданной стороны смотрит на уже привычные элементы фэнтези — к примеру, на религию (привет его опыту преподавания религиоведения). Как заметил писатель, подавляющее большинство авторов фэнтези, придумывающих пантеон для своей истории, делают богов чересчур плоскими: они часто равны между собой, отвечают за одну стихию/сферу, в то время как в реальности языческих богов наделяли множеством свойств, которые зачастую еще и пересекаются с чужими. Вот, к примеру, Афина Паллада — богиня мудрости, но и богиня военной стратегии, что не мешает Аресу оставаться богом войны, но при этом более кровожадным и гораздо менее справедливым.

Намотав это на ус, Стейвли приступил к конструированию своего пантеона, который получился не хуже Олимпа: во главе всего стоит старейший и самый таинственный Пустой бог, но есть и множество богов помладше, среди которых существует внутренняя иерархия, а среди их почитателей — прямо-таки рейтинги популярности. Чем моложе бог, тем больше у него почитателей и тем легче до него достучаться — а вот по-настоящему старые боги не склонны уделять время человеческим страстям. Не зря ведь старший сын и наследник императора Каден учился освобождаться от эмоций — у отрешённости от всего человеческого и тесной связи с богами в «Хрониках Нетесаного трона» есть своя особая роль.

Немного о ругани Пока неуемный Брендон Сандерсон теоретизирует свой авторский подход и разрабатывает законы магии, Брайан Стейвли тоже старается не отставать — например, в своем блоге он уделил отдельный пост… ругани в текстах. Причем подошел к этому вопросу со всем напором увлеченного гуманитария и разобрал причины, по которым авторы редко добавляют в текст реальную брань: кто-то хочет завоевать аудиторию YA и потому остерегается,

кто-то хочет создать ощущение «высокой речи», якобы свойственной псевдо-Средневековью, которое часто встречается в фэнтези,

некоторые убирают английскую брань из-за ее привязки к христианству, нерелевантной для выдуманного мира — сложно ругаться словом hell там, где нет понятия ада. У самого же Стейвли солдаты ругаются чаще, чем монахи, но вообще ни одному из сословий крепкое словцо не чуждо — как и в реальной жизни.

Помимо знаний в области гуманитарных наук и изящных искусств, Стейвли обладает ещё и незаурядным чувством юмора, которое проявляется в неожиданных вещах — например, в запугивании читателей. Как-то раз он организовал квест, каждый этап которого открывал читателям части нового рассказа из вселенной «Хроник Нетесаного трона». Схема была такая: в разных странах спрятаны экземпляры «Клинков императора», и на каждом этапе поклонники получали подсказку для какого-то из тайников. Как только очередную книгу находили, на сайте писателя появлялся новый фрагмент рассказа. Чтобы найти финальный экземпляр, один из поклонников Стейвли проехал 5 часов до нужной локации: в середине ночи он оказался на пустой парковке в глуши, где стоял гнилой клён со спрятанной внутри книгой… а под кленом сидел Брайан Стейвли и невозмутимо попивал пиво. Встретиться с автором любимой книги, конечно, приятно, но кто знает, чего можно ждать от человека, с такой скрупулезностью описывающего кровавые события?

«Хроники Нетесаного трона» действительно оказываются не самым жизнерадостным чтением, но любителям современной эпической фэнтези к этому не привыкать: тьма, пришедшая из циничной реальности, накрыла обожаемые читателями миры. Есть, правда, у Стейвли и светлые точки, но в целом это довольно жестокая история, не пытающаяся играть по правилам инклюзивности, но выпустившая на белый свет тёмные мысли её создателя — в жизни добродушного и тихого парня из лесного штата Вермонт.