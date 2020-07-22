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    Комиксы
    #магический реализм #обзор комикса

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров

    22 июля 2020
    Игорь Хованский
    22.07.2020
    8107
    2 минуты на чтение
    #магический реализм #обзор комикса
    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров

    Джо Мэнсон — подросток, и, как в любой истории про подростков, у него серьёзные проблемы. Есть талант к рисованию, но нет друзей, в школе задирают, а ещё банк хочет отобрать их с матерью дом. Но главный враг Джо — диабет. При недостаточном уровне сахара в крови парнишка начинает галлюцинировать. Так что каждый день для Джо — настоящая битва. Смертельная битва, которую приходится вести в собственном доме.

    Что почитать: «Ворон» Джеймса О’Барра и «Джо-варвар» Гранта Моррисона 1

    Joe the Barbarian

    Жанр: фэнтези
    Сценарист: Грант Моррисон
    Художник: Шон Мёрфи
    Выход оригинала: 2010–2011
    Издательство: «Азбука», 2020

    Грант Моррисон — из тех авторов, чей стиль сложно описать парой слов. Свою славу он заработал нестандартным подходом к стереотипным сюжетам. Затейливое воображение позволило сценаристу бросать вызовы самому себе: смешивать эпическое и несуразное, менять манеру повествования на ходу, шокировать читателя ужасающими открытиями. Порой, чтобы понять, что герои весьма убедительны, а оригинальная подача ярче выделяет подтексты, требуется перечитать комикс.

    Придумывая «Джо Варвара», сценарист хотел написать своего собственного «Властелина колец» или «Алису в Стране чудес», фэнтези-сказку о путешествии в волшебный мир, приключениях и опасностях. Но Моррисон не был бы Моррисоном, если бы не предложил читателям две фабулы по цене одной. Одна — «диабетик на протяжении восьми выпусков пытается добраться до бутылки газировки», другая — «Избранный должен спасти гибнущее королевство и побороть саму Смерть». Можно выбрать любую или обе сразу, смотря в какой вы найдёте больше напряжения. Автор постарается, чтобы вы сопереживали героям от души, но не перестанет напоминать, что сказка — психотрип больного ребёнка. Однако борьба, которая разворачивается на страницах, от этого не становится менее реальной.

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров 1

    За один день своей жизни Джо успевает измениться больше, чем герои иных историй — за сотни серий. Дать отпор хулиганам, спасти отчий дом от ростовщиков и при этом не умереть — такие испытания волей-неволей куют характер. В странствиях в грёзах и наяву Джо поможет ручная крыса Джек, за которого вы будете радеть не меньше, чем за его мальчика. А ещё на страницах «Джо Варвара» обитают железные рыцари, гномы-подводники, изобретатели, давшие обет трусости, и низвергнутый бог, который жаждет вернуться. Все это нарисовано Шоном Мёрфи, пёстрая палитра и характерный рисунок которого добавляют в рассказ динамики и заставляют возвращаться к предыдущим страницам в поисках новых деталей.

    Если вам показалось, что это ещё одна история взросления через приключения, вам не показалось. Моррисон явно вдохновлялся классиками, но не претендует на то, чтобы их потеснить. Его герой, хоть и моментально опознаётся жителями этой импровизированной Нарнии как избранный из пророчества, править ею и решать все проблемы королевства не собирается (хотя ему, возможно, и придётся).

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров 2

    «Джо Варвар» напоминает, что для человека обращение к личному может быть способом примириться с публичным, что макрокосм, который мы видим, — проекция нашего микрокосма. Этот комикс вдохновляет победить в себе сомнения и встретить трудности с открытым забралом. Моррисон создал историю о том, что воображение обладает исключительной силой, что внутри нас достаточно храбрости, чтобы пройти сквозь все преграды. Просто порой, чтобы добраться до неё, нужно разгрести кучу собственных глюков и комплексов.

    Динамичный «графический роман взросления» с двойным дном. Нацелен в первую очередь на подростков, но может зацепить и взрослого читателя, который узнает в Джо молодого себя и будет с удовольствием находить отсылки к поп-культуре.

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров 3

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    Игорь Хованский
    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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