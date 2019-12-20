Санлитун, император Аннура, вероломно убит. Его наследник Каден воспитывается в отдалённом монастыре, второй сын Валин готовится стать солдатом особого подразделения «кеттрал», дочь Адэр занимает высокий пост в столице — и теперь им всем угрожает опасность от таинственных и могущественных заговорщиков…

Brian Staveley «The Emperor’s Blades» Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2014

Художник: В. Аникин

Переводчик: В. Иванов

Издательства: «Э», fanzon, 2018

«Хроники Нетёсаного трона», часть 1

Похоже на: Энтони Райан «Песнь крови» • Брендон Сандерсон «Путь королей»

В 2015 году «Клинки императора» завоевали премию имени Дэвида Геммела за лучший дебют и попали в шорт-лист «Локуса» — недурно для молодого автора «ещё одной эпической трилогии», причём в жанре, в котором уже, казалось бы, сказать новое слово просто невозможно. Впрочем, британец Стейвли и не пытался это самое слово сказать.

Искушённый читатель фэнтези легко разберёт возведённое автором сооружение на знакомые кирпичики — оно не похоже на императорский трон в романе, прозванный Нетёсаным за то, что состоит из цельного куска скалы, на которой выстроен дворец. К счастью, это не делает роман хуже: автор сшивает детали в живое яркое полотно, которое очень увлекательно рассматривать.

Уже завязку истории — предательское убийство правителя огромного государства — сложно назвать оригинальной. Один из главных подспудных двигателей сюжета, древняя легендарная раса предтеч человечества, разумеется, с совершенно нечеловеческой психологией и непонятными мотивациями, тоже используется в фэнтези со времён Толкина и его первых подражателей. Троица главных героев составляет идеальную партию для настольной ролевой игры: воин, мудрец, политик.

Их персональные сюжеты также довольно типичны — это истории роста и становления. Каден в монастыре Пустого бога постигает состояние внутренней пустоты «ваниате» (зачем этот дзэн правителю Аннура, в романе достаточно внятно объяснено). Валин осваивает ремесло солдата специального назначения (кеттрал — это, по сути, десантники, летающие на гигантских птицах). А Адэр предстоит столкнуться с реальностью большой политики, отличной от её романтических представлений о героях и предателях.

Словом, всё говорит о том, что трилогия о Нетёсаном троне зацепит прежде всего юных любителей фэнтези — взрослые, во-первых, всё это уже где-то встречали, а во-вторых, вряд ли смогут ассоциировать себя с главными героями.

А вот интересно читать «Клинки императора» во многом потому, что роман воспитания здесь плотно переплетён с детективом. В то время как Адэр в столице расследует убийство отца (как обычно бывает в хороших детективах, поспешные выводы редко оказываются верными), Каден и Валин вынуждены отвлекаться от своей «школы жизни» из-за опасностей, угрожающих лично им и их ближайшему окружению. Автор умело поддерживает интригу и сгущает ощущение угрозы, нависшей над головами новоиспечённого императора и его брата. Но временами заметно, что Стейвли куда больше интересуют детали учебного процесса обоих героев, — и тогда интрига уходит на второй план, а разогнавшийся сюжет резко сбрасывает скорость.

Несмотря на то, что Каден и Валин учатся разным вещам и с разными целями, процесс получения знаний и навыков у них очень похож — и это вам не «Гарри Поттер» и даже не «Имя ветра». И юный послушник, и будущий командир «крыла» (звена) кеттрал терпят нечеловеческие лишения на грани пыток, не получая ни капли поддержки от своих жестоких наставников — только упрёки в лени и бездарности. Эти упрёки отчасти справедливы: братья-принцы действительно делают весьма слабые успехи в обучении, и у обоих качественный скачок в росте происходит только ближе к финалу романа.

До этого читателям приходится недоумевать, почему, например, Валину прочат карьеру командира: лидерских задатков в нём не замечено, людям — даже близкому окружению — он не доверяет, склонен к вспышкам гнева и неповиновения вышестоящим… В итоге навыки «эффективного тимбилдинга» ему придётся осваивать уже в ситуации, приближенной к боевой, когда в его крыло попадут строптивые, хотя и талантливые солдаты.

Роман был написан в Юго-Восточной Азии, где Брайан Стейвли работал учителем английского. То ли из-за влияния среды, то ли от желания следовать моде на культурное разнообразие в романе не так уж много аллюзий на европейское Средневековье, свойственных классике фэнтези. Так, империя Аннур напоминает Древний Китай, культ Пустого бога списан с дзэн-буддийских практик, а персонажи отличаются разным цветом кожи и разными именами — как европейскими (Гвенна Шарп), так и явно восточными (Ха Лин).

Финал первого тома, к счастью, не кажется оборванным на полуслове — напротив, очевидно, что определённый этап формирования героев завершился и в следующей книге мы встретим их совершенно другими людьми в других условиях. К тому же есть некоторая надежда, что второстепенные персонажи — главным образом близкие друзья и сторонники Кадена и Валина — в будущем хоть как-то раскроются: пока что, увы, они больше напоминают плоские фигуркитипажи из комиксов.

Один из самых ярких фэнтези-дебютов последних лет, явно рассчитанный главным образом на молодых поклонников жанра.