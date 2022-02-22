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    Комиксы
    #инопланетяне #обзор комикса #юмористическая фантастика

    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»!

    22 февраля 2022
    22.02.2022
    37437
    2 минуты на чтение
    #инопланетяне #обзор комикса #юмористическая фантастика
    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»!

    Саманта Локлир — морпех, прошедшая иракскую войну. Теперь она проводит дни напролёт на свалке, ремонтируя подержанные машины с лучшим другом — хмурой гориллой Майком. Рутина прерывается внезапным падением инопланетного корабля буквально у порога свалки, в связи с чем появляется ещё и нежелательное внимание спецслужб.

    Motor Girl

    Жанр: фантастика, драма, комедия
    Сценарист и художник: Терри Мур
    Выход оригинала: 2016
    Издательство: «Рамона», 2021

    Мур — довольно распространённая в комиксах фамилия. Но если про Алана Мура все более-менее знают, то о его американском коллеге Терри слышали немногие. А жаль, ведь его умение смешивать жанры, прорабатывать героев (особенно героинь) и рисовать в приятном псевдомейнстримном стиле делают его комиксы понятными и близкими широкому кругу читателей. В 2021 году силами издательства «Рамона» на русском вышла одна из поздних и особенно полюбившихся поклонникам историй Мура — короткая серия «Мотористка».

    Несмотря на драйвовое название, гонок особо не предвидится, машины служат скорее декорациями и поводом для споров Сэм и Майка. В основном внимание читателя делят между собой инопланетное вторжение и его последствия, и прошлое Саманты, заметно влияющее на её настоящее. Действие развивается в раскалённой пустыне, что автор даже попытался отразить в рисунке, используя специальную пористую бумагу. 

    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»! 1

    Терри Мур славится тем, что хорошо прописывает женских персонажей, чаще всего выступающих главными в его историях. Это заметно на примере Сэм — живой сложной героини, которая мало кому может доверять (по крайней мере, среди людей), но много кому хочет помочь. Она мастерски чинит машины и инопланетные корабли и ведёт пространные беседы о музыке и конце человечества. Сэм постоянно мучают сильные головные боли и возникающие среди бела дня иракские флешбэки. Война и пребывание в плену оставили глубокие шрамы в душе и на теле героини, и как бы она ни пыталась уйти в работу и скрыться за защитными механизмами, в какой-то момент шрапнель даст о себе знать.

    При этом «Мотористка» — очень смешной комикс. Горилла Майк, сам по себе интересный и самодостаточный персонаж, постоянно разбавляет сюжет ироничными эпизодами. Злодеи вполне мотивированные, они не лишены личности и даже чувства прекрасного, но всё равно немного карикатурны и постоянно попадают в абсурдные ситуации. А чего стоят пришельцы, похожие на Озорных анимашек из старого мультсериала и выражающие свои мысли с помощью антенн и через звуки «БИХ» и «БИМ» всех возможных шрифтов и оттенков. 

    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»! 2

    «Мотористка» — самодостаточная законченная история, не нуждающаяся в продолжениях и приквелах. Но тем, кому понравится комикс, будет приятно узнать, что он лишь часть так называемой Terryverse — вселенной, где происходят события и других комиксов Терри Мура. Это ни к чему не обязывает ни читателя, ни издателей, но для полноты картины было бы здорово увидеть на русском больше работ Мура, в том числе легендарную серию Strangers in Paradise.

    По ходу истории читателю нередко приходится сомневаться в реальности происходящего. С самого начала понятно, что с Майком общается только Сэм, но почему её поддержкой и опорой стала горилла, а не какой-нибудь человек? А не привиделись ли ей пришельцы в такую-то жару? А может, весь комикс — это чисто мираж в пустыне?

    * * *

    «Мотористка» не даёт читателю чего-то радикально нового, но показывает, как можно смешать тысячу раз использованные тропы в одном комиксе руками умелого автора. Комикс балансирует на грани драмы и комедии, реализма и откровенной мультяшности, умудряясь ещё и заигрывать с жанром фантастики. Терри Мур не только населяет короткую (по меркам американского комикса) историю интересными и понятными персонажами, но и развешивает ружья так, что практически все они выстреливают в нужном направлении. Здесь хватает и драмы маленького человека, травмированного войной, и юмора, и оптимизма — порой неожиданного, зато ужасно приятного.

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